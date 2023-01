Twitter: Εγκαινιάζει νέα δυνατότητα που θυμίζει Tik Tok

Αλλαγές φέρνει η νέα χρονιά για το Twitter, το οποίο προχωρά στη δημιουργία μιας νέας σελίδας, με όνομα "For You" που θυμίζει TikTok.

Συγκεκριμένα, σε μια αλλαγή που κυκλοφορεί πρώτα στους χρήστες iOS, η εταιρεία αφαίρεσε το κουμπί με το αστέρι στην επάνω δεξιά γωνία που επέτρεπε να αλλάζετε μεταξύ των δύο ροών. Στη θέση του υπάρχουν δύο καρτέλες - η μία με την ένδειξη "For You" και η άλλη με την ένδειξη "Following" - και όταν ανοίγει κάποιος την εφαρμογή, θα βλέπει πρώτα την πρώτη καρτέλα.

ADVERTISING

Η επιλογή For You, η οποία μοιράζεται το ίδιο όνομα με την ροή του TikTok, είναι παρόμοια με την παλιά επιλογή "Home", η οποία εμφανίζει tweets από τα άτομα που ακολουθείτε εκτός σειράς, διανθισμένα με tweets που πιστεύει ότι μπορεί να σας αρέσουν, σύμφωνα με το theverge.com. Το Following είναι αυτό που παλαιότερα ονομαζόταν "Τελευταία tweets".

Αν και η αλλαγή καθιστά ευκολότερη την εναλλαγή μεταξύ τους, καθώς χρειάζεται ένα απλό σύρσιμο αντί για μερικά πατήματα, υπάρχει κάτι που χάθηκε. Αν έχετε ρυθμίσει την εφαρμογή σας να σας δείχνει τα "Τελευταία Tweets", αυτό συνήθως θα έμενε. Τώρα, όμως, ακόμη και όταν κλείνετε την εφαρμογή και την ανοίγετε ξανά, εμφανίζεται η ροή "Για εσάς".

Η αλλαγή έρχεται σε συνέχεια της υπόσχεσης του διευθύνοντος συμβούλου του Twitter, Έλον Μασκ, στις 20 Δεκεμβρίου, ο οποίος έγραψε στο Twitter ότι "το βασικό χρονολόγιο θα πρέπει να επιτρέπει ένα εύκολο πλάγιο σύρσιμο μεταξύ των κορυφαίων, των πιο πρόσφατων, των trending και των θεμάτων που ακολουθείτε" και δήλωσε ότι η εταιρεία θα "κάνει αυτή την αλλαγή σύντομα". Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιλογή για swipe σε trending και ακολουθούμενα θέματα, αν και η σελίδα trending είναι μόνο μερικά πατήματα μακριά στο μενού αναζήτησης.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις