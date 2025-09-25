Καστοριά: Το επιβλητικό “στολίδι” της Βόρειας Ελλάδας

Μεγαλοπρεπή αρχοντικά, πέτρινα καλντερίμια, “διονυσιακά” γλέντια με χάλκινα και κρασί. Η Καστοριά ανυπομονεί να τη γνωρίσετε.

Από το μικρό καραβάκι του δήμου, με το λαιμό χωμένο στον γούνινο γιακά, την αντικρίζετε θαμπωμένοι. Αντικατοπτρίζεται αιώνες τώρα στον υδάτινο καθρέφτη της. Το τοπίο, χαρακτηριστικό της Μακεδονίας – επιβλητικό, γοητευτικό. Με κάθε ανάσα εισπνέεται την ομορφιά.

Εντυπωσιακά παραλίμνια αρχοντικά, συστάδες δέντρων που τα κυκλώνουν, βυζαντινές εκκλησίες. Η μονή της Μαυριώτισσας, η είσοδος του Σπηλαίου του Δράκου. Πλησιάζετε. Κόσμος πίνει τον καφέ του ή κάνει τη βόλτα του πλάι στο νερό. Λίγο πιο πέρα οι ψαράδες πάνω στα “καράβια” τους.

Από κοντά, οι πελεκάνοι τούς κρατούν συντροφιά. Γαληνεμένοι, γεμάτοι ενέργεια και ζωογόνο διάθεση, αποβιβάζεστε. Ανυπομονείτε να γνωρίσετε από κοντά αυτή την υπέροχη πόλη του Μακεδονικού βορρά.

Οι διεθνούς φήμης γούνες της Καστοριάς

Είναι διάσημη για τις γούνες της, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ιστορία της γουναρικής στην Καστοριά ξεκίνησε αιώνες πριν, όταν οι Καστοριανοί διδάχθηκαν την τέχνη στην Κωνσταντινούπολη.

Πρόκοψαν τόσο, που ίδρυσαν εμπορικούς οίκους σε πόλεις της Ευρώπης και εργαστήρια-εκθετήρια σε όλη την πόλη. Καταστήματα θα βρείτε στην αγορά της Καστοριάς και κυρίως στις οδούς Κολοκοτρώνη, 11ης Νοεμβρίου, 3ης Σεπτεμβρίου.

Πολυτελή εκθετήρια-πωλητήρια σε εντυπωσιακά πέτρινα κτίσματα υπάρχουν γύρω από την πόλη, ενώ στο Κέντρο Γούνας στη Χλόη οι επιλογές είναι χιλιάδες.

Η λίμνη της Καστοριάς: Μια καλλονή από νερό

Ένα τεράστιο κάτοπτρο ηλικίας 10.000.000 ετών καθρεφτίζει την εικόνα της πανέμορφης πολιτείας, πλαισιωμένης από τα επιβλητικά βουνά της Μακεδονίας, Γράμμος και Βίτσι. Ιτιές και πλατάνια γέρνουν στο νερό.

Οι κύκνοι, οι αργυροπελεκάνοι, οι τσικνιάδες, οι ερωδιοί την έχουν κάνει σπίτι τους. Η λίμνη Ορεστιάδα, χαρακτηρισμένη ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, έδωσε ζωή στην περιοχή ήδη από την εποχή της δημιουργίας των νεολιθικών οικισμών που ανακαλύφθηκαν στο Δισπηλιό.

Φιλοξενεί τουλάχιστον 150 είδη πουλιών και θεωρείται ως ένας από τους σημαντικούς υγρότοπους στην Ελλάδα.

Η λίμνη Ορεστιάδα στην Καστοριά iStock

Ντολτσό και Απόζαρι: Οι αρχοντο-γειτονιές της Καστοριάς

Τα δυο παράξενα ονόματα κρύβουν μέσα τους τις ωραιότερες γειτονιές της πόλης.

Τα αρχοντικά των γουναράδων του 18ου και του 19ου αιώνα, φτιαγμένα από τους περίφημους ηπειρώτες μάστορες, εντυπωσιάζουν με την αρχιτεκτονική τους που συνδυάζει χαρακτηριστικά φρουριακών αστικών σπιτιών με τη λαϊκή τέχνη.

Ειδυλλιακό ταξίδι στη λίμνη

Με τα πόδια, με αυτοκίνητο ή με ποδήλατο θα κάνετε το γύρο της λίμνης από τη νότια προς τη βόρεια παραλία.

Στο δρόμο σας θα κάνετε τουλάχιστον δυο στάσεις: μια για να μπείτε στο Σπήλαιο του Δράκου, με τους εντυπωσιακούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες και άλλη μια για να δείτε τις υπέροχες εσωτερικές και εξωτερικές τοιχογραφίες της μονής της Παναγίας Μαυριώτισσας, που θεωρείται το παλιότερο μοναστήρι της Δυτικής Μακεδονίας.

Διαμονή, φαγητό, διασκέδαση με θέα τη λίμνη

Ταβέρνες και ουζερί, μπαρ-εστιατόρια, καφέ, κλαμπ δίνουν τον τόνο της διασκέδασης στην πόλη. Πολλές είναι και οι επιλογές διαμονής, από ατμοσφαιρικά αναστηλωμένα αρχοντικά μέχρι πολυτελείς ντιζάιν μονάδες με πισίνες και σπα. Πάντα με θέα στη λίμνη!

Τα Ραγκουτσάρια: Χάλκινη “μέθη”

Ένα διονυσιακό γλέντι στήνεται κάθε χρόνο, μετά τη γιορτή των Φώτων, στους δρόμους της Καστοριάς.

Οι απόκριες εδώ αρχίζουν νωρίς και φέρνουν μαζί τους 30 ορχήστρες με χάλκινα παραδοσιακά όργανα από όλη τη Μακεδονία, μασκαράδες και παρελάσεις, δωρεάν κρασί για τους επισκέπτες, φαγητό, τραγούδι και χορό. Ασταμάτητο κέφι για τρεις ολόκληρες ημέρες.

Το Δισπηλιό: Ένα “προϊστορικό” θεματικό πάρκο

Στις πέντε επισκέψιμες καλύβες θα δείτε την αναπαράσταση του νεολιθικού λιμναίου οικισμού που ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1930.

Παναγία Κουμπελίδικη

Μνημείο της Καστοριάς και της Βυζαντινής Ελλάδας. Η ονομασία Κουμπελίδικη προέκυψε κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και προέρχεται από τη λέξη «κουμπές», που σημαίνει τρούλος. Ο ναός είναι ο μοναδικός με τρούλο στην Καστοριά. Η εκκλησία σώζεται ολόκληρη και οι φθορές είναι ελάχιστες, αν σκεφτεί κανείς ότι χρονολογείται από τον 9ο ή 10ο αιώνα.