Πάργα: Το “νησί” της Ηπείρου

Διακοπές στην Πάργα και στα Σύβοτα. Σοκάκια νησιώτικα, αέρας αρχοντικός, ιδιωτικές παραλίες προς ανακάλυψη, πεζοπορία δίπλα σε ποτάμια και όλα αυτά υπό την επίβλεψη του κάστρου.

Πάργα και Σύβοτα. Στην Ήπειρο, οι δύο «καλλονές», με τις δαντελωτές παραλίες και τους μικρούς ορμίσκους, συναγωνίζονται σε ομορφιά: διάφανα γαλαζοπράσινα νερά, άμμος και βότσαλο, καταπράσινοι λόφοι. Θαλάσσια σπορ και υποβρύχιες εξερευνήσεις. Παραλιακά μπαρ, ξενοδοχεία και δωμάτια όλων των κατηγοριών. Μαγαζιά, εστιατόρια, ουζερί και ένα υπέροχο κάστρο που στεφανώνει την Πάργα, δημιουργώντας μια αξέχαστη καρτ ποστάλ.

Λίγο πιο μακριά, πεζοπορία στον Αχέροντα και μαθήματα αρχαιολογίας στο Νεκρομαντείο της Εφύρας. Τελικά, μήπως η Πάργα είναι το δικό σας ελληνικό «νησί»;.

Αξιοθέατα στην Πάργα

Μια παραλία μόνο για σας

Μία μηχανοκίνητη βάρκα είναι το μόνο που χρειάζεστε, για να ανακαλύψετε και να απολαύσετε μία μία τις δαντελωτές παραλίες με τους ορμίσκους στην Πάργα και στα Σύβοτα. Μερικές μόνο: Αϊ-Γιαννάκης, Αϊ-Σώστης, Βάλτος, Κρυονέρι, Λύχνος, Πογωνιά, Σαρακήνικο, Αγία Παρασκευή, Αρίλλας, Γαλλικός Μώλος, ΔΕΗ, Διαπόρι.

Πάργα ISTOCK

Το κάστρο της Πάργας

Από ψηλά, επιβλέπει και στολίζει την Πάργα. Περπατώντας ανάμεσα στους θολωτούς διαδρόμους, στους προμαχώνες και στις αίθουσες των πυροβόλων, θα ακούσετε την πολυτάραχη ιστορία του: χτίστηκε τον 14ο αιώνα από τους Νορμανδούς, αργότερα καταστράφηκε από τους Οθωμανούς, το 1572 ξαναχτίστηκε από τους Ενετούς και «ανακαινίστηκε» το 1814, όταν πέρασε στα χέρια του Αλή Πασά. Είναι ανοιχτό όλη μέρα και είναι από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής. Μην παραλείψετε να το επισκεφθείτε!

Πάργα: Νησιώτικο στιλ, κοσμική ατμόσφαιρα

Η νησιώτικη αρχιτεκτονική της, η θέση της μπροστά στη θάλασσα και τα γραφικά σοκάκια της θα σας θυμίσουν νησί. Η όμορφη πολιτεία, που απλώνεται αμφιθεατρικά στην πλαγιά του λόφου μπροστά και κάτω από το κάστρο, είναι πολύ δημοφιλής και όλο το καλοκαίρι πλημμυρίζει από κόσμο. Διακοπές σε πολυτελή θέρετρα, αλλά και απλά ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια και ταβερνάκια, καφέ και μπαρ για βραδινή διασκέδαση σάς περιμένουν στην Πάργα. Όλα βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις και κάνουν την περιοχή της Πάργας ιδανική για κάθε επισκέπτη.

Λιμάνι της Πάργας ISTOCK

Σύβοτα: ένα δημοφιλές θέρετρο στην Ήπειρο

Όμορφα, γραφικά και δημοφιλή. Τα Σύβοτα ήταν διάσημα ήδη από τη δεκαετία του ’60 για το κάλλος και τις παραλίες τους. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές διασημότητες, όπως ο Guy Laroche, έχουν εδώ τις εξοχικές τους βίλες. Είναι ώρα, λοιπόν, να ανακαλύψετε και εσείς αυτό το γραφικό ψαροχώρι που, σύμφωνα με το όνομά του (συς και βότης), στην αρχαιότητα ήταν «βοσκοτόπι γουρουνιών».

Σύβοτα ISTOCK

Οι κρυμμένοι θησαυροί της Πάργας

Το νεκρομαντείο της Εφύρας

Κοντά στο χωριό Μεσόπoταμος βρίσκεται ένας από τα πιο εξαιρετικά νεκρομαντεία του αρχαίου κόσμου. Ένα αξιοθέατο που αξίζει να επισκεφτεί κανείς στην περιοχή.

Το νεκρομαντείο της Εφύρας ISTOCK

Ο Βραχωνάς, το εγκαταλελειμμένο χωριό

Στο βουνό που βρίσκεται ανατολικά από τα Σύβοτα κρύβεται ένα οροπέδιο που φιλοξενεί τον εγκαταλελειμμένο οικισμό Βραχωνά, αποτελούμενο από περίπου 50 μισογκρεμισμένα, πέτρινα σπίτια. Ερείπια προϊστορικής ακρόπολης μαρτυρούν το παρελθόν της περιοχής.

River Trekking στην κοιλάδα του Αχέροντα

Η μυθολογία λέει πως εδώ, στην πεδιάδα του ποταμού Αχέροντα, κατοικούσαν οι ψυχές των νεκρών. Ο νεκροπομπός Ερμής και ο Χάρος οδηγούσαν τις ψυχές στον Άδη, μέσω του ποταμού και της Αχερουσίας λίμνης. Σήμερα, εδώ κατοικεί μόνο το πνεύμα της άγριας φύσης, που σας προσκαλεί σε μία εμπειρία που δεν χωράει σε λέξεις: πεζοπορία δίπλα στον Αχέροντα. Ξεκινήστε από το χωριό Γλυκή, περίπου 40χλμ. από την Ηγουμενίτσα. Τοπίο μοναδικό, εμπειρία ανεπανάληπτη, διακοπές που θα σας μείνουν αξέχαστες.