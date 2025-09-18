Οι 12 καλύτερες παραλίες στη Ζάκυνθο

Καθώς η Ζάκυνθος έχει τα πιο ζεστά νερά στις θάλασσες της και οι θερμοκρασίες κρατούν καλά έως και τα τέλη Οκτωβρίου, προτείνουμε τις 12 καλύτερες παραλίες για μακροβούτια!

Οι Βενετοί την ονόμασαν “Fiore di Levante”, δηλαδή λουλούδι της Ανατολής. Πλέον όλοι την ξέρουμε ως Ζάκυνθο, και η αλήθεια είναι ότι αυτό το κόσμημα του Ιονίου θα σε γοητεύσει ανεξάρτητα από την ονομασία του.

Με μια Ιστορία που ξεκινά από την αρχαιότητα (το όνομά της αναφέρεται στην Ιλιάδα του Ομήρου) και ένα παρελθόν που περιλαμβάνει εισβολές από Βανδάλους μέχρι Ενετούς, η Ζάκυνθος είναι πράγματι ξεχωριστή.

Είναι καταπράσινη με λευκά, απότομα βράχια που προεξέχουν στη θάλασσα, ενώ έχει τα ωραιότερα γαλαζοπράσινα νερά που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Όσο για τις παραλίες της Ζακύνθου… είναι ένα κεφάλαιο από μόνες τους.

Η τροπική, λευκή άμμος θυμίζει Καραϊβική, ενώ χελώνες καρέτα-καρέτα φωλιάζουν σε ορισμένες από τις περιοχές Natura 2000 του νησιού.

Οι παραλίες της Ζακύνθου είναι αμέτρητες, κι εμείς ξεχωρίσαμε τις 12 καλύτερες.

Λίμνη Κερί

Το μικρό, παραθαλάσσιο χωριό της Λίμνης Κεριού και τα περίχωρά του βρίσκονται στη λίστα με τις τοπ εξορμήσεις των διακοπών σου στη Ζάκυνθο για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος είναι η παραλία του, η οποία εκτός από άκρως φιλική προς τις οικογένειες, είναι όμορφη, με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε κοντινή απόσταση, όπως το Μαραθονήσι που είναι ορατό από την ακτή είναι και προστατευόμενη περιοχή ωοτοκίας της χελώνας καρέτα-καρέτα.

Εμείς σου προτείνουμε να νοικιάσεις καΐκι με καπετάνιο ή βάρκα που δεν χρειάζεται δίπλωμα και να εξερευνήσεις τις σπηλιές Κεριού (το χρώμα του γαλαζοπράσινου νερού είναι απερίγραπτο και το καΐκι μπορεί να περάσει μέσα από τις φυσικές σήραγγες που σχηματίζουν τα βράχια) και τις Μυζήθρες, μια σειρά από εντυπωσιακούς, βραχώδεις σχηματισμούς με μια φανταστική παραλία.

Για τον καλύτερο καφέ της Ζακύνθου επισκεφτείτε το Subito coffee & snack λίγο πριν την παραλία, όπου εκτός από καφέ, σερβίρεται εξαιρετικό πρωινό, αλλά και brunch με εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες!

Στην παραλία θα βρεις: Λίγες ξαπλώστρες και ομπρέλες, χώρο στάθμευσης, ταβέρνες

Πρόσβαση: Οδικώς

Γέρακας

iStock

Μια όμορφη παραλία της Ζακύνθου που εκτείνεται σε ένα μεγάλο κομμάτι χρυσαφένιας άμμου. Βρίσκεται μέσα σε έναν όρμο με ζεστά, ρηχά, γαλάζια νερά που τον καθιστούν ιδανική επιλογή για οικογένειες με παιδιά. Επίσης, ο Γέρακας είναι ιδανικός για τις απειλούμενες με εξαφάνιση χελώνες καρέτα-καρέτα που φωλιάζουν εδώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (όπως και σε πολλές ακόμα παραλίες της Ζακύνθου).

