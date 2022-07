Ανοίγει το πρώτο ξενοδοχείο Hyatt στη Σαντορίνη

Τον Αύγουστο θα ανοίξει στη Σαντορίνη το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Magma Resort Santorini, που θα λειτουργεί κάτω από το σήμα της Hyatt και υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality.

Πρόκειται για το πρώτο θέρετρο με το εμπορικό σήμα Hyatt στα ελληνικά νησιά, ως μέρος της συλλογής The Unbound Collection. Το ξενοδοχείο ανήκει στην εταιρεία Thera Island Suites Α.Ε., η οποία έχει συνάψει συμφωνία franchise με τη Hyatt.

Το Magma Resort θα ανοίξεις στις 10 Αυγούστου και θα διαθέτει 59 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων 24 σουιτών. Η υπογραφή της συμφωνίας υπογραμμίζει τη στρατηγική στόχευση της Hyatt να ενισχύσει το αποτύπωμά της στα θέρετρα και τα Independent Collection brands σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς αναψυχής.

Το νέο ξενοδοχείο επιδιώκει να προσφέρει σύγχρονη πολυτέλεια και εξατομικευμένες εμπειρίες στους επισκέπτες του. Σε πλήρη αρμονία με παραδοσιακούς παλιούς αμπελώνες, το θέρετρο βρίσκεται στις πλαγιές του χωριού Βουρβούλος.

Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες απολαμβάνουν ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο πέλαγος, 46 εκ των οποίων διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υδρομασάζ. Το θέρετρο διαθέτει υπερσύγχρονο κέντρο ευεξίας και υπόσκαφο spa, καθώς και μια ευρύχωρη αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας 250 ατόμων.

Η γαστρονομική εμπειρία του ξενοδοχείου, Magma by Spondi, φέρει την υπογραφή του ομίλου Trastelis Group και του executive chef Arnaud Bignon.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την SWOT Hospitality και που ανακοινώνουμε την επερχόμενη επιχειρηματική είσοδό μας στα ελληνικά νησιά μέσω του Magma Resort Santorini, το νέο μέλος της συλλογής The Unbound Collection by Hyatt, δήλωσε ο κ. Peter Norman, senior vice president of development της EAME & SWA, Hyatt.

“Η επέκταση των εμπορικών σημάτων πολυτελείας και των Independent Collection brands σε δημοφιλείς προορισμούς αναψυχής στην Ευρώπη, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξή μας, καθώς στοχεύουμε να ικανοποιήσουμε το διαρκώς αυξανόμενο αίτημα των ταξιδιωτών για αξιομνημόνευτες εμπειρίες”.

“Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανήκουμε στην οικογένεια της Hyatt και φέρνουμε στην Ελλάδα την συλλογή The Unbound Collection by Hyatt, δημιουργώντας μαζί εμπειρίες και ιστορίες που αξίζει να θυμάσαι. Μαζί με τη Hyatt, στοχεύουμε να θέσουμε ένα νέο σημείο αναφοράς στην έννοια της φιλοξενίας,” αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Στέφανος Παπακαλιάτης, managing partner της Thera Islands Suites.

“Eίναι ένα εμβληματικό έργο, τόσο για την SWOT, όσο και για τον ίδιο τον προορισμό”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και εκ των βασικών μετόχων της SWOT Hospitality κ. Στέλιος Κουτσιβίτης. “Ως ομάδα είμαστε ενθουσιασμένοι για τη σύναψη της συμφωνίας με την Hyatt και φιλοδοξούμε να προσδώσουμε μια νέα προοπτική για τον τουρισμό πολυτελείας στην Ελλάδα".

