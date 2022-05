Οι "νέοι παίχτες" στην ξενοδοχειακή αγορά της Κρήτης - Γιατί αποχώρησαν μεγάλοι Έλληνες ξενοδόχοι

Σημαντικές αλλαγές στην σκακιέρα της ξενοδοχειακής αγοράς της Κρήτης διαδραματίζονται τα τελευταία χρόνια, με ξένους και εγχώριους επενδυτές να βάζουν στο μικροσκόπιο το νησί, που όπως φαίνεται τα επόμενα χρόνια θα αυξήσει κατά πολύ τον τουρισμό του λόγω των νέων μεγάλων έργων που ετοιμάζονται.

Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι αλλά και ο νέος ΒΟΑΚ, ο δρόμος που ενώνει την Κρήτη από την μια άκρη στην άλλη, αναμένεται να αλλάξουν το τοπίο του νησιού, αναβαθμίζοντας τις βασικές υποδομές που τόσο έχει ανάγκη το νησί. Ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης αποτελεί δεκαετίες τώρα το μεγάλο της «αγκάθι», αφού ουσιαστικά πρόκειται για ένα απαρχαιωμένο και άκρως επικίνδυνο δρόμο που χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και φυσικά οι ντόπιοι. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, βρίσκεται μια ανάσα από την πόλη, μη μπορώντας να ανταπεξέλθει πλέον τόσο σε υποδομές όσο και στη ζήτηση και τη σωστή εξυπηρέτηση των επισκεπτών του, κλείνει δίδοντας τη θέση του σε νέο. Η δρομολόγηση των έργων αυτών που θα ολοκληρωθούν στα επόμενα χρόνια, ήταν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι, funds και επιχειρηματίες έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην Κρήτη.

Τα τελευταία χρόνια, πωλήσεις και εξαγορές, αλλά και σχέδια επί χάρτου για νέες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά συγκροτήματα, πραγματοποιούνται στο νησί, με «νέους παίχτες» να μπαίνουν στην αγορά. Σημαντικά όμως ονόματα της ελληνική ξενοδοχίας, φαίνεται να εγκαταλείπουν τη δραστηριότητα τους μετά από πολλά χρόνια, πουλώντας τις επιχειρήσεις τους, ενώ δεν είναι λίγοι οι κρητικοί ξενοδόχοι, που αρνούνται να πουλήσουν, λέγοντας όχι, ακόμα και σε πολύ υψηλά ποσά. Οι λόγοι που οδήγησαν πολλούς ξενοδόχους στην πώληση, είναι κυρίως τα μεγάλα χρέη των ξενοδοχείων τους, η έλλειψη διάδοχης κατάστασης, η πολυμετοχική σύνθεση, ή λόγω στροφή τους σε άλλες επενδύσεις.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποχώρησης από την δραστηριότητα τους στην Κρήτη, είναι αυτές των οικογενειών Καψή, Μαμιδάκη και Αγγελόπουλου, ενώ υπάρχουν και οικογένειες που πούλησαν κάποια από τα ξενοδοχεία τους, διατηρώντας άλλα.

Τα μεγάλα deals

Εν μέσω κορονοϊού, τον Ιούνιο του 2020, το επενδυτικό σχήμα της Henderson Park και της Hines, αγόρασε σε δύο ξεχωριστές συναλλαγές πέντε μονάδες στην Κρήτη, συνολικού χαρτοφυλακίου 1.094 δωματίων. Τα παρακείμενα, παραλιακά ξενοδοχεία Hermes και Coral στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου που άνηκαν στον Όμιλο Μαμιδάκη, αποκτήθηκαν με σκοπό να αναβαθμιστούν. Ήδη λειτουργεί το πολυτελές Niko Seaside Resort, που λειτουργεί κάτω από το brand της Accor, MGallery Collection και απευθύνεται μόνο σε ενήλικες και πήρε τη θέση του Coral. Τα νέα για τον μέλλον του ξενοδοχείου Hermes, ήρθαν πριν λίγες ημέρες όταν η IHG Hotels & Resorts, μια από τις κορυφαίες ξενοδοχειακές εταιρείες στον κόσμο, που ανακοίνωσε την υπογραφή του InterContinental Resort Crete – σηματοδοτώντας ταυτόχρονα το ντεμπούτο του πολυτελούς brand στο ελληνικό νησί.

ICR Crete

Το νέο ξενοδοχείο πρόκειται να ανοίξει την άνοιξη του 2023, με 205 δωμάτια, όλα με ιδιωτικές βεράντες – και τα μισά με ιδιωτικό τζακούζι και θέα στον κόλπο του Μιραμπέλου. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει τέσσερα εστιατόρια, τρία μπαρ και μια σειρά από εγκαταστάσεις, όπως, εσωτερικό σπα, πισίνας υπερχείλιση και πισίνα στον τελευταίο όροφο. Θα υπάρχει επίσης κέντρο ευεξίας και γυμναστήριο. Στην ίδια ανακοίνωση η IHG γνωστοποίησε και την επέκταση της συμφωνίας της με το InterContinental της Αθήνας για 20 χρόνια.

