Οι παίκτες του "The Lord of The Rings Online" τίμησαν τον Σερ Ίαν Χολμ

Αρκετοί χρήστες μαζεύτηκαν στο ψηφιακό σπίτι του Bilbo Baggins στο Bag End για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τους ηθοποιό.

Ο αγαπημένος Bilbo Baggins του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ή όπως ήταν το κανονικό του όνομα Sir Ian Holm, πέθανε πριν από λίγες ημέρες και οι παίκτες του "The Lord of The Rings Online" αποφάσισαν να τιμήσουν τη μνήμη του. Αρκετοί λοιπόν μαζεύτηκαν στο σπίτι του Bilbo στο Bag End ενώ άλλοι κατευθύνθηκαν προς το Rivendell για να βρουν τον Bilbo του παιχνιδιού. ADVERTISING Σύμφωνα με έναν reditor: "Μαζευτήκαμε στο Bag End και εκεί είχε κάτι μεγάλα βεγγαλικά. Υπήρχε πένθιμη μουσική και όλοι ευχηθήκαμε στον Ian να φτάσει γρήγορα στον τελικό προορισμό του." Όπως αναφέρει το IGN.gr, η Standing Stones Games, η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη του παιχνιδιού, θα έχει διαθέσιμο το quest Baggin's Birthday μέχρι τις 23 Ιουνίου. Ο Ian Holm εκτός από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών είχε παίξει και σε ταινίες όπως το Alien, Brazil και το Chariots of Fire.

