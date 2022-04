AEGEAN και TUI Γαλλίας: 20 χρόνια συμμαχίας στον τουρισμό - Πρώτη σε ζήτηση η Ελλάδα για διακοπές

Ο τουρισμός ενώνει και με κάθε ευκαιρία αποδεικνύει ότι είναι μια υπόθεση που αφορά αποκλειστικά τον άνθρωπο. Μια τέτοια τρανή απόδειξη είναι η συνεργασία ανάμεσα στην μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία AEGEAN και την TUI Γαλλίας, θυγατρική του παγκόσμιου τουριστικού κολοσσού της TUI, που φέτος συμπληρώνει τα 20 της χρόνια.

Η Ελλάδα αποτελεί τον πρώτο προορισμό των προτιμήσεων των Γάλλων πελατών της TUI Γαλλίας για την καλοκαιρινή σεζόν του 2022, με την AEGEAN, να μεταφέρει με δικά της αεροσκάφη το 41% αυτών.

Σε μια επετειακή τελετή που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα, σε ένα από τα ξενοδοχεία της TUI France, οι δύο στρατηγικοί συνεργάτες, επιβεβαίωσαν την άριστη και μακρά συνεργασία τους, η οποία βασίστηκε στις σχέσεις των στελεχών των δύο εταιρειών καθ’ όλη τη διάρκεια των 20 χρόνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της TUI France, στόχος της για το φετινό καλοκαίρι είναι να φέρει 100.000 τουρίστες στη χώρα μας, ενώ αυτή η στιγμή η Ελλάδα είναι ο προορισμός με τις περισσότερες προ-κρατήσεις για το 2022. Σε σχέση με πέρυσι, η αύξηση που καταγράφεται είναι τριψήφια, με κορυφαίους προορισμούς την Αθήνα, την Κρήτη, την Κω, τη Ρόδο και την Κέρκυρα. Ο tour operator θα πετά με τα φτερά της AEGEAN από 12 γαλλικά αεροδρόμια σε έξι ελληνικούς προορισμούς, αλλά και στην Κύπρο. Στη χώρα μας η TUI France διοχετεύει την πελατεία της κυρίως στα 15 ξενοδοχεία που λειτουργούν κάτω από τα brands Club Marmara και Club Lookéa. Στην Αττική λειτουργούν τέσσερις μονάδες, μια στην Καλαμάτα, δύο στην Κέρκυρα, δυο στην Κω, μια στη Ρόδο και επτά στην Κρήτη συμπεριλαμβανομένου του νέου Club Lookéa Out Of the Blue.

Η AEGEAN αντιπροσωπεύει το 41% των θέσεων της TUI Γαλλίας, ενώ στο συνολικό πρόγραμμα μεταφορών της, η ελληνική εταιρεία είναι μια από τις 3 κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες συνεργάτες της. Στην ομιλία του κατά την επετειακή εκδήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος της TUI France κ. Dirk Van Holsbeke μίλησε με θερμά λόγια για αυτή την 20ετή συνεργασία: «Η σταθερή μας συνεργασία μας έδωσε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε την κρίση του COVID και σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ανάκαμψη της δραστηριότητας και χτίζουμε πάνω στην υποδειγματική μας σχέση», τόνισε.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της AEGEAN κ. Δημήτρης Γερογιάννης, ιδιαίτερα συγκινημένος, μίλησε για την αρχή της συνεργασίας των δύο εταιρειών το 2002 που αφορούσε ναυλωμένες πτήσεις, όταν η AEGEAN ήταν μια startup ελληνική αεροπορική εταιρεία με 16 αεροσκάφη. «Σήμερα η AEGEAN έχει 4 φορές το μέγεθος του στόλου που είχαμε τότε και εξυπηρετούμε 6 φορές περισσότερους επιβάτες, ενώ συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε. Μέσω της συνεργασίας μας, έχουμε εξυπηρετήσει από κοινού περισσότερους από 3 εκατομμύρια επιβάτες που ήρθαν για διακοπές στην Ελλάδα και τους έχουμε προσφέρει μια μοναδική εμπειρία διακοπών», τόνισε ο κ. Γερογιάννης.

Με την ευκαιρία ο κ. Γερογιάννης ανακοίνωσε ότι το φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα της AEGEAN θα πραγματοποιεί έως και 95 απευθείας προγραμματισμένες πτήσεις την εβδομάδα από 10 γαλλικές πόλεις (Μπορντό, Βρέστη, Ντοβίλ, Λιλ, Λυών, Μασσαλία, Νάντη, Νίκαια, Παρίσι, Τουλούζη) σε 7 ελληνικούς προορισμούς (Αθήνα, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Μύκονος, Ρόδος και Θεσσαλονίκη).

Η αύξηση της χωρητικότητας σε σύγκριση με το 2019 είναι 10% ανάμεσα στις δυο χώρες, που μεταφράζεται σε ένα εκατομμύριο θέσεις (μετ’ επιστροφής). Μάλιστα για πρώτη φορά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Γαλλικού κοινού η AEGEAΝ θα έχει βάση στο κεντρικό αεροδρόμιο του Παρισιού με ένα αεροσκάφος.

Σημειώνεται ότι η AEGEAN στα 20 χρόνια δραστηριότητας της στην Γαλλία έχει μεταφέρει σχεδόν 10 εκατομμύρια επιβάτες.