Η παραλία είναι προστατευμένη και μετά το ηλιοβασίλεμα απαγορεύεται η πρόσβαση για την προστασία των χελωνών, οπότε έχε το στο νου σου όταν την επισκεφθείς και κινήσου εδώ με προσοχή. Α, να σου πούμε ακόμα ότι η αριστερή πλευρά της παραλίας αποτελείται από άργιλο, ο οποίος είναι ότι πρέπει αν σε ενδιαφέρει -εκτός από μπάνιο/ηλιοθεραπεία- να κάνεις επιτόπου μια φυσική απολέπιση.

Στην παραλία θα βρεις: Λίγες ξαπλώστρες και ομπρέλες, χώρο στάθμευσης

Πρόσβαση: Οδικώς

Άγιος Νικόλαος

Ακόμα μια παραλία της Ζακύνθου που θα σου μείνει αξέχαστη… Ο Άγιος Νικόλαος, βρίσκεται νότια, στη χερσόνησο του Βασιλικού (μην τον μπερδέψεις με το ομώνυμο λιμάνι στα βόρεια) και είναι κλασική, αγαπημένη επιλογή για μπάνιο στη Ζάκυνθο. Τα εξωτικά πρασινογάλαζα νερά και η κιτρινόλευκη άμμος προσελκύουν κυριολεκτικά τους πάντες, από οικογένειες (λόγω των ρηχών, ζεστών νερών) μέχρι τους λάτρεις της αδρεναλίνης (είσαι για καταδύσεις, αλεξίπτωτο πλαγιάς & water sports;). Έτσι, μια μέρα στον Άγιο Νικόλαο, είναι σίγουρα μια μέρα που θα έχεις να θυμάσαι από τις διακοπές σου στη Ζάκυνθο, ενώ το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι η παραλία περιβάλλεται από πυκνή, πλούσια βλάστηση. Αυτό κάνει το τοπίο ακόμα πιο γραφικό και όμορφο.

Στην παραλία θα βρεις: Ξαπλώστρες και ομπρέλες

Πρόσβαση: Οδικώς

Πόρτο Λιμνιώνας

Μοναδική ανάμεσα στις παραλίες της Ζακύνθου, ο Πόρτο Λιμνιώνας δεν είναι μια συνηθισμένη αμμουδιά. Για την ακρίβεια, δεν είναι καν αμμουδιά, καθώς πρόκειται για έναν βραχώδη όρμο σε σχήμα πέταλο, ο οποίος είναι ιδανικός για καταδύσεις, ψαροντούφεκο, βουτιές και περιπετειώδεις εξερευνήσεις στις πολλές σπηλιές του.

Η κατάβαση αποτελεί από μόνη της μια (ήπια) πρόκληση, αλλά μόλις ακουμπήσεις την πετσέτα σου στα βράχια και παρατηρήσεις τα σμαραγδένια πράσινα νερά σε αυτόν τον γαλήνιο παράδεισο, θα καταλάβεις γιατί γίνεται τόσος ντόρος με αυτή την παραλία. Στη μια πλευρά του όρμου υπάρχει και καντίνα.

Στην παραλία θα βρεις: Λίγες ξαπλώστρες και ομπρέλες, χώρο στάθμευσης

Πρόσβαση: Οδικώς και σκαλοπάτια

Μπανάνα

The drone aerial view of Agios Nikolaos island, Agios Nikolaos Harbour and beach, Zakynthos, Greece. iStock

Η παραλία Μπανάνα είναι τόσο διασκεδαστική και παιχνιδιάρικη όσο υποδηλώνει το όνομά της. Αυτός ο παράδεισος με τη χρυσή άμμο και τα ρηχά, πρασινογάλαζα νερά μαγνητίζει τα πλήθη και απευθύνεται σε κάθε ηλικία. Με πολλές επιλογές σε water sports και χαλαρή ατμόσφαιρα παντού, αυτή η παραλία της Ζακύνθου είναι ένας κοσμοπολίτικος κόμβος που θα πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών σου στη Ζάκυνθο. Η κοντινή παραλία Πλάκα είναι μικρότερη και σου την προτείνουμε, αν επιθυμείς περισσότερη ιδιωτικότητα. Τα κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα είναι must.

