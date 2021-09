Το FaceTime ανήκει πλέον σε όλους τους πολίτες του κόσμου - Πώς να το χρησιμοποιήσετε σε Android

Το FaceTime πρόλαβε να γίνει και ρήμα στο αμερικανικό λεξικό πριν γίνει διαθέσιμο προς όλους, ως εφαρμογή για video chat. Η Apple είχε αγοράσει το όνομα από την FaceTime Communications το Γενάρη του 2011 και το διέθεσε στους κατόχους προϊόντων της. Αυστηρά. Οι βιντεοκλήσεις έκαναν θραύση εν καιρώ πανδημίας, με πολλές πλατφόρμες να εμφανίζονται για να μας εξυπηρετήσουν και τo Zoom να κυριαρχεί. Έστω και αργά, η Apple αποφάσισε να απαντήσει και να διαθέσει το FaceTime σε όλους (Android, Windows, Chrome OS). Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχετε διαθέσιμη την τελευταία έκδοση του Google Chrome ή του Microsoft Edge στείλει σχετικό link κάποιος που έχει συσκευή Apple. Ναι, όσοι δεν έχετε προϊόν της Apple δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την βιντεοκλήση. Μπορείτε μόνο να μπείτε σε αυτήν.

Aκολούθως, γράφετε το όνομα σας και κάνετε tap στο "continue". Θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το μήνυμα "waiting to be let it" και θα εξαφανιστεί όταν ο άνθρωπος που σας κάλεσε, εγκρίνει τη συμμετοχή σας στην βιντεοκλήση. Όσοι έχετε iPhone μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση "Portrait" που υπάρχει στη 'φωτογραφική μηχανή' για τις κλήσεις σας -και έτσι θα γλιτώσετε αυτόν που έχετε απέναντι σας από όσα υπάρχουν από πίσω σας.

Σε δεύτερο χρόνο, θα προστεθεί το SharePlay που θα επιτρέπει να βλέπουμε βίντεο, να ακούμε μουσική και να μοιραζόμαστε την οθόνη με άλλους χρήστες του FaceTime, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