Henderson Park και Hines αγόρασαν επίσης το 2020 τα τρία ξενοδοχεία του ομίλου Cyan Group, Santa Marina και Apollonia, με 208 και 336 δωμάτια αντίστοιχα στο Ηράκλειο, και το Sitia Beach 162 δωματίων που βρίσκεται στη Σητεία. Στην Cyan συμμετείχαν μετοχικά αρκετά πρόσωπα από την Κρήτη, ανάμεσα τους γνωστές οικογένειες.

Η πιο πρόσφατη εξαγορά της Hines στην Κρήτη, έγινε το 2021 και αφορά στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Out of the Blue, που άνηκε στην οικογένεια Καψή, στην Αγία Πελαγία στο Ηράκλειο. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Y&T Daskalantonakis Knossian, συμφερόντων Γιάννη και Τίνας Δασκαλαντωνάκη έχει οριστεί από την κοινοπραξία ως υπεύθυνος για τη διαχείριση των ξενοδοχείων.

Σύμφωνα με το πρόσφατο δελτίο της εταιρείας συμβούλων GBR Consulting τον Απρίλιο που μας πέρασε, ο όμιλος Mitsis Hotels φαίνεται ότι έκλεισε συμφωνία με τον Όμιλο Aldemar για την απόκτηση των δυο μονάδων στην Κρήτη, δηλαδή το Aldemar Royal Mare 5 αστέρων με 435 δωμάτια και το 4 αστέρων Aldemar Cretan Village με 322 δωμάτια, που βρίσκονται στη Χερσόνησο Κρήτης.

Mega επενδύσεις στα χαρτιά

Μεγάλες σύνθετες επενδύσεις, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, βρίσκονται στα σχέδια, άλλες σε προχωρημένη φάση, άλλες αναμένουν άδειες.

Στην Ελούντα, το project Elounda Hills έχει ήδη ξεκινήσει με τις πρώτες χωματουργικές εργασίες. Η εταιρεία Mirum, ρωσικών συμφερόντων, πρόκειται να δημιουργήσει μια σύνθετη τουριστική επένδυση που θα αποτελείται από ένα ξενοδοχείο 137 δωματίων, 258 κατοικίες, βίλες και διαμερίσματα, μαρίνα, δύο beach clubs και 12 εστιατόρια και μπαρ. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε μισό δισ. ευρώ.

Elounda Hills

Η Sani/Ikos έχοντας ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την απόκτηση γης στην Κίσσαμο Χανίων, θα ξεκινήσει του χρόνου να κατασκευάζει το all-inclusive θέρετρο 5 αστέρων που θα φέρει το όνομα Ikos Kissamos και θα διαθέτει 400 δωμάτια, μπανγκαλόου και βίλες σε μια παραλία 600 μέτρων. Η λειτουργία του εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2025. Η επένδυση ανέρχεται σε 125 εκατ. ευρώ.

Επίσης στην Κίσσαμο, ο Κυπριακός όμιλος Leptos σχεδιάζει επένδυση σύνθετου τουριστικού και παραθεριστικού θέρετρου που έχει ενταχθεί στη διαδικασία Fast Track. Το πρόζεκτ Costa Nopia θα περιλαμβάνει 2 ξενοδοχεία, τουριστικές κατοικίες, μαρίνα, γήπεδο γκολφ, αθλητικές εγκαταστάσεις, συνεδριακό κέντρο κ.α. και το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.

Ο κυπριακός όμιλος Φωτιάδη, επιστρέφει στο Ρέθυμνο και στην περιοχή Τριόπετρα νότια του νομού, μετά από 20 περίπου χρόνια που είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να αναπτύξει ένα μεγάλο τουριστικό πρότζεκτ. Τα νέα σχέδια θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες, με τη συνεργασία Σαουδαραβικού fund. Το έργο θα αναπτυχθεί στο ιδιόκτητο ακίνητο της Emerald Developments (εταιρείας του ομίλου Φωτιάδη) έκτασης 1.630.000τμ. που βρίσκεται πανοραμικά πάνω από την αμμώδη ακτογραμμή της Τριόπετρας. Στην πρώτη φάση θα δημιουργηθούν ένα πεντάστερο ξενοδοχείο διεθνούς αλυσίδας, με περισσότερα από τα μισά δωμάτια να έχουν τη δική τους πισίνα υπερχείλισης. Ακόμη θα δημιουργηθούν πολυτελείς κατοικίες, που θα κυμαίνονται από 250τμ έως 550τμ και θα είναι διαθέσιμες για αγορά. Ακόμη ένα παγκόσμιας κλάσης Wellness Spa που θα στεγαστεί σε ένα ξεχωριστό κτίριο (2.700τμ), ένα γήπεδο γκολφ 9 οπών και άλλες υποδομές.

Στη δεύτερη φάση θα ξεκινήσει η σταδιακή κατασκευή του Upscale Village Development. Το «χωριό» θα λειτουργεί αυτόνομα και θα διαθέτει πολυτελείς βίλες, αρχοντικά και διαμερίσματα σε ειδικά διαμορφωμένες γειτονιές. Θα περιλαμβάνονται ακόμη, 8-12 γήπεδα τένις, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, γυμναστήρια, θεματικό πάρκο για παιδιά, κ.α. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.

