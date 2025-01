Μουσικές αποδράσεις: Οι συναυλίες που αξίζουν να ταξιδέψεις το 2025

Ένας οδηγός για να ανακαλύψετε τις συναυλίες που δεν πρέπει να χάσετε φέτος και θα σας χαρίσουν μια μοναδική μουσική περιπέτεια.

Η νέα χρονιά φέρνει μαζί της έναν πλούτο μοναδικών πολιτιστικών εκδηλώσεων και συναυλιών που υπόσχονται να κάνουν το 2025 αξέχαστο.

Από μεγαλειώδη μουσικά φεστιβάλ μέχρι αποχαιρετιστήριες περιοδείες αγαπημένων καλλιτεχνών, κάθε στιγμή είναι μια ευκαιρία για να εξερευνήσεις τον κόσμο, γεμίζοντας τις βαλίτσες σου με εμπειρίες και τις καρδιές σου με μουσική.

Ετοιμάσου για έναν χρόνο γεμάτο συγκινήσεις και μελωδίες, με καλλιτέχνες όπως οι Billie Eilish, Ed Sheeran, Justin Timberlake, και πολλοί άλλοι να προσφέρουν μοναδικά show σε κάθε γωνιά της γης. Από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία και την Ασία, οι συναυλίες αυτές αποτελούν τον τέλειο λόγο για να συνδυάσεις την αγάπη σου για τη μουσική με το πάθος σου για ταξίδια.

Από τη διαχρονική ροκ μέχρι τα πιο μοντέρνα pop ακούσματα, το 2025 υπόσχεται εξαιρετικά μουσικά δρώμενα που αξίζει να συμπεριλάβετε στα ταξιδιωτικά σας σχέδια.

Zayn Malik: Stairway to the Sky Tour

Πότε: Νοέμβριος 2024 – Φεβρουάριος 2025

Πού: Βόρεια Αμερική

Η περιοδεία “Stairway to the Sky Tour” του Zayn Malik, που υποστηρίζει το άλμπουμ του “Room Under the Stairs”, συνεχίζεται με νέες ημερομηνίες στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2025, σε πόλεις όπως η Ουάσινγκτον, η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Λας Βέγκας και το Σαν Φρανσίσκο.

Sabrina Carpenter: Short n’ Sweet Tour

Πότε: Σεπτέμβριος 2024 – Μάρτιος 2025

Πού: Βόρεια Αμερική και Ευρώπη

Η περιοδεία “Short n’ Sweet Tour” της Sabrina Carpenter, η πρώτη της περιοδεία σε αρένες, υποστηρίζει το έκτο της άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο και περιλαμβάνει 53 συναυλίες. Στη σκηνή τη συνοδεύουν καλλιτέχνες όπως οι Amaarae, Rachel Chinouriri, Griff και Declan McKenna.

Gracie Abrams: The Secret of Us Tour

Πότε: Σεπτέμβριος 2024 – Μάιος 2025

Πού: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Η περιοδεία “The Secret of Us Tour” της Gracie Abrams, που υποστηρίζει το δεύτερο άλμπουμ της με τον ίδιο τίτλο, είναι μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία που περιλαμβάνει νέες ημερομηνίες σε μεγαλύτερους χώρους, όπως το Madison Square Garden.

Billie Eilish AP Photo Lewis Joly

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft: The Tour

Πότε: Σεπτέμβριος 2024 – Ιούλιος 2025

Πού: Αυστραλία, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο/Ιρλανδία

Η περιοδεία “Hit Me Hard and Soft: The Tour” της Billie Eilish υποστηρίζει το τρίτο της άλμπουμ και περιλαμβάνει εντυπωσιακά οπτικά εφέ και αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών της.

Green Day: The Saviors Tour

Πότε: Ιανουάριος – Ιούνιος 2025

Πού: Ευρώπη, Αυστραλία, Ασία και Αφρική

Η περιοδεία “The Saviors Tour” των Green Day γιορτάζει την 30ή επέτειο του “Dookie” και την 20ή του “American Idiot”, ενώ περιλαμβάνει νέα κομμάτια από το άλμπουμ “Saviors”.

Billy Joel: 2025 Tour

Πότε: Ιανουάριος – Ιούνιος 2025

Πού: Ηνωμένες Πολιτείες

Η περιοδεία του Billy Joel για το 2025 περιλαμβάνει σόλο συναυλίες και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Stevie Nicks και ο Sting, προσφέροντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να απολαύσουν τις κλασικές επιτυχίες του.

Justin Timberlake: The Forget Tomorrow World Tour

Πότε: Ιανουάριος – Ιούλιος 2025

Πού: Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική και Ευρώπη

Η περιοδεία “The Forget Tomorrow World Tour” του Justin Timberlake, η πρώτη του μετά από πέντε χρόνια, υποστηρίζει το έκτο του άλμπουμ “Everything I Thought It Was”.

