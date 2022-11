Σύντομα αυτά τα mobile παιχνίδια θα κλείσουν οριστικά ακόμα κι αν τα έχετε αγοράσει

Το Onoma Studios, παλιότερα γνωστό και ως Square Enix Montreal αποκάλυψε ότι πολλά και αγαπητά mobile παιχνίδια που έχει στο ιστορικό του θα κλείσουν οριστικά από το 2023.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Unboxholics.com, η εταιρεία αλλάζει από τις 24 Νοεμβρίου και δήλωσε ότι τα Deus Ex Go, Hitman Sniper: The Shadows, Arena Battle Champions και Space Invaders: Hidden Heroes θα κλείσουν για πάντα στις 4 Ιανουαρίου του 2023.

Οι παραπάνω τίτλοι θα καταργηθούν από το App Store και το Google Play Store από την 1η του Δεκεμβρίου και οι παίκτες που τα έχουν αγοράσει -και κατεβάσει- στη συσκευή τους, θα μπορούν να τα παίξουν μέχρι τις 4 Ιανουαρίου. Επίσης, όσοι θέλουν να αγοράσουν κάποια πακέτα αυτών των παιχνιδιών (in-game puchases) δε θα μπορούν από σήμερα και όσοι είχαν αγοράσει καλό θα είναι να τα χρησιμοποιήσουν πριν κλείσουν οριστικά οι τίτλοι τον Ιανουάριο.

Μπορείτε να διαβάσετε όλες τις δηλώσεις της εταιρίας παρακάτω:

Αν και είναι κάπως συνηθισμένο να κλείνουν οι servers παλιότερων παιχνιδιών, σε αυτή την περίπτωση οι εν λόγω τέσσερις τίτλοι δε θα μπορούν να παιχτούν καθόλου. Πρόκειται για αρκετά δημοφιλή παιχνίδια με εκατομμύρια downloads όλα αυτά τα χρόνια. Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα Lara Croft Go και Hitman Go, που είναι της ίδιας εταιρίας, δεν έχουν επηρεαστεί από το κλείσιμο του στούντιο.

Για την ιστορία, η Square Enix Montreal εξαγοράστηκε από την Embracer Group πριν αρκετό καιρό και άλλαξε το όνομά της σε Onoma Studios. Μάλιστα, ο όμιλος Embracer αγόρασε και άλλες ομάδες ανάπτυξης από την Square Enix.

