OpenAI vs Grok του Έλον Μασκ – Ποιος είναι καλύτερος “σκακιστής”;

Η OpenAI και το Grok του Ίλον Μασκ έφτασαν στον τελικό του τουρνουά σκακιού τεχνητής νοημοσύνης που διεξήχθη στην πλατφόρμα Kaggle, που ανήκει στην Google.

Η δημιουργός του ChatGPT, OpenAI, νίκησε το Grok του Ίλον Μασκ στον τελικό ενός τουρνουά για την ανάδειξη του καλύτερου «σκακιστή» τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Ιστορικά, οι εταιρείες τεχνολογίας χρησιμοποιούν το σκάκι για να αξιολογούν την πρόοδο και τις ικανότητες των υπολογιστών, με τις σύγχρονες «μηχανές» σκακιού να είναι πρακτικά ανίκητες ακόμη και απέναντι στους κορυφαίους ανθρώπινους παίκτες, όπως αναφέρει το BBC.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αφορούσε προγράμματα σχεδιασμένα ειδικά για το σκάκι — διεξήχθη μεταξύ μοντέλων AI που προορίζονται για καθημερινή χρήση.

Το μοντέλο o3 της OpenAI ολοκλήρωσε το τουρνουά αήττητο και επικράτησε του Grok 4 της xAI στον τελικό, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο «λάδι στη φωτιά» της εν εξελίξει κόντρας μεταξύ των δύο εταιρειών.

Ο Μασκ και ο Σαμ Άλτμαν, αμφότεροι συνιδρυτές της OpenAI, υποστηρίζουν ότι τα νέα τους μοντέλα είναι τα πιο «έξυπνα» στον κόσμο.

Το μοντέλο Gemini της Google κατέκτησε την τρίτη θέση στο τουρνουά, επικρατώντας ενός άλλου μοντέλου της OpenAI.

Ωστόσο, παρότι αυτά τα AI διακρίνονται σε πολλές καθημερινές εργασίες, στο σκάκι εξακολουθούν να βελτιώνονται – με το Grok να υποπίπτει σε αρκετά λάθη στους τελευταίους του αγώνες, μεταξύ των οποίων και η επαναλαμβανόμενη απώλεια της βασίλισσάς του.

«Μέχρι τους ημιτελικούς, φαινόταν πως τίποτα δεν θα μπορούσε να σταματήσει το Grok 4 στην πορεία του προς τη νίκη», δήλωσε ο Pedro Pinhata, αρθρογράφος του Chess.com, στην κάλυψη του τουρνουά. «Παρά κάποιες στιγμές αδυναμίας, η AI της X φαινόταν να είναι με διαφορά ο ισχυρότερος σκακιστής… Όμως η ψευδαίσθηση κατέρρευσε την τελευταία μέρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το «αγνώριστο» και «γεμάτο λάθη» παιχνίδι του Grok επέτρεψε στο o3 να πετύχει μια σειρά από «πεντακάθαρες νίκες».

«Το Grok έκανε πάρα πολλά λάθη σε αυτές τις παρτίδες, αλλά η OpenAI δεν έκανε», σχολίασε ο γκραν-μετρ Χικάρου Νακαμούρα στη ζωντανή μετάδοσή του για τον τελικό.

Πριν τον τελικό της Πέμπτης, ο Μασκ είχε δηλώσει σε ανάρτηση στο X ότι οι προηγούμενες επιτυχίες της xAI στο τουρνουά ήταν «παρενέργεια» και πως «δεν δόθηκε σχεδόν καμία προσπάθεια στο σκάκι».

Γιατί παίζουν σκάκι τα AI;

Το τουρνουά AI στο σκάκι διεξήχθη στην πλατφόρμα Kaggle, που ανήκει στην Google και δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμονες δεδομένων να αξιολογούν τα συστήματά τους μέσω διαγωνισμών.

Οκτώ μεγάλα μοντέλα από τις Anthropic, Google, OpenAI, xAI, καθώς και από τους Κινέζους δημιουργούς DeepSeek και Moonshot AI, αναμετρήθηκαν στο τριήμερο τουρνουά της Kaggle.

Οι δημιουργοί AI χρησιμοποιούν τεστ, γνωστά ως benchmarks, για να ελέγξουν τις δεξιότητες των μοντέλων τους σε τομείς όπως η λογική ή ο προγραμματισμός.

Ως παιχνίδια στρατηγικής με σύνθετους κανόνες, το σκάκι και το Go χρησιμοποιούνται συχνά για την αξιολόγηση της ικανότητας ενός μοντέλου να μαθαίνει πώς να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα – στην προκειμένη περίπτωση, να υπερτερεί στρατηγικά απέναντι σε αντιπάλους για να κερδίσει.

Το AlphaGo, πρόγραμμα της DeepMind της Google για το κινεζικό παιχνίδι στρατηγικής Go, σημείωσε εντυπωσιακές νίκες απέναντι σε πρωταθλητές του παιχνιδιού στα τέλη της δεκαετίας του 2010.

Ο Νοτιοκορεάτης πρωταθλητής του Go, Λι Σε-ντολ, αποσύρθηκε το 2019 μετά από αρκετές ήττες από το AlphaGo, δηλώνοντας στο πρακτορείο Yonhap: «Υπάρχει μια οντότητα που δεν μπορεί να ηττηθεί».

Ο σερ Ντέμις Χασάμπις, ένας από τους συνιδρυτές της DeepMind, υπήρξε και ο ίδιος παιδί-θαύμα στο σκάκι.

Στο μεταξύ, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, πρωταθλητές σκακιού αναμετρήθηκαν με υπερυπολογιστές.

Η νίκη του Deep Blue θεωρήθηκε ορόσημο στην επίδειξη της δύναμης των υπολογιστών να ανταγωνίζονται ορισμένες ανθρώπινες ικανότητες.

Μιλώντας 20 χρόνια αργότερα, ο κ. Κασπάροφ παρομοίασε τη νοημοσύνη του με αυτήν ενός ξυπνητηριού – αλλά είπε πως «το να χάσω από ένα ξυπνητήρι αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων δεν με έκανε να νιώσω καλύτερα».