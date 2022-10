Slim Dusty: Το doodle της Google για τον θρυλικό τραγουδιστή της κάντρι

Το σημερινό Doodle της Google είναι αφιερωμένο στον Slim Dusty, τον Αυστραλός τραγουδιστή και τραγουδοποιό που ηχογράφησε πάνω από 100 άλμπουμ και πούλησε πάνω από επτά εκατομμύρια αντίτυπα κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που διήρκεσε σχεδόν επτά δεκαετίες. Το σημερινό Doodle γιορτάζει το γεγονός ότι το αυστραλιανό είδωλο τιμήθηκε με το βραβείο Outstanding Achievement στα μουσικά βραβεία ARIA το 2000.

Γεννημένος ως David Kirkpatrick στο Kempsey της Νέας Νότιας Ουαλίας και μεγαλωμένος στην οικογενειακή του φάρμα στο κοντινό Nulla Nulla Creek, από μικρό παιδί ονειρευόταν να γίνει τραγουδιστής της κάντρι. Στην ηλικία των 10 ετών έγραψε το πρώτο του τραγούδι, το "The Way the Cowboy Dies", και στα 11 του αποφάσισε ότι το μελλοντικό του όνομα θα ήταν "Slim Dusty", που ταίριαζε πολύ καλύτερα σε έναν τραγουδιστή καουμπόη.

Σε ηλικία 15 ετών, ο Slim έκανε την πρώτη του ηχογράφηση, πληρώνοντάς την ο ίδιος. Στέλνοντας τους δίσκους του στο ραδιόφωνο και τραγουδώντας όπου μπορούσε να ακουστεί, υπέγραψε τελικά ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Columbia Graphophone Records, όπου παρέμεινε για το υπόλοιπο της καριέρας του.

Άφησε τη φάρμα για να ακολουθήσει τη μουσική ως καριέρα πλήρους απασχόλησης το 1949, εμφανιζόμενος σε χώρους εκδηλώσεων, ροντέο, τοπικές συναυλίες και τελικά, το 1954, κάνοντας το μεγάλο βήμα να ξεκινήσει με τη μικρή του οικογένεια και κατά καιρούς άλλους συναδέλφους τραγουδιστές να περιοδεύουν στην αυστραλιανή ύπαιθρο σε δρόμους καλούς και κακούς. Αυτό τον οδήγησε σε κάθε πολιτεία και επικράτεια της Αυστραλίας σε αυτό που τελικά έγινε η περίφημη περιοδεία του Round Australia, καλύπτοντας με αυτοκίνητα και τροχόσπιτα τουλάχιστον 30.000 οδικά μίλια σε 10 μήνες του χρόνου. Συνέχισε να γράφει, να συλλέγει και να ηχογραφεί τα τραγούδια που έγιναν γνωστά ως Bush Ballads, μουσικές ιστορίες των ανθρώπων και των τόπων στους αυστραλιανούς θάμνους, τις μικρές πόλεις και την ύπαιθρο της Αυστραλίας.

Το 1957, κυκλοφόρησε την ηχογράφηση του "A Pub with No Beer", που έγραψε ο φίλος του, Gordon Parsons. Έγινε το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις που ηχογραφήθηκε από Αυστραλό και ο Slim τιμήθηκε με τον πρώτο χρυσό δίσκο που παρουσιάστηκε στην Αυστραλία.

Το 1983, οι αστροναύτες στο διαστημόπλοιο Columbia μετέδωσαν στη γη τη φωνή του Slim που τραγουδούσε το "Waltzing Matilda" καθώς περνούσαν πάνω από την Αυστραλία. Ο Slim ήταν ο πρώτος τραγουδιστής που έστειλε τη φωνή του στη γη από το διάστημα. Το ίδιο τραγούδι ερμήνευσε και στο κλείσιμο των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ το 2000.

Ο Slim Dusty κέρδισε πολλαπλά βραβεία χρυσών και πλατινένιων δίσκων και 38 χρυσές κιθάρες. Ανάμεσα σε πολυάριθμα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του ότι ψηφίστηκε ως Εθνικός Θησαυρός από το αυστραλιανό κοινό, ο Slim ήταν ένας από τους πρώτους που εισήχθησαν στο Hall of Fame της Australian Recording Industry Association (ARIA). Προς τιμήν του Slim, το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας εξέδωσε ένα νόμισμα που γιορτάζει τη ζωή του, ενώ το Κέντρο και Μουσείο Slim Dusty στη γενέτειρά του, το Kempsey, άνοιξε το 2015.

