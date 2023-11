Meta: Καταγγελία σε βάρος της για τη συνδρομή σε Facebook και Instagram

Ομάδα ψηφιακών δικαιωμάτων υπέβαλε καταγγελία σε ρυθμιστική αρχή κατά της Meta Platforms σχετικά με την επί πληρωμή και χωρίς διαφημίσεις συνδρομή στους χρήστες των Facebook και Instagram.

Η υπηρεσία της Meta Platforms, η οποία προσφέρει επί πληρωμή και χωρίς διαφημίσεις συνδρομή σε Facebook και Instagram εδώ και έναν μήνα στην Ευρώπη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με καταγγελία την οποία υπέβαλε η ομάδα ψηφιακών δικαιωμάτων NOYB (None Of Your Business) σε αυστριακή ρυθμιστική αρχή, υποστηρίζοντας ότι ισοδυναμεί με την καταβολή τέλους για τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής.

Η Meta ανακοίνωσε την υπηρεσία για το Facebook και το Instagram τον περασμένο μήνα, λέγοντας ωστόσο ότι η κίνηση ήταν σε συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τη δυνατότητα των χρηστών να επιλέξουν εάν τα δεδομένα τους μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν για στοχευμένες διαφημίσεις.

Η υπηρεσία χωρίς διαφημίσεις κοστίζει 9,99 ευρώ τον μήνα για Web και 12,99 ευρώ για χρήστες iOS και Android.

Η Meta ανέφερε ότι το συνδρομητικό μοντέλο αποτελεί μια έγκυρη μορφή συναίνεσης για μια υπηρεσία που χρηματοδοτείται από διαφημίσεις και ήταν ευθυγραμμισμένη με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Ε.Ε. τον περασμένο Ιούλιο, τονίζοντας πως οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μια δωρεάν υπηρεσία που υποστηρίζεται από διαφημίσεις.

Η NOYB, με έδρα τη Βιέννη και με ιδρυτή τον ακτιβιστή προστασίας της ιδιωτικής ζωής Max Schrems, οποία δήλωσε ότι διαφωνεί με την έννοια της συναίνεσης.

“Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί ότι η συναίνεση είναι η γνήσια ελεύθερη βούληση του χρήστη. Σε αντίθεση με αυτόν τον νόμο, η Meta χρεώνει ‘τέλη προστασίας προσωπικών δεδομένων’ έως και 250 ευρώ ετησίως εάν κάποιος τολμήσει να ασκήσει το θεμελιώδες δικαίωμά του στην προστασία των δεδομένων,” είπε ο δικηγόρος της ομάδας.

Σύμφωνα με το Reuters, NOYB υπέβαλε την καταγγελία στην Αυστριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων, επικρίνοντας παράλληλα το ύψος του τέλους.

“Όχι μόνο το κόστος είναι απαράδεκτο, αλλά οι αριθμοί του κλάδου υποδηλώνουν ότι μόνο το 3% των ανθρώπων θέλουν να παρακολουθούνται –ενώ περισσότερο από το 99% δεν ασκεί την επιλογή του όταν αντιμετωπίζει ένα ‘τέλος προστασίας προσωπικών δεδομένων'”, ανέφερε η ομάδα.

“Εάν η Meta ξεφύγει από αυτό, οι ανταγωνιστές θα ακολουθήσουν σύντομα τα βήματά της”.

Την ίδια ώρα,, το Netflix χρεώνει 7,99 ευρώ για ένα βασικό πρόγραμμα συνδρομής, ενώ το YouTube Premium της Alphabet κοστίζει περίπου 12 ευρώ και η υπηρεσία Premium του Spotify κοστίζει περίπου 11 ευρώ.

Η NOYB, η οποία έχει υποβάλει εκατοντάδες καταγγελίες κατά μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, από την Google έως τη Meta για παραβιάσεις απορρήτου, προέτρεψε την αυστριακή αρχή απορρήτου να ξεκινήσει μια ταχεία διαδικασία για να σταματήσει τη Meta και να επιβάλει πρόστιμο.

Η καταγγελία πιθανότατα θα διαβιβαστεί στην ιρλανδική αρχή προστασίας δεδομένων που επιβλέπει τη Meta επειδή έχει την ευρωπαϊκή της έδρα στην Ιρλανδία.