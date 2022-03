Γιατί η Πελοπόννησος προσελκύει τους πιο πλούσιους τουρίστες της χώρας

Μπορεί η Μύκονος και η Σαντορίνη να συγκεντρώνουν κάθε χρόνο πλήθη πλουσίων από όλο τον κόσμο, που αρέσκονται στη μεν Μύκονο να ανοίγουν σαμπάνιες πολλών χιλιάδων ευρώ και στη Σαντορίνη να πληρώνουν άλλα τόσα για μια «σουίτα» των 25τ.μ., όμως η Πελοπόννησος με τις τουριστικές υποδομές της, έχει μπει ήδη στο χάρτη του διεθνούς jet-set.

Έμοιαζε σχεδόν μονόδρομος η τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου όταν πριν από 20 περίπου χρόνια, οι μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες της χώρας – Grecotel και Aldemar – «αποβιβάστηκαν» στα δυτικά της. Η περιοχή της Ηλείας απέκτησε μέσα σε μια πενταετία, ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών προδιαγραφών, με μεγάλο πλούτο υποδομών και υπηρεσιών. Δεν άργησε να έρθει η TEMES που δημιούργησε την Costa Navarino στη ανεξερεύνητη μέχρι τότε Μεσσηνία, που σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο αυτόνομο τουριστικό προορισμό της χώρας. Η συνέχεια εξίσου λαμπερή.

Ο προορισμός Πελοπόννησος έχει αυτή τη στιγμή το πολυτελέστερο χαρτοφυλάκιο με τα σημαντικότερα ολοκληρωμένα σύνθετα, τουριστικά συγκροτήματα, αλλά και αυτόνομα ξενοδοχεία. Στις υποδομές τους περιλαμβάνουν πολλά από τα ακριβότερα ξενοδοχεία στη χώρα – τόσο διεθνή όσο και εγχώρια brands. Η περιοχή της Πελοποννήσου είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος προορισμός για γκολφ στην Ελλάδα, και διαθέτει προς πώληση τις πιο πολυτελείς βίλες και επαύλεις που ανήκουν και εξυπηρετούνται από ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Το κοντινό μέλλον είναι πολλά υποσχόμενο, καθώς ήδη κατασκευάζονται νέα, μεγάλα τουριστικά έργα, που θα εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο τον προϊόν του προορισμού.

Όπως είναι λογικό, jet-setters και ιδιαίτερα ευκατάστατοι ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, είναι η κύρια πελατεία αυτών των μονάδων. Πολλοί μάλιστα από αυτούς, είναι οι διασημότεροι και οι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη, οι οποίοι φτάνουν στη χώρα μας κάτω από άκρα μυστικότητα τις περισσότερες φορές.

Mega projects και υπερπολυτελή ξενοδοχεία

Η Costa Navarino «απογειώνεται» φέτος με το άνοιγμα του πρώτου ξενοδοχείου “W” της χώρας, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το καλοκαίρι, διαθέτοντας 246 δωμάτια. Θα λειτουργεί και αυτό, κάτω από την ομπρέλα της Marriott, όπως και τα The Westin Resort Costa Navarino, που για φέτος έχει ανοίξει ήδη από το Φεβρουάριο αλλά και το The Romanos, a Luxury Collection Resort που θα ανοίξει σε λίγες ημέρες.

