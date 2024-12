Άμπου Ντάμπι: Όσα πρέπει να ξέρεις για την πόλη του EuroLeague Final Four – Πώς θα πας

Έπειτα από μήνες συσκέψεων ο κύβος ερρίφθη και το EuroLeague Final Four 2025 (23-25 Μαΐου) θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι και την Etihad Arena. Τι ισχύει για το διαβατήριο και τη βίζα.

Από τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες που φτάνουν μέχρι τα σύννεφα, μέχρι τις παραδοσιακές αγορές και τα μοναδικά πολιτιστικά κέντρα, το Άμπου Ντάμπι, η κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, υπόσχεται μια εμπειρία που θα μαγέψει κάθε επισκέπτη.

Τις τελευταίες ώρες, μετά την ανακοίνωση της Euroleague ότι το Άμπου Ντάμπι θα φιλοξενήσει το Final Four του 2025, πλήθος μπασκετόφιλων παρουσιάζουν το ενδιαφέρον τους για να κλείσουν εισιτήρια το Σαββατοκύριακο 24-25 Μάϊου.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε έναν μίνι οδηγό για όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν το ταξίδι σας στο Άμπου Ντάμπι.

Τι ισχύει για το διαβατήριο και τη βίζα

Για το ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι από την Ελλάδα, οι Έλληνες δεν χρειάζονται βίζα εκ των προτέρων για παραμονή μέχρι 90 ημέρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Αν και η βίζα δεν απαιτείται πριν το ταξίδι, η είσοδος στη χώρα γίνεται με θεώρηση κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι, όπου θα λάβετε μια βίζα επισκέπτη για τουριστικούς λόγους.

Η θεώρηση που θα λάβετε κατά την άφιξή είναι συνήθως για 30 ημέρες, αλλά μπορεί να παραταθεί για επιπλέον 30 ημέρες.

Είναι σημαντικό να βεβαιωθεί ότι το διαβατήριό είναι έγκυρο για τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία άφιξής και ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο κενές σελίδες διαθέσιμες για τη θεώρηση και τη σφράγιση εισόδου.

Πριν το ταξίδι, είναι πάντα καλό να ελέγξετε τις τελευταίες πληροφορίες και τις ταξιδιωτικές οδηγίες μέσω της ελληνικής πρεσβείας ή του επίσημου ιστότοπου των ΗΑΕ, καθώς οι κανονισμοί ενδέχεται να αλλάξουν.

Οι κανόνες

Το Άμπου Ντάμπι έχει μια αυστηρή και παραδοσιακή πολιτιστική ατμόσφαιρα. Ωστόσο, εάν σεβαστείτε τους κανονισμούς, η επίσκεψη στην πόλη θα είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Είναι σημαντικό οι επισκέπτες να γνωρίζουν τις βασικές οδηγίες, ούτως ώστε να αποφύγουν τυχόν νομικά προβλήματα.

Ενδυμασία: Στο Άμπου Ντάμπι, αν και δεν απαιτείται αυστηρά η παραδοσιακή ενδυμασία, είναι σημαντικό να ντύνεστε με σεβασμό, ειδικά σε δημόσιους χώρους και θρησκευτικά μνημεία.

Οι γυναίκες στο Άμπου Ντάμπι δεν είναι υποχρεωμένες να φορούν χιτζάμπ. Ωστόσο, το χιτζάμπ και άλλα παραδοσιακά ενδύματα, όπως η αμπάγια, είναι κοινά και συχνά φοριούνται από γυναίκες που επιθυμούν να τηρήσουν τις ισλαμικές παραδόσεις ή τις πολιτιστικές πρακτικές της περιοχής.Οι τουρίστριες μπορούν να ντύνονται με δυτικό στυλ, αλλά είναι σημαντικό να τηρούν τις τοπικές συνήθειες και να αποφεύγουν πολύ αποκαλυπτικά ή προκλητικά ρούχα, ιδιαίτερα σε δημόσιους χώρους.

Σε συγκεκριμένα μέρη, όπως οι θρησκευτικοί χώροι (π.χ. τζαμιά), οι τουρίστριες μπορεί να ζητηθεί να φορούν ρούχα που καλύπτουν τους ώμους και τα γόνατα και να καλύπτουν το κεφάλι τους. Για παράδειγμα, στο Τζαμί Σέιχ Ζαγιέντ στο Άμπου Ντάμπι, οι γυναίκες πρέπει να φορούν κάλυμμα για το κεφάλι και να φορούν μακρύ ένδυμα που καλύπτει τα χέρια και τα πόδια.

Εν γένει, αν ακολουθείτε τους κανόνες ευπρέπειας, δεν θα έχετεπρόβλημα με την τοπική κουλτούρα.

Αλκοόλ: Το αλκοόλ επιτρέπεται μόνο σε μέρη που έχουν άδεια για πώληση αλκοόλ, όπως ξενοδοχεία, μπαρ και εστιατόρια. Η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, όπως στους δρόμους, πάρκα ή σε παραλίες, είναι αυστηρά απαγορευμένη.