Στην παραλία θα βρεις: Ξαπλώστρες και ομπρέλες, beach bars, εστιατόρια, water sports, χώρο στάθμευσης

Πρόσβαση: Οδικώς

Πόρτο Βρώμη

Ένα μέρος διπλά ωραίο, αφού εδώ θα βρεις όχι μία, αλλά δύο όμορφες παραλίες. Βρίσκονται βαθιά μέσα σε έναν κόλπο που μοιάζει με φιόρδ και είναι στενοί, φιδωτοί όρμοι με αρκετή απόσταση μεταξύ τους. Εδώ θα απολαύσεις τα λεπτά βότσαλα που εναλλάσσονται με την άμμο και τα καθαρά, τιρκουάζ νερά. Στη μία παραλία μπορείς να νοικιάσεις κανό και θαλάσσιο ποδήλατο για να εξερευνήσεις τις κοντινές σπηλιές και στην άλλη, να πάρεις θαλάσσιο ταξί βάζοντας πλώρη για το Ναυάγιο.

Στην παραλία θα βρεις: water sports

Πρόσβαση: Οδικώς

Λαγανάς

iStock

Οι διακοπές στο Λαγανά, μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Ζακύνθου εδώ και δεκαετίες δεν είναι απλή υπόθεση-είναι ιεροτελεστία. Αυτός ο παραθαλάσσιος οικισμός μαγνητίζει κυριολεκτικά τους πάντες και οι λόγοι είναι απλοί: αποτελεί ένα από τα τουριστικά πιο ανεπτυγμένα σημεία της Ζακύνθου, η αμμουδιά είναι μεγάλη και προσφέρει αμέτρητες ανέσεις στις εγκαταστάσεις της, οι επιλογές σε δραστηριότητες είναι πολλές, όπως πολλά είναι και τα μπαρ-αν είσαι από εκείνους που συνδυάζουν το μπάνιο με τα κοκτέιλ.

Στο ένα άκρο της θα βρεις την παραλία Καλαμάκι, που ουσιαστικά είναι η προέκταση του Λαγανά. Εδώ υπάρχουν φωλιές καρέτα-καρέτα, οπότε υπάρχουν τμήματα που απαγορεύεται να καθίσεις. Στο άλλο άκρο βρίσκεται το νησάκι Κάμεο, το οποίο μοιάζει με τροπικό νησί και συνδέεται με τη Ζάκυνθο με μια ξύλινη γέφυρα.

Στην παραλία θα βρεις: Ξαπλώστρες και ομπρέλες, water sports

Πρόσβαση: Οδικώς

Ξύγκια

Τα Ξύγκια είναι μια φυσική παραλία-σπα με θεραπευτικές ιδιότητες που βοηθούν στην αρθρίτιδα (μεταξύ άλλων παθήσεων), χάρη στα στοιχεία και τα μέταλλα από τις κοντινές σπηλιές. Περιτριγυρισμένη από πυκνή καταπράσινη βλάστηση και με σμαραγδένια-πράσινα νερά, στην πραγματικότητα αποτελείται από δύο παραλίες, οι οποίες είναι ιδανικές και για περπάτημα.

Η πρώτη είναι ένας μικρός βραχώδης όρμος, με βλάστηση που κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα και μια καντίνα, ενώ η δεύτερη έχει λευκή βοτσαλωτή άμμο και μια ταβέρνα από πάνω. Διαλέγεις και παίρνεις.

Εδώ θα βρεις: Λίγες ξαπλώστρες και ομπρέλες

Πρόσβαση: Οδικώς και σκαλοπάτια

Μακρύς Γιαλός

Κάνε αξέχαστες τις διακοπές σου στη Ζάκυνθο με μια επίσκεψη στη βοτσαλωτή παραλία Μακρύς Γιαλός. Είναι άγρια και πανέμορφη, ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι δηλαδή για μια αναζωογονητική δόση ενέργειας. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν σπήλαια (σε μερικά από τα οποία μπορείς να κολυμπήσεις), ενώ η παραλία πλαισιώνεται από πυκνή βλάστηση.

