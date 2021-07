Tο Instagram εμφάνισε επιλογή για να μην "αναστατωνόμαστε"

Τον Ιούνιο του 2019 το Instagram είχε προσθέσει σε όσα εικονίδια έχουμε διαθέσιμα για να κατευθυνόμαστε όπου επιθυμούμε, τo Εxplore. Εκεί βρίσκουμε όσα κρίνει ο αλγόριθμος του app πως μας ενδιαφέρουν, βάσει του τι παρακολουθούμε στην βασική μορφή της εφαρμογής. Τους πρώτους μήνες, η εταιρία ενημέρωσε πως το 50% των χρηστών, παγκοσμίως, χρησιμοποιούσε το Explore και για αυτό ενώ αρχικά δεν υπήρχαν εκεί διαφημίσεις, κάποια στιγμή εμφανίστηκαν. Τα χρόνια που ακολούθησαν το Instagram διαπίστωσε πως μέρος του περιεχομένου που βρίσκαμε στο Explore μας αναστάτωνε. Ή μας προσέβαλε. Και αυτό συνέβαινε μολονότι υπήρχαν ξεκάθαρες οδηγίες για όσα απαγορεύονταν (ρητορικές μίσους, bullying κλπ).

Ο έλεγχος ευαίσθητου περιεχομένου γίνεται πολύ εύκολα, στο Instagram. INSTAGRAM

Κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα και την απόφαση του Facebook, όπου ανήκει το Instagram, να προσθέσει στις επιλογές το 'sensitive content control'. Αυτό μας επιτρέπει να επιλέγουμε πόσο ευαίσθητο υλικό θα δούμε στο Explore. Δηλαδή, πια θα αποφασίζουμε εμείς και όχι ο αλγόριθμος. Θα συμφωνείτε πως ο όρος 'ευαίσθητο υλικό' είναι κάπως απροσδιόριστος. Γενικά, όπως γράφει το αμερικανικό CNN https://edition.cnn.com/2021/07/20/tech/instagram-sensitive-content-controls/index.html αφορά ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως σεξουαλικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο με υπονοούμενα ή περιεχόμενα βίας. Όπως είπαν οι καθ' ύλην αρμόδιοι “είναι ποστ που δεν παραβιάζουν απαραίτητα κανόνες, αλλά μπορούν δυνητικά να αναστατώσουν κάποιους ανθρώπους -όπως αναρτήσεις με σεξουαλικά υπονοούμενα ή βία”. Η νέα υπηρεσία μας επιτρέπει να ελέγχουμε το επίπεδο 'ευαίσθητου περιεχομένου' που θα μας εμφανίζεται. Υπάρχουν τρεις βαθμίδες: το allow, το limit και το limit even more. Το allow δεν είναι διαθέσιμο για ηλικίες κάτω των 18 χρόνων. “Η ελπίδα μας είναι πως με αυτήν τη δυνατότητα οι χρήστες θα έχουν περισσότερες επιλογές και ως εκ τούτου το Instagram θα γίνει καλύτερο για όλους”.

