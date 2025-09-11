Κάρπαθος: Το νησί με τους ανεξερεύνητους θησαυρούς

Άγρια, απείραχτη ομορφιά αγκυροβολημένη στα Δωδεκάνησα, καμωμένη από ανέμους, ήθη και έθιμα.

Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων δεν έχει όμοιο του. Κρατάει καλά κρυμμένα μυστικά της Μεσογείου, σε αρχαίες πολιτείες, σε σπηλιές, σε εκκλησιές, ακόμα και σε φορεσιές. Προσφέρει απλόχερα τα απείραχτα συγκλονιστικά τοπία του, λογχισμένα από την αγριάδα του ανέμου, αλλά και τα χωριά του που είναι καρφιτσωμένα στους ορεινούς τόπους, για να θωρούν το Αιγαίο από ψηλά.

Στην Κάρπαθο θα ανακαλύψετε ένα νησί που κλείνει μέσα του την Ελλάδα ολόκληρη: διατηρεί απείραχτη την ψυχή του, με ζωντανά εντυπωσιακά έθιμα, ατόφιους ανθρώπους, μουσική και πανηγύρια. Σας προσκαλεί να αφεθείτε στην αγνή του αγκαλιά. Αν το κάνετε… δεν θα το ξεχάσετε ποτέ.

Όλυμπος: Αετοφωλιά στη ράχη του χρόνου

Olympos village, Karpathos island, Dodecanese archipelago, Greece

Εκτεθειμένος στους πελαγίσιους αέρηδες. Πάνω σε μια τραχιά και απόκρημνη ράχη. Ένας οικισμός ακροβάτης. Τα σπίτια του κατεβαίνουν την κορυφογραμμή, σφιχτά «δεμένα» μεταξύ τους και «σφηνωμένα» γερά πάνω στον βράχο. Δύσκολος τόπος, άγριος, μα καλά προφυλαγμένος από πειρατές και επιδρομείς. Η Όλυμπος της Καρπάθου, ένα πραγματικό αξιοθέατο: ένας μεσαιωνικός οικισμός (του 9ου αι.) που αντιστέκεται στον χρόνο. Ίσως ο πιο εντυπωσιακός του Αιγαίου.

Σημάδια από την “πολύχρωμη” ιστορία των Δωδεκανήσων

Προϊόντα πολιτισμού με διαφορετικές μορφές και από διαφορετικές χρονικές περιόδους παρατάσσονται σε κοινή θέα. Σπουδαία αξιοθέατα σάς καλούν να τα εξερευνήσετε. Παλαιοχριστιανικές βασιλικές εκκλησίες, η αρχαία Βρουκούντα και η αρχαία Αρκεσία, το Κάστρο και η αρχαία ακρόπολη στο Απέρι, η Ρωμαϊκή Δεξαμενή στο Λευκό, οι αρχαίοι θαλαμωτοί τάφοι στην πόλη της Καρπάθου ή στην Αρκάσα, αλλά και τα διάσπαρτα κατασκευάσματα των Ιταλών, τα γεφύρια, τα υδραγωγεία, οι πηγές, οι ανεμόμυλοι και οι φούρνοι της Ολύμπου! Στην Κάρπαθο οι ευκαιρίες για ταξίδια στο χρόνο είναι αναρίθμητες.

Έθιμα και ήθη, ζωντανά και αμόλυντα

Σε αυτό το νησί, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει – μια Ελλάδα αυθεντική, σαν βγαλμένη από εποχή αλλοτινή: Γυναίκες που ντύνονται καθημερινά με παραδοσιακές στολές. Χωράφια που τα θερίζουν ακόμα με δρεπάνι. Γλέντια με λύρες και τσαμπούνες, όπου άντρες και γυναίκες κάθονται χωριστά. Μοναδικά τα έθιμα που τηρούνται ακόμη στον Βορρά της Καρπάθου. Όσο για τα πανηγύρια, δεν έχουν όμοιά τους στο Αιγαίο!

Σμαραγδένια νερά και αναρίθμητες παρθένες παραλίες

Karpathos is the second largest of the Greek Dodecanese islands, in the southeastern Aegean Sea. Together with the neighboring smaller Saria Island it forms the municipality of Karpathos, which is part of the Karpathos regional unit.

Ένα μισογεμάτο φεγγάρι από άμμο είναι τα Άπελλα, η ωραιότερη και πολυβραβευμένη παραλία της Καρπάθου. Και μία από τις κορυφαίες της Μεσογείου! Σμαραγδένια νερά έχει και η παραλία Κυρα-Παναγιά, αλλά και η Αχάτα, ο Λευκός, η Αμοοπή. Μεγάλος ο κατάλογος.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της Καρπάθου

Ο απάτητος Βορράς της φύσης και της ιστορίας

The northern part of Karpathos island,view of Saria island,Avlona-Tristomo hiking trail,Greece

Τον Βορρά, πάνω από την Όλυμπο και μακριά ως τη Σαρία, τον αγαπούν πολύ τα πουλιά, αλλά και οι φώκιες, τα βατράχια και οι σαλαμάνδρες, τα μεγάλα και νόστιμα ψάρια, που δεν πιάνονται εύκολα. Εκεί είναι τα Παλάτια της δωρικής Νισύρου, η ιερή αρχαία Βρουκούντα, το εξωτικό Τρίστομο.

Το εύφορο οροπέδιο κάτω από την Όλυμπο

Μοιάζει με το κέντρο ενός κόσμου που χάνεται. Στην Κάρπαθο, το οροπέδιο της Αυλώνας με τα τετραγωνισμένα χωράφια, τους στάβλους (αποθήκες) και τα λιγοστά σπίτια προσφέρουν καθημερινά ταξίδια στο χρόνο. Εσείς διαλέγετε απλά τον αιώνα!

Παρθένος και αξιοζήλευτος προορισμός για περιηγητές και πεζοπόρους

Αν υπάρχει ένας παράδεισος στο Αιγαίο που προσφέρεται για περιηγητές-πεζοπόρους, τον βρίσκετε στην Κάρπαθο. Ξεχασμένες αρχαίες πολιτείες, οικισμοί χωρίς δρόμους, χωρίς ρεύμα, χωρίς σύγχρονες παρεμβάσεις. Συγκλονιστικά τοπία και λιθόστρωτα αιώνων! Οι πεζοπορικές διαδρομές διατρέχουν όλο το νησί. Αυτές του βορείου τμήματος ξεχωρίζουν.

Σπάνιος οικότοπος

Η Κάρπαθος, μαζί με τη νήσο Σαρία, είναι από τα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα νησιά για την προστασία και τη διατήρηση σπάνιων ειδών και οικοτόπων. Με δύο περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000 θεωρείται περιοχή σημαντική για τα πουλιά και την προστασία της Μεσογειακής φώκιας.