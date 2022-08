2002 νέα ξενοδοχειακά δωμάτια στην Αθήνα μέσα σε πέντε χρόνια - Εξαγορές μονάδων εν μέσω θέρους σε όλη τη χώρα

Χωρίς σταματημό συνεχίζονται μες το καλοκαίρι οι εξαγορές μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων σε όλη τη χώρα από Έλληνες και ξένους επενδυτές. Την ίδια ώρα η Αθήνα προσέθεσε στο ξενοδοχειακό της δυναμικό 2002 νέα δωμάτια, με το ένα στα πέντε του συνόλου των δωματίων της πόλης πλέον να λειτουργεί κάτω από κάποιο διεθνές ξενοδοχειακό brand.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της GBR Consulting, μόνο μέσα στον Ιούλιο, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις σημαντικές εξαγορές ξενοδοχείων στη χώρα μας.

Αναλυτικά το Village Resort & Waterpark, 4 αστέρων και 275 δωματίων στη Χερσόνησο Κρήτης πωλήθηκε στην Cretan Investment Group Hellas (CIG Hellas), με επικεφαλής τη Μαρίτα Καράτζη, η οποία έχει εδραιώσει την παρουσία της στον τουριστικό τομέα με την εταιρεία της MK Hotel Collection. Η CIG Hellas απέκτησε το πρώτο της ξενοδοχείο τον Νοέμβριο του 2020 από τον Όμιλο ξενοδοχείων AKS, που σήμερα λειτουργεί ως Sentido Unique Blue Resort 5 αστέρων και βρίσκεται επίσης στο νομό Ηρακλείου.

Στις 18 Ιουλίου 2022 το ΤΑΙΠΕΔ παρέδωσε επίσημα το ξενοδοχείο Xenia Kythnos, στην Κύθνο, στους επενδυτές Michal και Avraham Ravid, οι οποίοι το ενοικίασαν μαζί με δύο ιαματικές πηγές και για περίοδο 99 ετών, έναντι συνολικού ποσού σχεδόν 3 εκατ. ευρώ. Το έργο, που θα ονομάζεται Genesis of the Royal Baths of Kythnos, έχει προϋπολογισμό επένδυσης 25 εκατ. ευρώ και στην πλήρη ανάπτυξη του θα δημιουργηθούν πολυτελείς βίλες, σουίτες και ένα δημόσιο πάρκο.

Η Hova Hospitality για λογαριασμό της Primonial REIM απέκτησε μέσα στον Ιούλιο, το Club Med Gregolimano, στην βόρεια, από τον κινεζικό όμιλο Fosun. Το ξενοδοχείο διαθέτει 381 δωματίων 4 αστέρων και το φθινόπωρο του 2022 θα ξεκινήσει μια ανακαίνιση 20 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και επέκταση του. Η Hova Hospitality δημιουργήθηκε το 2021 από τους Dominique Ozanne και Gaël Le Lay και έχει ήδη δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο 125 περιουσιακών στοιχείων αξίας 1,3 δισ. ευρώ.

Μετά την εξαγορά του Naxos Resort Beach Hotel τον Δεκέμβριο του 2021, η Attica Blue Hospitality – 100% θυγατρική του Attica Group, εξαγόρασε το Tinos Beach Hotel τον Ιούλιο του 2022. Η συνολική συναλλαγή για το ξενοδοχείο 4 αστέρων και 180 δωματίων ήταν 6,5 εκατ. ευρώ. Οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν ανακοινώσει ότι σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν το θέρετρο.

Η Αθήνα απέκτησε 2002 νέα δωμάτια

Την περίοδο 2017 – 2022 άνοιξαν στην Αθήνα 71 νέα ξενοδοχεία με τα περισσότερα από αυτά να βρίσκονται στο κέντρο της πόλη. Αυτά τα νέα ξενοδοχεία αντιπροσωπεύουν το 20% όλων των ξενοδοχείων και το 14% όλων των ξενοδοχειακών δωματίων στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της GBR, το 83% των νέων ξενοδοχείων βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ενώ τα περισσότερα ανήκουν στην κατηγορία 4 αστέρων. Στην κατηγορία 5 αστέρων ανήκει το 32%.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, το 22% των ξενοδοχείων και το 14% των δωματίων είναι καινούργια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 2002 νέα και ανανεωμένα ξενοδοχειακά δωμάτια προστέθηκαν την περίοδο 2017 – 2022 στο δυναμικό της πόλης και λειτουργούν κάτω από διεθνές εμπορικό σήμα. Αυτή τη στιγμή, 1 στα 5 δωμάτια ξενοδοχείων στην Αθήνα, ανήκουν σε διεθνές brand, ενώ περίπου το 8% των αθηναϊκών ξενοδοχείων είναι μέλος κάποιας διεθνούς αλυσίδας ξενοδοχείων.

Οκτώ νέα ξενοδοχεία άνοιξαν κατά την περίοδο 2017 – 2022: το Academia of Athens (Marriott Autograph Collection), το Athens Capital (Accor MGallery), το Dave Red (Brown Hotels), το Ibis Styles Athens Routes (Accor), Moxy Athens City (Marriott), Perianth (Marriott – Design Hotels) Selina Theatrou Athens και Wyndham Athens Residences. Άλλα 7 ξενοδοχεία μετονομάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου με διεθνές brand: Athens Marriott, Brown Acropol, Kubic House & Lighthouse Athens (Brown Hotels), Grand Hyatt Athens και δύο ακίνητα των ξενοδοχείων Convo.

Σημειώνεται ότι ακίνητα όπως το Four Seasons Astir Palace, το Dolce Attica Riviera Ramada Attica Riviera (Wyndham Hotel Group) και το Evereden (Ξενοδοχεία Vincci) βρίσκονται εκτός της υπό εξέταση περιοχής. Τέλος, 8 ξενοδοχεία δεν φέρουν πλέον διεθνή επωνυμία σήμερα σε σύγκριση με το 2017. Αυτά τα ξενοδοχεία αφορούν κυρίως το brand της Best Western που είχε 8 ακίνητα στην Αθήνα το 2017, αλλά μόνο ένα σήμερα. Το Athens Hilton είναι προς το παρόν κλειστό και θα λειτουργήσει ως Conrad, ένα εμπορικό σήμα της Hilton Worldwide, ενώ οι κατοικίες θα φέρουν brands από τις Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences.

Τα περισσότερα από τα 2002 νέα και ανανεωμένα ξενοδοχειακά δωμάτια λειτούργησαν στην Αθήνα το 2018. Περίπου το 52% αυτών των δωματίων είναι κατηγορίας 5 αστέρων, το 26% 4 αστέρων και το 14% 3 αστέρων. Σημειώνεται στην έρευνα ότι το Selina Theatrou Athens είναι εγγεγραμμένο ως ξενώνας.

Μέσα στα επόμενα χρόνια αναμένεται το άνοιγμα των ξενοδοχείων Conrad όπως ήδη αναφέρθηκε, αλλά και των Radisson Individuals (Κολωνάκι) και Radisson Red (service apartments), της Hilton Curio Collection στο πρώην ξενοδοχείο Πεντελικόν, NYX (Fattal) στο πρώην Esperia Palace, One & Only στα Αστέρια Γλυφάδας αλλά και διεθνή brands στο Hellenikon project.