Το lifestyle resort W, δημιουργήθηκε στη νέα περιοχή ανάπτυξης της Costa Navarino, το Navarino Waterfront, σε μία παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων. Του χρόνου, στη διπλανή περιοχή Navarino Bay, σε 1.400 στρέμματα, αναμένεται να λειτουργήσει το πρώτο Mandarin Oriental στην Ελλάδα. Το νέο ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα. Στην περιοχή Navarino Hills ανοίγουν φέτος τα δύο νέα signature γήπεδα γκολφ 18 οπών, το International Olympic Academy Golf Course και το The Hills Course, καθώς κι ένα νέο Clubhouse. Τα νέα γήπεδα θα αυξήσουν τον συνολικό αριθμό γηπέδων γκολφ της Costa Navarino σε τέσσερα, όλα σε μέγιστη απόσταση 13 χιλιομέτρων μεταξύ τους. Στην Costa Navarino έχουν κατασκευαστεί και πωλούνται ήδη πολυτελείς αυτόνομες βίλες αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Η δραστηριότητα της Dolphin Capital στην Πελοπόννησο είναι μεγάλη και σημαντική. Η εταιρεία δημιούργησε κοντά στο Πόρτο Χέλι το AmanZoe, ουσιαστικά έφερε στην Ελλάδα την ελίτ των ελίτ των ξενοδοχείων παγκοσμίως . Την ίδια σχεδόν περίοδο ανακατασκεύασε με μετέτρεψε σε Niki Beach Hotel ένα παλαιό ξενοδοχείο μέσα στο Πόρτο Χέλι, που ήταν και το πρώτο και μάλλον πειραματικό στην Ευρώπη. Το Amanzoe, που φέτος θα ανοίξει την 1η Απριλίου, βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου, κοντά στο Πόρτο Χέλι. Διαθέτει δωμάτια (καμπάνες) και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, που η τιμή τους ξεκινά από 3.000 ευρώ τη βραδιά. Στις εγκαταστάσεις του υπάρχει η διαβόητη Villa 20, την οποία έχει σχεδιάσει ο Ed Tuttle και o Μάριος Αγγελόπουλος. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 18 άτομα και διαθέτει ιδιωτικό σπα, έξι πισίνες και πολλούς χώρους εστίασης, συμπεριλαμβανομένων δύο εξωτερικών χώρων μπάρμπεκιου και μιας τυπικής ελληνικής ταβέρνας. Αποτελείται από τρεις κύριες καμπάνες των 100 τ.μ. με τις δικές τους ιδιωτικές πισίνες, 2 κιόσκια με θέα και τέσσερα πολυτελή υπνοδωμάτια στούντιο. Ακόμη γυμναστήριο, βιβλιοθήκη και αίθουσα παιχνιδιών, πέντε κουζίνες, δωμάτια προσωπικού, κ.α. Εξυπηρετείται από 18 μέλη προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου ενός σεφ.

Από του χρόνου και σταδιακά θα ανοίγει και το πολυσυζητημένο project Killada Hills της εταιρείας Dolphin Capital στην Ερμιονίδα. Θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις και στην τελική του μορφή θα περιλαμβάνει γήπεδο γκολφ, 450-500 πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες, Beach Club, Golf Club, ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, εγκαταστάσεις άθλησης και αναψυχής, κ.α..

H Grecotel στην Ηλία και στο mega συγκρότημα της Riviera Olympia, διαθέτει τέσσερα ξενοδοχεία, πολυτελείς βίλες πάνω στη θάλασσα, πολλά εστιατόρια και μπαρ, ένα φαντασμαγορικό Aqua Park 20.000 τ.μ., πάρκο δραστηριοτήτων έκτασης 40.000 τ.μ., πισίνες με συνολική επιφάνεια 4.000 τ.μ. κ.α. Ανάμεσα στα ξενοδοχεία ξεχωρίζει το πολυτελές Mandola Rosa. Το 2019 η εταιρεία άνοιξε μετά από μεγάλη ανακαίνιση το Casa Marron (πρώην Lakopetra Beach) στην παραλία της Λακόπετρας, που διαθέτει 172 δωμάτια στο κεντρικό κτίριο, καθώς και 92 μπανγκαλόους.

H Aldemar λειτουργεί το πολυτελές Olympian Village Beach resort στην Ολυμπία με δυο μεγάλα ξενοδοχεία και πολλές εγκαταστάσεις.

Το 2018 η Πελοπόννησος μπήκε και στο χάρτη των “destination spa”, με την μεγάλη επένδυση του «Euphoria Retreat». Το συγκρότημα βρίσκεται στο Μυστρά και περιλαμβάνει 45 δωμάτια και σουίτες, ενώ το βασικό του στοιχείο είναι το τετραώροφο υπόσκαφο spa και ένα βυζαντινό χαμάμ. Πρόκειται για το πρώτο ολιστικό wellbeing destination στη χώρα μας, που ήδη έχει αποσπάσει σημαντικά, διεθνή βραβεία.

