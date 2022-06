Ισχυρή παρουσία με 28 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα η αμερικανική Marriott

Με την προσθήκη μιας νέας πολυτελούς μονάδας στην Πάρο, εμπλουτίζει το ήδη πλούσιο χαρτοφυλάκιο της στην Ελλάδα αλυσίδα Marriott International, που πλέον αριθμεί 28 ξενοδοχεία, ενώ άλλο ένα άνοιγμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη.

Η δεύτερη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα στον κόσμο, είναι από τις πρώτες ξένες εταιρείες που ανέλαβαν τη διαχείριση ή έδωσαν franchise σε πολλά ξενοδοχεία της χώρας μας, μέσω των διάφορων brands. Η εξαγορά της Starwood Hotels το 2016 και αυτή των Design Hotels GmbH, αύξησαν το πορτφόλιο της Marriott με επιπλέον χιλιάδες μονάδες σε όλο τον κόσμο, ενώ συνεχίστηκε η ανάπτυξη νέων εμπορικών σημάτων, που στο σύνολο τους είναι 30. Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν διαθέτει franchise συμφωνίες για όλα τα brand της, όπως αυτό του “W”.



Η νέα της προσθήκη στην Ελλάδα είναι το ξενοδοχείο Cosme στη Νάουσα της Πάρου, το οποίο άνοιξε και λειτουργεί κάτω από το σήμα της Luxury Collection. Το ξενοδοχείο δημιουργήθηκε από την εταιρεία Kanava Hotels & Resorts, που ανήκει στους ξενοδόχους Αντώνη Ηλιόπουλο και Κάλια Κωνσταντινίδου. Το θέρετρο διαθέτει 40 σουίτες, με πολλές να διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και θέα στον κόλπο της Νάουσας. Όλες οι σουίτες περιλαμβάνουν έπιπλα κατά παραγγελία από τον διάσημο Ισπανό σχεδιαστή Jaime Hayon. Η μεγαλύτερη σουίτα Cosmos του ξενοδοχείου, θεωρείται ένα από τα πιο πολυτελή καταλύματα του νησιού.

Η Marriott έχει σε αναμονή το άνοιγμα ενός ακόμη ξενοδοχείου στη χώρα μας, που είναι προγραμματισμένο για φέτος τον Ιούλιο. Πρόκειται για το MonAsty Thessaloniki, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, που θα διαθέτει 100 δωμάτια και θα λειτουργεί κάτω από το brand της Autograph Collection. Είναι μια συμφωνία franchise και τη διαχείριση του αναλαμβάνει η εταιρεία SWOT Hospitality. Από τις αρχές του 2022 η Marriott έχει ενισχύσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της στην Ελλάδα, με το άνοιγμα του πρώτου “W” ξενοδοχείου στη χώρα μας, στην Costa Navarino, το 2ο “Moxy” στην Ομόνοια, μετά από αυτό της Πάτρας και το «Domes of Corfu» στην Κέρκυρα που λειτουργεί με το band της Autograph Collection.

Η παρουσία της Marriott σε όλη τη χώρα

Εκτός από τις προσθήκες του 2022, η παρουσία της Marriott International στη χώρα μας είναι: Με το brand της Autograph Collection, η Marriott έχει παρουσία στην Αθήνα στο Academias Hotel, στη Μύκονο το Aegon Mykonos, στα Χανιά το Domes Noruz Chania και στην Ελούντα το Domes of Elounda. Με το brand της Marriott Hotels διαθέτει το Athens Marriott Hotel στην Αθήνα, με το Moxy, το Moxy Patra Marina στην Πάτρα και με το brand Sheraton, το Sheraton Rhodes Resort στη Ρόδο. Με το brand της The Luxury Collection η αμερικανική εταιρεία έχει παρουσία στη χώρα μας με 9 μονάδες. Στην Κρήτη με τα Blue Palace στην Ελούντα και Domes Zeen Chania στα Χανιά, στην Κέρκυρα το Domes Miramare, στην Αθήνα τα Hotel Grande Bretagne και King George, τη Σαντορίνη με τα Mystique και Vedema, τη Μύκονο με το Santa Marina Resort & Villas και τέλος στην Costa Navarino στη Μεσσηνία με τα The Romanos, και Westin Resort.

Μέσω του brand της Design Hotels η Marriott έχει παρουσία στη χώρα μας με τα ξενοδοχεία της Αθήνας Fresh Hotel, New Hotel, Periscope, Semiramis Hotel, στη Μύκονο με το Myconian Kyma και Mykonos Theoxenia.

H Marriott International διαχειρίζεται σήμερα 8.000 ξενοδοχεία σε 139 χώρες σε όλο τον κόσμο, αριθμώντας πάνω από 1,4 εκατ. δωμάτια και πάνω από 165 εκατ. μέλη στο πρόγραμμα loyalty της «Marriott Bonvoy».