Ναρκωτικά: Οι νόμοι σχετικά με τα ναρκωτικά είναι εξαιρετικά αυστηροί. Η κατοχή ή η χρήση ναρκωτικών ουσιών αποτελεί σοβαρό αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές ποινές, ακόμη και φυλάκιση.

Istock

Συνάλλαγμα και Πληρωμές

Η τοπική νόμισμα είναι το Εμιρατιανό Ντιρχάμ (AED). Στο Άμπου Ντάμπι υπάρχουν αρκετά ATM και καταστήματα που δέχονται πιστωτικές κάρτες, αλλά συνίσταται να έχετε μετρητά για τις μικρότερες αγορές ή σε πιο απομακρυσμένα μέρη.

Τα αξιοθέατα

Τα αξιοθέατα στο Άμπου Ντάμπι είναι σίγουρα από τα πιο εντυπωσιακά που μπορεί να δει κανείς στην πόλη. Ανάμεσα στα κορυφαία αξιοθέατα ξεχωρίζει το Μέγα Τέμενος του Σεΐχη Ζαγιέντ, το μεγαλύτερο τέμενος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της πόλης. Η εκπληκτική του αρχιτεκτονική αποπνέει μια αίσθηση μεγαλοπρέπειας και αναδεικνύει την πλούσια ισλαμική κληρονομιά του Άμπου Ντάμπι.

Istock

Το Louvre Abu Dhabi είναι ένα εξαιρετικό μουσείο τέχνης που φιλοξενεί έργα από όλο τον κόσμο, από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη τέχνη. Είναι ένα πολιτιστικό κόσμημα για την πόλη και ένα must-visit για τους λάτρεις της τέχνης.

Το Qasr Al Watan είναι το παλάτι του προεδρικού συγκροτήματος και μια από τις πιο εντυπωσιακές κατασκευές στο Άμπου Ντάμπι. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στο εσωτερικό του παλατιού και να απολαύσουν τη μεγαλοπρέπεια και την πολυτέλεια του.

Οι αγορές της πόλης

Ανακαλύψτε την αυθεντική ατμόσφαιρα του Άμπου Ντάμπι στις παραδοσιακές αγορές (souks) της πόλης, που βρίσκονται στην περιοχή Al Meena, στη βόρεια πλευρά της. Στο Iranian Souk, θα βρείτε χειροποίητα περσικά χαλιά, ασημικά, αλλά και μοναδικά αναμνηστικά, ενώ το Al Meena Souk ξεχωρίζει για τα πολύχρωμα υφάσματα, τα παραδοσιακά κοσμήματα και τα εντυπωσιακά κεραμικά. Αν αναζητάτε μια πιο σύγχρονη αγορά, το Souk Qaryat Al Beri, ενσωματωμένο στο πολυτελές συγκρότημα Shangri-La στην περιοχή Al Maqta, προσφέρει κοσμήματα, ξυλόγλυπτα και έργα τέχνης, ενώ μπορείτε να εξερευνήσετε τα κανάλια της περιοχής με θαλάσσιο ταξί. Μη διστάσετε να “παζαρέψετε”.

Που να απολαύσετε το ποτό σας

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το αλκοόλ σερβίρεται σε μπαρ ξενοδοχείων και σε εστιατόρια με ειδική άδεια. Αν ψάχνετε για μια ιδιαίτερη εμπειρία, επισκεφτείτε το Ray’s Bar στον 62ο όροφο του ξενοδοχείου Jumeirah at Etihad Towers. Εναλλακτικά, περάστε από το Asia de Cuba, το beach club του ξενοδοχείου St. Regis Abu Dhabi στους Nation Towers, στο Corniche, και απολαύστε το ποτό σας δίπλα στη θάλασσα. Ένα από τα πιο γνωστά και πολυτελή μπαρ της πόλης, το The Vault προσφέρει υπέροχη θέα από το ψηλότερο σημείο του ξενοδοχείου Four Seasons

Προτάσεις για φαγητό

Στο Άμπου Ντάμπι θα βρείτε μια ποικιλία από εστιατόρια που καλύπτουν όλες τις γευστικές προτιμήσεις, από αυθεντική αραβική κουζίνα μέχρι διεθνείς γεύσεις και εξαιρετικές επιλογές για fine dining. Αν θέλεις να δοκιμάσεις αυθεντική εμιρατιανή κουζίνα, το Al Fanar είναι το κατάλληλο μέρος. Σερβίρει παραδοσιακά πιάτα όπως το machboos (ρύζι με κρέας ή ψάρι) και άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ. Υπάρχουν επίσης πολλές εξαιρετικές επιλογές για street food. Στην περιοχή του Al Mina, στο παραδοσιακό Iranian Souk θα έχετε την ευκαιρία για να δοκιμάσετε τοπικές και αυθεντικές γεύσεις του δρόμου. Εδώ μπορείτε να βρείτε μικρά μαγαζιά που σερβίρουν σάντουιτς με shawarma, falafel, και άλλα αραβικά σνακ. Το Al Ibrahimi στη Mussafah είναι ένα από τα πιο δημοφιλή οικονομικά εστιατόρια στην πόλη, γνωστό για τις παραδοσιακές αραβικές γεύσεις του.