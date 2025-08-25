Πώς να επιβιώσεις στον καύσωνα

Η νέα σειρά κλιματιστικών Mijia Air Conditioner Pro Eco έρχεται να φέρει επανάσταση στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού

Η ζέστη έχει πιάσει κόκκινο και πλέον, το κλιματιστικό είναι ο καλύτερος μας «φίλος», καθώς δεν μπορούμε να σταθούμε πουθενά χωρίς αυτό.

UNSPLASH

Και όπως συμβαίνει σε κάθε φιλία, έτσι και εδώ θέλουμε το κλιματιστικό μας να είναι αξιόπιστο, αποδοτικό, οικονομικό και κυρίως έξυπνο, ώστε και να κάνουμε τη δουλειά μας και να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούμε να τα βρούμε σε αφθονία στη νέα σειρά κλιματιστικών της Xiaomi, της κορυφαίας τεχνολογικής εταιρείας παγκοσμίως, η οποία έρχεται να προσφέρει smart λύσεις για να πετύχουμε την ιδανική θερμοκρασία.

Η νέα σειρά Mijia Air Conditioner Pro Eco, μέσω δύο νέων καινοτόμων προϊόντων (9000 BTU και 12000 BTU) φέρνει πραγματική επανάσταση στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον καύσωνα και τη ζέστη, χάρη στις ιδιαίτερες λειτουργίες που προσφέρει.

Για του λόγου το αληθές:

Η λειτουργία AI Energy Optimization & Saving «μετρά» το εμβαδόν του δωματίου και προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία, με στόχο την καλύτερη δυνατή θερμοκρασία με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση.

Σ’ αυτό συμβάλλει καθοριστικά και η ενεργειακή κλάση A+++, την ίδια στιγμή που η inverter τεχνολογία εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα συμβατικά κλιματιστικά.

Με το Sleep Mode, ταυτόχρονα, μπορούμε να κάνουμε τον ιδανικό ύπνο, αφήνοντας το Mijia Air Conditioner Pro Eco να κάνει τη… δουλειά του, ρυθμίζοντας αυτόματα θερμοκρασία, φωτεινότητα και ροή αέρα. Και το σημαντικότερο είναι ότι όλα αυτά γίνονται στο «mute», χάρη στη λειτουργία χαμηλού θορύβου.

Όσον αφορά όλους αυτούς, οι οποίοι χάνουν διαρκώς πράγματα μέσα στο σπίτι τους, τα νέα κλιματιστικά της Xiaomi «καταργούν» τα τηλεχειριστήρια, καθώς είναι συμβατά με το Google Assistant. Αυτό επιτρέπει στον καθένα να ελέγχει το Mijia Air Conditioner Pro Eco απλώς με τη… φωνή του.

UNSPLASH

Τώρα, για όσους βρίσκονται στο αυτοκίνητο ή στο λεωφορείο και έχουν «σκάσει» από τη ζέστη, το Mijia Air Conditioner Pro Eco προσφέρει τη λειτουργία της απομακρυσμένης χρήσης, ώστε μόλις επιστρέψουν στο σπίτι να βρουν μια όαση δροσιάς. Αυτό επιτυγχάνεται με το Xiaomi Home App, μέσω του οποίου μπορούμε να ελέγχουμε και να αυτοματοποιήσουμε τα πάντα εξ αποστάσεως.

Εάν πάλι έχεις ξεχάσεις να κάνεις χρήση του app, δεν χρειάζεται να τα βάψεις «μαύρα», καθώς το Mijia Air Conditioner Pro Eco διαθέτει λειτουργία υπερταχείας ψύξης μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Το ίδιο, μάλιστα, ισχύει και τον χειμώνα, καθώς βγάζει ζεστό αέρα μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, προσαρμόζοντας άμεσα τη θερμοκρασία εξόδου του αέρα. Μάλιστα, για τις πολύ κρύες ημέρες, υπάρχει η λειτουργία Anti-Cold Defrost, η οποία παρέχει συνεχόμενη θέρμανση για 8 ώρες, ακόμη και κατά την απόψυξη.

UNSPLASH

Και φυσικά, ας μην ξεχνάμε το περιβάλλον, καθώς τα κλιματιστικά της Xiaomi διαθέτουν ψυκτικό υγρό R32, το οποίο ενισχύει την ενεργειακή απόδοση, ενώ παράλληλα το αντιβακτηριακό και αντιμουχλικό φίλτρο διασφαλίζει έναν καθαρό και υγιεινό αέριο.

Για όσους ακόμη δεν έχουν πειστεί για την υπεροχή και τη χρησιμότητα των Mijia Air Conditioner Pro Eco, μπορούν να απευθυνθούν σε όλα τα διαθέσιμα φυσικά καταστήματα Xiaomi Store, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα σημεία πώλησης του επίσημου δικτύου συνεργατών Xiaomi, προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω.