Το Ίδρυμα Vodafone ενισχύει το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής και μέσω της τεχνολογίας βρίσκεται δίπλα σε κάθε πολίτη

Κάθε χρόνο, το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής ενισχύει την πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας για σχεδόν μισό εκατομμύριο κατοίκους, 100 απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, ενώ από το 2008 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 51.000 εξετάσεις.

Ανάμεσα στους 11.300 πολίτες που έχουν λάβει τις δωρεάν υπηρεσίες του προγράμματος μέχρι σήμερα είναι και οι κάτοικοι του χωριού Στρόπωνες του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ευβοίας. Η γενική ιατρός Αφένδρα Σοφία αξιοποιεί το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής στο Περιφερειακό Ιατρείο Στροπώνων και παράλληλα τα τελευταία 7 χρόνια πραγματοποιεί εξετάσεις προληπτικής υγείας και σε κοντινά χωριά της περιοχής, χρησιμοποιώντας τον φορητό εξοπλισμό του προγράμματος.

«Μέχρι σήμερα έχουμε επισκεφτεί 12 τοπικές κοινότητες στα πλαίσια του Δήμου, έχουν εξεταστεί κατά μέσο όρο πάνω από 250 κάτοικοι, οπότε προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής στην περιοχή μας στο έπακρο. Είναι μια συνεργασία, από όλους μας θεωρώ, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα», δήλωσε η γιατρός για τη δράση της στην περιοχή. Περισσότερες λεπτομέρειες στο https://youtu.be/5XpavQVnNew

Επιπλέον, στη δύσκολη αυτή συγκυρία της πανδημίας, το Ίδρυμα Vodafone ανταποκρίθηκε άμεσα και με στόχο την ενίσχυση των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, έθεσε τον φορητό εξοπλισμό του προγράμματος Τηλεϊατρικής στη διάθεσή τους. Με τον τρόπο αυτό το Ίδρυμα Vodafone συνέβαλε στην επιτακτική ανάγκη για περιορισμό των μετακινήσεων ευπαθών ομάδων και το συνωστισμό τους σε χώρους ιατρείων και νοσοκομείων.

Στο πλαίσιο αυτό, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα αξιοποίησε τον φορητό εξοπλισμό και ενίσχυσε τις κινητές μονάδες στην περιοχή της Λακωνίας πραγματοποιώντας 5 ημερήσιες δράσεις σε απομακρυσμένες περιοχές του νομού, όπου είχαν τη δυνατότητα να εξεταστούν περίπου 260 κάτοικοι.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Κορωνιός, Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας & Διοικητής του Νοσοκομείου Μολάων ανέφερε σχετικά: «Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών η ανάγκη μιας κινητής μονάδας εξετάσεων ήταν επιτακτική για τη δυσπρόσιτη περιοχή της Λακωνίας. Μέσω της Τηλεϊατρικής και της αξιοποίησής της στην κινητή μονάδα καταφέραμε να διενεργήσουμε περισσότερες από 800 εξετάσεις, δημιουργώντας παράλληλα έναν ψηφιακό ιατρικό φάκελο για τον κάθε εξεταζόμενο. Πρόκειται για μία ουσιαστική δράση, την οποία εξετάζουμε ώστε στο μέλλον να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση».

Σύμφωνα με τη Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ιδρύματος Vodafone, «το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής αποτελεί το μακροβιότερο πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone και σταθερή βάση της δράσης του στον τομέα της υγείας. Εδώ και 14 χρόνια μέσω της Τηλεϊατρικής προσφέρουμε στον σπουδαιότερο σκοπό, που είναι η πρόσβαση στην υγεία για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και περιοχής διαμονής.».

Το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ενώ την τεχνική υλοποίηση του προγράμματος έχει αναλάβει η εταιρεία Vidavo.

Σχετικά με το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα

Εδώ και 28 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, υποστηρίζοντας δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας. Στα 18 χρόνια δραστηριοποίησής του, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 φορείς και οργανισμούς, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ωφελήσει περισσότερους από 698.000 πολίτες. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο, είναι: το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, το Generation Next, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης STEM δεξιοτήτων, τα προγράμματα Instant Network & Instant Classroom για την υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων, το DreamLab app για την αντιμετώπιση του COVID-19 και το πρόγραμμα World of Difference για ευκαιρίες κοινωνικής απασχόλησης σε νέους.

