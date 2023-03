Melia Hotels: Πειραιάς και Αθηναϊκή Ριβιέρα στα σχέδια – H Ελλάδα στους κύριους τουριστικούς πόλους παγκοσμίως

Η Αθήνα, ειδικά ο Πειραιάς και η Αθηναϊκή Ριβιέρα, βρίσκονται στο επίκεντρο της επέκτασης της ισπανικής ξενοδοχειακής εταιρείας MeliaHotels στην Ελλάδα, με την εταιρεία να διαθέτει ήδη παρουσία στη χώρα μας με τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες.

Σε συνέντευξη της στο NEWS 24/7 η κα. María Zarraluqui Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης της Meliá Hotels International, αποκάλυψε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει την παρουσία της στη Μεσόγειο, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει ως προορισμός στρατηγικής σημασίας για την επέκτασή της. «Σίγουρα, τόσο η Αθήνα όσο και η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ειδικά ο Πειραιάς και η Αθηναϊκή Ριβιέρα, βρίσκονται στο επίκεντρο της επέκτασής μας στη χώρα. Αυτή τη στιγμή μελετούμε κάποιες ευκαιρίες στην περιοχή και ελπίζουμε να προσθέσουμε νέα ξενοδοχεία στο χαρτοφυλάκιο μας», τόνισε.

ADVERTISING

Η κα. Zarraluqui μίλησε για τις σχέσεις της Melia με τους έλληνες ξενοδόχους, για τις περιοχές που βάζει στο στόχαστρο της, για την θέση της τουριστικής Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη και φυσικά για τα σχέδια της στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Η Ισπανική Meliá Hotels International διαθέτει σήμερα περισσότερα από 380 ξενοδοχεία σε πάνω από 40 χώρες.

Πώς βλέπετε την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού; Ακολουθεί το δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης;

Η Ελλάδα είναι αναμφίβολα ένας από τους σπουδαίους προορισμούς της Μεσογείου και αυτό σημαίνει ότι είναι ένας από τους κύριους τουριστικούς πόλους παγκοσμίως. Το περιθώριο ανάπτυξης είναι υψηλό και η δέσμευση των αρχών και των κατασκευαστών - επενδυτών, είναι να το πράξουν βάζοντας τις αρχές της ESG, δηλαδή της βιώσιμης ανάπτυξης, στο επίκεντρο της συζήτησης. Στην περίπτωσή μας, αναπτύσσουμε ένα μοντέλο που υπηρετεί την «αναγέννηση» ώριμων προορισμών διακοπών με στόχο την ενίσχυση του πλούτου του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα και την αύξηση της κερδοφορίας των συνεργατών μας πάνω σε μια ποιοτική βάση. Είμαστε πολύ περήφανοι καθώς πρόσφατα ανακηρυχθήκαμε ως η πιο βιώσιμη ξενοδοχειακή εταιρεία στον κόσμο από την Global CorporateSustainability Assessment του The Standard & Poor's.

Οι προοπτικές που καταγράφουμε για την ελληνική αγορά είναι άκρως αισιόδοξες. Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των διεθνών funds και διαχειριστών θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο αριθμό συμφωνιών τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι η αγορά είναι έτοιμη για ανάπτυξη, καθώς όλο και περισσότεροι τουρίστες πρόκειται να ανακαλύψουν την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, δεν θα είναι μόνο θέμα προσφοράς και ζήτησης, αφού πολλοί από τους όμορφους προορισμούς που προσφέρει η Ελλάδα θα πρέπει να προστατευτούν για να διατηρηθεί η μοναδική ομορφιά της. Τα rebrandings περιοχών, με φιλικές προς το περιβάλλον προτάσεις, θα είναι αυτά που θα γνωρίσουν άνοδο τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, είμαι σίγουρη ότι ορισμένοι προορισμοί που σήμερα θεωρούνται δεύτερης κατηγορίας, θα αναδειχθούν και θα τραβήξουν το ενδιαφέρον των Funds και των διαχειριστών ξενοδοχείων.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια για την Ελλάδα;

Με τέσσερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, το Meliá Athens, στην καρδιά της πρωτεύουσας, το SolCosmopolitan στη Ρόδο και το Sol Marina BeachCrete και το BlueSea Beach στην Κρήτη, προσπαθούμε να διευρύνουμε την παρουσία μας στη χώρα τόσο μέσω της διαχείρισης όσο και των συνεργασιών franchise, με απώτερο στόχο τον διπλασιασμό των ακινήτων του Ομίλου στην ελληνική επικράτεια, έως το 2025.

Τι είδους συνεργασίες αναζητάτε κυρίως από τα ελληνικά ξενοδοχεία; Διαχείριση ή franchise;

Και τα δύο, το μοντέλο asset light που εφαρμόζουμε, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε λύσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις. Mε βάση την εμπειρία μας ως διαχειριστές σε περισσότερα από 300 ξενοδοχεία στον κόσμο και τη δύναμή μας στη διανομή, γεγονός που μας κάνει σημαντικό σύμμαχο για ιδιοκτήτες και διαχειριστές «white-label» που ενδιαφέρονται για συνεργασία franchise τόσο σε αστικά ξενοδοχεία όσο και σε ξενοδοχεία αναψυχής. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το χαρτοφυλάκιό μας είναι εξαιρετικά ισορροπημένο και κατανέμεται 50/50 σε ξενοδοχεία αστικών και παραθεριστικών ξενοδοχείων, όντας επίσης ειδικοί στον τομέα του bleisure (business & pleasure).

