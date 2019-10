The Mandalorian: Νέο trailer για την πρώτη live-action σειρά Star Wars

Η Disney προχώρησε στη δημοσίευση ενός νέου trailer για το The Mandalorian, την πρώτη live-action τηλεοπτική σειρά βγαλμένη από τον κόσμο του Star Wars που θα προβληθεί αποκλειστικά μέσα από τη συνδρομητική υπηρεσία Disney+. Το πρώτο επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στην πρεμιέρα, δηλαδή στις 12 Νοεμβρίου 2019 για ΗΠΑ, Καναδά και Ολλανδία, ενώ από 19 Νοεμβρίου θα ανοίξει τις πύλες του σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Στο νέο trailer του The Mandalorian παίρνουμε μια καλύτερη εικόνα για τη ζωή των κυνηγών επικυρηγμένων, ενώ φαίνεται πως η χρήση ανθρακίτη είναι η κλασική μέθοδος για τη μεταφορά κρατουμένων.

Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos), η Gina Carano, ο Taika Waititi και ο Carl Weathers, ενώ θα κάνουν την εμφάνιση τους σπουδαία ονόματα όπως οι Nick Nolte, Werner Herzog και Giancarlo Esposito. Η υπόθεση λαμβάνει χώρα μερικά χρόνια μετά τα γεγονότα του Return of the Jedi και σύμφωνα με τον δημιουργό, Jon Favreau, θα αφήνει μια γεύση από σπαγγέτι western.