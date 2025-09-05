Ορεινή Αρκαδία: Σπάνιο κομψοτέχνημα πλασμένο από φύση και Ιστορία

Πλούσια παράδοση, υποβλητική φύση, ιστορικά χωριά, μοναστήρια και αρχαίες πολιτείες.

Ο ποταμός Λούσιος αστράφτει στο φαράγγι του. Αρχαίοι ναοί και παλιά μοναστήρια καθαγιάζουν τον τόπο. Ιστορικά χωριά με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και καλόγουστους πέτρινους ξενώνες. Η Ορεινή Αρκαδία: ένας ξεχωριστός, σχεδόν «μυθικός» προορισμός στην καρδιά της Πελοποννήσου.

Στεμνίτσα, Δημητσάνα, Καρύταινα, Αρχαία Γόρτυνα, Μονές Προδρόμου και Φιλοσόφου. Ραφτινγκ, πεζοπορία, παραδοσιακά προϊόντα και νόστιμες τοπικές συνταγές, ένα μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Υδροκίνησης.

Μπορείτε να τα απολαύσετε όλα ακόμη και σε ένα Σαββατοκύριακο.

Τα διάσημα χωριά της Ορεινής Αρκαδίας

Απλώνονται στις δασωμένες πλαγιές με τα πέτρινα κεραμοσκεπή σπίτια και τις εκκλησίες με τα κομψά καμπαναριά. Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Καρύταινα. Κάθε χωριό και μια μακρόχρονη ιστορία, κάθε γειτονιά και ένα οικιστικό κόσμημα. Σε όλα θα βρείτε αξιοθέατα και άπλετη ομορφιά.

Στη Δημητσάνα θα επισκεφθείτε την ονομαστή Βιβλιοθήκη της και το Μουσείο Υδροκίνησης. Στη Στεμνίτσα θα θαυμάσετε τον πύργο του Ροϊλού, το αρχοντικό του Μπουρνάζου και εκκλησίες του 12ου και του 15ου αιώνα. Στην Καρύταινα θα εντυπωσιαστείτε από το κάστρο που το λένε «Τολέδο της Ελλάδας»: κτίστηκε τον 13ο αιώνα και ήταν από τα πιο σημαντικά της Πελοποννήσου.

«Ερημίτες» στο φαράγγι: Οι μονές Προδρόμου και Φιλοσόφου

Με τη γλυκιά γεύση του λουκουμιού που θα σας φιλέψουν οι μοναχοί, θα βγείτε στα ξύλινα μπαλκόνια της μονής Προδρόμου που κρέμεται πάνω από το φαράγγι του Λούσιου από τον 16ο αιώνα: η θέα μόνο ως θεϊκή μπορεί να χαρακτηριστεί. Η ομορφιά της φύσης της Πελοποννήσου βρίσκεται όλη εδώ, απλωμένη στα πόδια σας.

Σε πολύ κοντινή απόσταση από τη μονή Προδρόμου, ένα εκπληκτικό μονοπάτι που κατηφορίζει μέχρι το ποτάμι του Λούσιου και ανηφορίζει στην απέναντι πλαγιά του φαραγγιού, θα σας φέρει στην Νέα Μονή Φιλοσόφου, που κτίστηκε το 1691. Δείτε δίπλα της το καθολικό της παλιάς μονής του 10ου αιώνα και μετά μπείτε στη Νέα Μονή, για να θαυμάσετε τις τοιχογραφίες του 1693, ένα από τα σπουδαιότερα αξιοθέατα της περιοχής.

Αρχαία Γόρτυνα: Οι αρχαίοι στην κοιλάδα

Το σημαντικότερο μνημείο στην ορεινή Αρκαδία από το αρχαίο παρελθόν της κοιλάδας του Λούσιου και ένας τόπος πολύ ενεργειακός. Τα λείψανα της πόλης που ήκμασε στην κλασική και την ελληνιστική εποχή βρίσκονται στην έξοδο του φαραγγιού. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τις δύο ακροπόλεις, δύο Ασκληπιεία, λουτρικές εγκαταστάσεις, ναούς, ιαματικά λουτρά.

Με τη δύναμη του νερού: Το ξεχωριστό Μουσείο Υδροκίνησης

Μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, παρουσιάζει τηv τεχνολoγία της πρoβιoμηχαvικής επoχής, η οποία εκμεταλλεύεται την κινητήρια δύναμη του νερού. Στον αναστηλωμένο μπαρουτόμυλο, το βυρσοδεψείο, τη νεροτριβή, το ρακοκάζανο, τον νερόμυλο θα μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την παραγωγή των προϊόντων.

Η θρυλική Τρίπολη

Επίκεντρο στην περιοχή η πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας είναι κτισμένη σε υψόμετρο 650μ. Ιδρύθηκε στις αρχές του 14ου αι. και μέχρι τα τέλη του 19ου αι. λεγόταν Τριπολιτσά. Πολλοί κατακτητές, όπως οι Ενετοί και οι Τούρκοι, άφησαν εδώ τα ίχνη τους.

Στην Τρίπολη υπάρχουν ακόμη κάποια διατηρητέα νεοκλασικά κτήρια και αξιόλογες εκκλησίες, μεγάλες πλατείες και πάρκα. Αξίζει να δείτε το Πολεμικό Μουσείο, το Πνευματικό Κέντρο, τη Ματζούνειο Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη και το εξαιρετικά οργανωμένο Αρχαιολογικό Μουσείο, σε κτήριο του Τσίλερ, όλα σπουδαία αξιοθέατα που θα πλουτίσουν τις πολιτισμικές σας εμπειρίες από την περιοχή.

Rafting και πεζοπορία στο Λούσιο

Ιδανικός για rafting με φουσκωτές βάρκες 6-8 ατόμων είναι ο ποταμός Λούσιος. Το φαράγγι του ενδείκνυται, επίσης, για πεζοπορία. Σε αυτόν τον τόπο της Πελοποννήσου, οι λάτρεις των σπορ στη φύση σίγουρα θα γεμίσουν τις μπαταρίες τους.

Προϊόντα τοπικής παράδοσης

Τα μικρά τετράγωνα ζυμαρικά που θα δείτε στα μαγαζιά με παραδοσιακά προϊόντα, τα λένε «τουτούμια». Αξίζει να αγοράσετε και τα άλλα χειροποίητα ζυμαρικά, βότανα ή γλυκά.

Στο εσωτερικό ενός σπιτιού της Ορεινής Αρκαδίας

Πώς ήταν το εσωτερικό του παραδοσιακού σπιτιού της Ορεινής Αρκαδίας; Θα το δείτε στο Λαογραφικό Μουσείο της Στεμνίτσας, μαζί με αναπαραστάσεις παραδοσιακών εργαστηρίων.