Ποιον ελληνικό προορισμό ξεχωρίζετε και γιατί και σε ποιον θα θέλατε να επεκταθείτε;

Χωρίς αμφιβολία, η Αθήνα και τα κύρια νησιά αλλά και οι ηπειρωτικές ακτές, όπου έχουμε ήδη εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες, μας ενδιαφέρουν ώστε να ενισχύσουμε την ανάπτυξή μας. Εδώ και μερικά χρόνια ήμασταν πολύ δραστήριοι και επικεντρωμένοι στην αναζήτηση ευκαιριών για συνεργασίες στα κύρια τουριστικά νησιά όπως η Κρήτη, η Κω, η Ρόδος, η Κέρκυρα και επίσης διερευνώντας κάποιες ευκαιρίες στη Μύκονο ή τη Σαντορίνη. Σε αστικούς προορισμούς επιδιώκουμε επίσης να επεκτείνουμε την παρουσία μας στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Ποια είναι τα οφέλη για έναν Έλληνα ξενοδόχο που θέλει να συνεργαστεί με τη Melia, με συμφωνία franchise. Πώς επιλέγετε τη σωστή μάρκα Meliá για ένα ξενοδοχείο;

Εμπιστευόμενος τη Meliá, ένας ξενοδόχος που συνάπτει μαζί μας μια συμφωνία franchise έχει πρόσβαση σε ολόκληρη την πλατφόρμα συμφωνιών, συνεργατών και εμπορικών διαπραγματεύσεων του ομίλου. Επιπλέον, απολαμβάνει την τοποθέτηση και την αναγνώριση των εμπορικών μας σημάτων, που καταδεικνύουν τα πρότυπα λειτουργίας μας και που αναγνωρίζονται από την αγορά. Η Meliá συνεργάζεται με τους ανεξάρτητους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων στο σχεδιασμό της εμπορικής στρατηγικής για να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες κάθε τύπου δωματίου, ημέρας της εβδομάδας ή καναλιού. Μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά με μια σφαιρική και πολυτμηματική στρατηγική. Ταυτόχρονα έχουν στη διάθεση τους το άμεσο κανάλι μας που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα πιστότητας Meliá Rewards με 16 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως. Έχουμε ισχυρές συμφωνίες και ισχυρή αναγνωρισιμότητα σε βασικές αγορές, που θα κάνουν τη διαφορά στα ξενοδοχεία της ελληνικής αγοράς.

Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη;

Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο όμορφες χώρες στον κόσμο και βρίσκεται στη λίστα κάθε ταξιδιώτη όταν σκέφτεστε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό. Οι εκπληκτικές παραλίες και τα τοπία του, ο αρχαίος πολιτισμός και οι αρχαιολογικοί του χώροι, το υπέροχο φαγητό και οι φιλικοί του άνθρωποι είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που ένας ξενοδόχος θα επιθυμούσε για να επικεντρώσει την ανάπτυξή του σε αυτή τη χώρα. Από την άλλη, θα έλεγα ότι το κοινό μειονέκτημα των περισσότερων προορισμών αναψυχής είναι η εποχικότητα και ίσως η συνδεσιμότητα των πτήσεων. Γνωρίζω ότι έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει να βελτιώνεται στο μέλλον, καθιστώντας την Ελλάδα ακόμη πιο ελκυστική για τους επενδυτές και τους ξενοδόχους.

Η χώρα αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης όσο και της πιο πρόσφατης πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά η ανάκαμψη ήταν αξιοσημείωτη και η τρέχουσα ξενοδοχειακή βιομηχανία προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών. Ο τουριστικός τομέας δεν βρίσκεται ακόμη σε φάση ωρίμανσης και υπάρχουν ακόμη πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Ποιαείναι η Meliá Hotels International

ΗΙσπανική Meliá Hotels International, διαθέτει σήμεραπερισσότερα από 380 ξενοδοχεία σεπάνω από 40 χώρες, κάτωαπό τιςεπωνυμίες Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, The Meliá Collection, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá και Falcon's Resorts by Meliá καθώςκαι έναπλούσιο χαρτοφυλάκιοαπό συνεργαζόμεναξενοδοχεία κάτωαπό τοδίκτυο "Affiliated by Meliá”. Ο Όμιλος αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των resorts, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία του για την εδραίωση της αναπτυσσόμενης leisure αστικής αγοράς. Η δέσμευσή για υπεύθυνο τουρισμό οδήγησε τον Όμιλο να γίνει η πιο βιώσιμη ξενοδοχειακή εταιρεία στην Ισπανία και την Ευρώπη το 2020, σύμφωνα με τη τελευταία αξιολόγηση της S&PGlobal CorporateSustainability Assessment (Silver Class).

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις