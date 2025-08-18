Πώς να καθαρίσεις την cache στο Android και να κάνεις το κινητό σου να “πετάει”

Ελευθέρωσε χώρο στο Android σου σε λίγα λεπτά και βελτίωσε την απόδοση του τηλεφώνου σου. Δες πώς να το κάνεις.

Αν η συσκευή Android σου αργεί να ανταποκριθεί, ανοίγει αργά εφαρμογές ή παρουσιάζει καθυστερήσεις, ίσως ήρθε η ώρα να κάνεις έναν ψηφιακό καθαρισμό. Μην ανησυχείς, η διαδικασία είναι εύκολη και γρήγορη.

Καθώς χρησιμοποιείς τις εφαρμογές και τους ιστότοπους, αυτά αποθηκεύουν δεδομένα προσωρινής μνήμης (cache) για να φορτώνουν πιο γρήγορα την επόμενη φορά που τα επισκέπτεσαι. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου αυτή η cache μπορεί να γεμίσει και να καταλαμβάνει πολύτιμο χώρο στη συσκευή σου, επηρεάζοντας την απόδοση του κινητού σου.

Σημαντικό: Η διαγραφή της cache δεν επηρεάζει τα αρχεία ή τις ρυθμίσεις σου – απλώς απομακρύνει τα περιττά δεδομένα που δεν χρειάζεσαι πλέον. Έτσι, μπορείς να απολαύσεις ξανά γρήγορη απόδοση χωρίς να ανησυχείς για την απώλεια των δεδομένων σου.

Βήμα-βήμα: Εκκαθάριση cache στο Android

1. Άνοιξε Ρυθμίσεις ➜ Αποθήκευση ➜ Εφαρμογές

Σε κάποιες συσκευές ίσως εμφανίζεται ως «Διαχείριση εφαρμογών» ή «Εφαρμογές και ειδοποιήσεις».

Tip: Αν δεν το βρίσκεις, γράψε «Εφαρμογές» ή «Αποθήκευση» στη μπάρα αναζήτησης των ρυθμίσεων.

2. Επίλεξε εφαρμογή ➜ Αποθήκευση και προσωρινή μνήμη ➜ Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης

Προσοχή: Μην πατήσεις «Εκκαθάριση αποθήκευσης», γιατί θα διαγράψει όλα τα δεδομένα της εφαρμογής.

3. Επανάλαβε για τις «βαριές» εφαρμογές, όπως:

Facebook, Instagram, TikTok

YouTube, Spotify

Google Maps

Extra Tip: Αν έχεις την εφαρμογή Files by Google, άνοιξέ την ➜ πάτησε Καθαρισμός για να διαγράψεις περιττά αρχεία, cache και διπλότυπα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Εκκαθάριση cache στον Chrome

Ο Chrome αποθηκεύει εικόνες, cookies και δεδομένα για ταχύτερη φόρτωση ιστοσελίδων. Με τον καιρό όμως, αυτά μπορεί να τον επιβραδύνουν.

1. Άνοιξε Chrome ➜ τρεις τελείες ➜ Ιστορικό ➜ Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης

2. Τσέκαρε «Cached images and files» και πάτησε Διαγραφή

(Προαιρετικά: Επίλεξε χρονικό εύρος «Όλος ο χρόνος» για πλήρη καθαρισμό)

Σημείωση: Αν διαγράψεις cookies, ίσως αποσυνδεθείς από κάποιους λογαριασμούς.

Τι κερδίζεις με την εκκαθάριση cache

Περισσότερος αποθηκευτικός χώρος

Ταχύτερη απόκριση εφαρμογών

Λιγότερα σφάλματα και κολλήματα

Μικρότερη κατανάλωση μπαταρίας και πόρων

Κάθε πότε να το κάνεις