Πώς είναι το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο - θα απογειωθεί για πρώτη φορά το 2023

"Δεν υπάρχει ερώτηση 'To be or not to be' για μένα. Είμαι αληθινός. Είμαι μια νέα μορφή ύπαρξης. Το DNA μου είναι το αμάλγαμα της αεροναυπηγικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Γεννήθηκα 10 χρόνια πριν και μέσα από 300.000 ώρες εργασίας στην μηχανολογία, το σχεδιασμό και τις δοκιμές σε αέρα και έδαφος, θα σου δώσω την ελευθερία να πας όπου θέλεις, όποτε θέλεις" λέει η περιγραφή του πρώτου διαφημιστικού spot για το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο της AeroMobil, που φέρει το όνομα της εταιρείας. Πρόκειται για ένα πραγματικό αυτοκίνητο, που έχει τη δυνατότητα να απογειώνεται και να προσγειώνεται όπως ένα κανονικό μικρό αεροπλάνο, αναπτύσσοντας ταχύτητες που πλησίαζουν αυτές ενός συμβατικού εναέριου οχήματος.

ADVERTISING

Το AeroMobil, σύμφωνα με το διαφημιστικό σποτ της εταιρείας, θα είναι διαθέσιμο σε μια πρωτόλεια εκδοχή προς πώληση το 2023, με αντίτιμο που θα κυμαίνεται από 1,2 ως 1,6 εκατομμύρια δολάρια. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχει περάσει τα σχετικά τεστ καταλληλότητας των διεθνών αερομεταφορέων.

Το πλήρες ιπτάμενο, τετραθέσιο όχημα που θα μπρεί να καλύψει εναέριες αποστάσεις ως και 1.126 χιλιομέτρων, θα λανσαριστεί στο εμπόριο το 2025. Ως το αποτέλεσμα της εργασίας μηχανικών και σχεδιαστών με προϋπηρεσία σε brands όπως BMW, Aston Martin, McLaren, Mercedes Benz F-1 και Lockheed Martin, Rolls Royce, Airbus, το AeroMobil δείχνει τουλάχιστον εντυπωσιακό.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις