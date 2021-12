Tomb Raider: Δωρεάν διατίθεται η rebooted τριλογία στο Epic Games Store

Η Epic Games ολοκληρώνει σήμερα την αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της χρονιάς με τριπλό δώρο. Και τι δώρο! Το κατάστημα Epic Games Store προσφέρει σε όλους τους gamers την τριλογία Tomb Raider των Crystal Dynamics και Eidos-Montreal, την οποία μπορείτε να αποκτήσετε από σήμερα, Παρασκευή (31/12) έως και την επόμενη Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022!

Όπως σημειώνει το Techgear.gr, το κάθε παιχνίδι του reboot της σειράς προσφέρεται ξεχωριστά, επομένως θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε 3 μηδενικές αγορές για να αποκτήσετε τα Tomb Raider GOTY, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration και Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

Δεν χρειάζονται δεύτερες σκέψεις για να αποκτήσει κανείς τα τρία παιχνίδια, ενώ επιβεβαιώνεται πως η Epic Games θα συνεχίσει την παράδοση των δωρεάν παιχνιδιών και το 2022, αφού σειρά θα πάρει το Gods Will Fall στις 6 Ιανουαρίου!

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παιχνίδα στα ακόλουθα links:

Tomb Raider GOTY - [Epic Games Store Link]

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration - [Epic Games Store Link]

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition - [Epic Games Store Link]