Cyndi Lauper Rob Grabowski/Invision/AP

Cyndi Lauper: Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour

Πότε: Φεβρουάριος – Απρίλιος 2025

Πού: Ευρώπη, Αυστραλία και Ασία

Η περιοδεία “Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour” της Cyndi Lauper σηματοδοτεί την τελευταία μεγάλη περιοδεία της, με εμβληματικά τραγούδια από την καριέρα της.

Tyler, the Creator: Chromakopia: The World Tour

Πότε: Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2025

Πού: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Η περιοδεία “Chromakopia: The World Tour” του Tyler, the Creator ξεχωρίζει για τα εντυπωσιακά σκηνικά και την ευρηματική παραγωγή της.

Usher: Past Present Future Tour

Πότε: Μάρτιος – Μάιος 2025

Πού: Ευρώπη

Η περιοδεία “Past Present Future Tour” του Usher γιορτάζει τα 30 χρόνια καριέρας του, με τραγούδια που καλύπτουν όλη τη δισκογραφία του.

Jelly Roll: The Beautifully Broken: Great Northern Tour

Πότε: Μάρτιος 2025

Πού: Καναδάς

Η περιοδεία “The Beautifully Broken: Great Northern Tour” του Jelly Roll είναι η πρώτη του διεθνής περιοδεία, με 12 συναυλίες σε μεγάλες καναδικές πόλεις όπως το Βανκούβερ, το Έντμοντον και το Τορόντο. Τον συνοδεύουν οι καλλιτέχνες Josh Ross, Savannah Dexter και Brabo Gator.

Dua Lipa Rob Grabowski/Invision/AP

Dua Lipa: Radical Optimism Tour

Πότε: Μάρτιος – Οκτώβριος 2025

Πού: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Η παγκόσμια περιοδεία “Radical Optimism Tour” της Dua Lipa υποστηρίζει το τρίτο της άλμπουμ και περιλαμβάνει στάσεις σε σημαντικούς χώρους όπως το Wembley Stadium στο Λονδίνο.

Olivia Rodrigo: Guts World Tour

Πότε: Μάρτιος – Ιούλιος 2025

Πού: Λατινική Αμερική και Ευρώπη

Η περιοδεία “Guts World Tour” της Olivia Rodrigo, η πρώτη της σε αρένες, υποστηρίζει το δεύτερο άλμπουμ της “Guts”. Περιλαμβάνει κομμάτια από το “Sour” και φέρνει στη σκηνή διαφορετικούς καλλιτέχνες όπως οι The Breeders και η PinkPantheress.

Kendrick Lamar and SZA: Grand National Tour

Πότε: Απρίλιος – Ιούνιος 2025

Πού: Βόρεια Αμερική

Η περιοδεία “Grand National Tour” είναι η πρώτη συνεργασία σε στάδια για τον Kendrick Lamar και τη SZA, με 23 συναυλίες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν ερμηνείες από κοινές τους επιτυχίες όπως το “All the Stars”.

Post Malone: Big Ass Stadium Tour

Πότε: Απρίλιος – Ιούλιος 2025

Πού: Βόρεια Αμερική

Η μεγαλύτερη περιοδεία του Post Malone μέχρι σήμερα, “Big Ass Stadium Tour”, περιλαμβάνει 25 συναυλίες σε στάδια, με καλεσμένους όπως ο Jelly Roll και η Sierra Ferrell.

Ed Sheeran: +–=÷× (Mathematics) Tour

Πότε: Απρίλιος 2022 – Σεπτέμβριος 2025

Πού: Ευρώπη και Μέση Ανατολή

Η παγκόσμια περιοδεία “Mathematics Tour” του Ed Sheeran είναι γνωστή για την κυκλική σκηνή και τις εντυπωσιακές σκηνικές παραγωγές, με ένα ρεπερτόριο που καλύπτει όλη την καριέρα του.

Bruce Springsteen Amy Harris/Invision/AP

Bruce Springsteen: 2025 World Tour

Πότε: Μάιος – Ιούλιος 2025

Πού: Ευρώπη

Ο Bruce Springsteen και η E Street Band συνεχίζουν την περιοδεία τους με νέες ημερομηνίες στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει κλασικές επιτυχίες και τραγούδια από τα τελευταία τους άλμπουμ.

Keith Urban: High and Alive World Tour

Πότε: Μάιος – Οκτώβριος 2025

Πού: ΗΠΑ και Αυστραλία

Η περιοδεία “High and Alive World Tour” του Keith Urban, η πρώτη του μετά από τρία χρόνια, περιλαμβάνει τραγούδια από το νέο του άλμπουμ “High” και αγαπημένες επιτυχίες.

Katy Perry: The Lifetimes Tour

Πότε: Ξεκινά τον Ιούνιο 2025

Πού: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία

Η περιοδεία “The Lifetimes Tour” της Katy Perry, η πρώτη της μετά από επτά χρόνια, υποστηρίζει το έβδομο άλμπουμ της “143” και περιλαμβάνει συναυλίες από το Μεξικό έως το Παρίσι.

Shania Twain: Summer 2025