Ιταλική αποθέωση για την Αλόννησο – Ιδανική για “value for money” διακοπές

Η Αλόννησος αναγνωρίζεται από ιταλική ιστοσελίδα ως το νησί του Αιγαίου, που προσφέρει οικονομικές διακοπές στους γείτονες ταξιδιώτες.

Η Αλόννησος, ένα από τα γοητευτικότερα νησιά του Αιγαίου, “δοξάστηκε” από ιταλικό σάιτ ως το ελληνικό νησί για “value for money” διακοπές.

Και δεν έχει και άδικο! Η Αλόννησος είναι ένα από τα νησιά των Σποράδων με καταγάλανα νερά και φυσική ομορφιά που παρατηρείς ήδη από την άφιξή σου στο λιμάνι.

Φέτος το καλοκαίρι, την ώρα που οι παραλίες από τη Ρομάνια μέχρι την Απουλία μένουν σχεδόν έρημες, οι ακτές της Ελλάδας πλημμυρίζουν Ιταλούς παραθεριστές. Με 15 ευρώ απολαμβάνεις δυο άνετες ξαπλώστρες και μια ομπρέλα – και μάλιστα σε τοποθεσίες που κόβουν την ανάσα: νερά κρυστάλλινα, σμαραγδένιες αποχρώσεις και βλάστηση που σε κάνει να νομίζεις ότι είσαι σε καρτ ποστάλ.

Η ιταλική ιστοσελίδα il messaggero, αναφέρει πως το ταξίδι μετ’ επιστροφής από την Ιταλία κοστίζει κάτω από 100 ευρώ, επιτρέπει στο επισκέπτη να βρει ένα άνετο κατάλυμα για 5 νύχτες διαμονής με 200 ευρώ και προτείνει τον απόλυτο οδηγό για ευχάριστες διακοπές στο νησί.

Δύο ώρες πτήση από Ρώμη για Σκιάθο με μια οικονομική εταιρεία και σωστό οικονομικό προγραμματισμό και μιάμιση ώρα με φέρι μπότ (20 € περίπου, Seajets) και έχετε φτάσει στο προορισμό σας.

Προτείνει την ενοικίαση αυτοκινήτου, μηχανάκι ή – για πιο fun εμπειρία – quad, ιδανικό για τον χωματόδρομο που οδηγεί σε κάποιες από τις παραλίες του νησιού με 20 € την ημέρα.

Kάνοντας την έναν ιδανικό προορισμό για να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα που τόσο μας στρεσάρει, οι παραλίες της Χρυσής Μηλιάς, του Αγίου Δημητρίου, Τσουκαλιά και Βότση προστίθενται στις επιλογές ενισχύοντας την απόλυτη εμπειρία του επισκέπτη στο νησί.

Επιπλέον, για να γευτεί ο επισκέπτης της νοστιμιές της περιοχής καταγράφει ταβέρνες, καφετέριες και σουπερ-μάρκετ. Ενώ κάνει λόγω και για το “Παλίο Χωρίο” που αν και καταστράφηκε ολοσχερώς από σεισμό, αναστηλώθηκε και ξαναβρήκε την αίγλη του. Στα 300 μ. υψόμετρο, δεσπόζει πάνω από το λιμάνι και προσφέρει μοναδική θέα και στις δύο πλευρές του νησιού.

Μεταξύ άλλων η ιστοσελίδα προτείνει στους αναγνώστες της, λόγω του αεροδρομίου τους, και άλλα δύο νησιά των Βόρειων Σποράδων, την Σκιάθο και την Σκόπελο.

Δίνει τα απόλυτα “tips” που και εσύ θα έπρεπε να λάβεις υπόψη σου.