Τα σμαραγδένια-πράσινα νερά είναι από τα πιο καθαρά στη Ζάκυνθο, οπότε το κολύμπι με αναπνευστήρα και το κανό θα σε αποζημιώσουν. Όταν έρθει η ώρα του μεσημεριανού, μην το πολυσκεφτείς- τριγύρω θα βρεις μια μεγάλη επιλογή σε ταβέρνες.

Στην παραλία θα βρεις: Ξαπλώστρες και ομπρέλες, water sports

Πρόσβαση: Οδικώς

Πόρτο Ζόρο

Οι Ιταλοί ονόμασαν αυτή την παραλία της Ζακύνθου Porto Azzuro λόγω του έντονου μπλε των νερών της. Σήμερα, είναι γνωστή ως Πόρτο Ζόρο και αποτελεί εξαιρετική επιλογή για οικογένειες, καθώς και για ζευγάρια και μεγάλες παρέες, χάρη στις ταβέρνες και τα beach bars της.

Η πυκνή βλάστηση και οι γιγάντιοι ογκόλιθοι που προεξέχουν από τη θάλασσα δεξιά δίνουν στο τοπίο μια ιδιαίτερη πινελιά, και χωρίς πολλά – πολλά, εύκολα θα καταλήξεις και εσύ στο συμπέρασμα πως αυτή είναι μία από τις καλύτερες παραλίες της Ζακύνθου.

Στην παραλία θα βρεις: Ξαπλώστρες και ομπρέλες, beach bars

Πρόσβαση: Οδικώς

Μαραθίας

Αν η ιδανική παραλία για σένα είναι πιο άγρια και απομονωμένη, τότε μία είναι η πιο κατάλληλη επιλογή: ο Μαραθίας. Αυτή η παραλία της Ζακύνθου έχει ό,τι χρειάζεσαι: Ήρεμα, κρυστάλλινα νερά, βότσαλα και βράχια που προστατεύουν από τους ανέμους, αλλά και απότομη πρόσβαση (μέσα από ένα θαμνώδες μονοπάτι) που αποτρέπει τον συνωστισμό. Έτσι, ο Μαραθιάς είναι ιδανική λύση αν θέλεις να περάσεις μια χαλαρή μέρα στην παραλία με ψαροντούφεκο, βιβλιαράκι και μπόλικη ηρεμία. Καλή απόλαυση!

Στην παραλία θα βρεις: Ξαπλώστρες και ομπρέλες

Πρόσβαση: Οδικώς & σύντομη πεζοπορία

Ναυάγιο

* H παραλία Ναυάγιο είναι κλειστή για συντήρηση και η πρόσβαση απαγορεύεται.

iStock

Μια παραλία-διαφήμιση του ελληνικού τουρισμού και αναμφίβολα η πιο διάσημη παραλία στη Ζάκυνθο. Χωμένο μέσα σε έναν κλειστό όρμο, περικυκλωμένο από ψηλά, λευκά βράχια με καταπράσινη κορυφή και με ένα κουφάρι πλοίου μέσα στη μέση της αμμώδους παραλίας, το Ναυάγιο αξίζει και με το παραπάνω κάθε καλό λόγο που έχεις ακούσει να λένε γι’ αυτό. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα μέρη στο Insta-verse, με μια ενδιαφέρουσα ιστορία να το συνοδεύει (το πλοίο μετέφερε παράνομα τσιγάρα όταν προσάραξε και ο καπετάνιος θέλει τώρα αποζημίωση). Μια ημερήσια εκδρομή στο Ναυάγιο το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο με καραβάκι, είναι πάντως το απόλυτο must για τις διακοπές σου στη Ζάκυνθο.

Εδώ θα βρεις: Δεν είναι οργανωμένη

Πρόσβαση: Με καραβάκι από Πόρτο Βρώμη, Σκινάρι, Άγιο Νικόλαο