Πελοπόννησος: Τώρα είναι η καλύτερη εποχή για τριήμερο

Αρχαία μνημεία, μεσαιωνικά κάστρα, σπάνιας ομορφιάς χωριά και φύση. Η Πελοπόννησος είναι πολλά παραπάνω από μία ακτογραμμή με εντυπωσιακές παραλίες.

Όλη η ιστορία και η φύση της Μεσογείου αποτυπωμένη σε έναν τόπο. Προορισμοί αυθεντικής ομορφιάς, καθένας με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πρόθυμοι να σας υποδεχθούν όλη τη διάρκεια του χρόνου: Μεσσηνία, Ελαφόνησος, Μονεμβασιά, Μάνη, Πόρτο Χέλι, Καλάβρυτα, Ναύπλιο.

Επισκεφθείτε την πατρίδα της ωραίας Ελένης και του γένους των Ατρειδών, των Ολυμπιακών αγώνων, της ιερής ελιάς και της αρχαίας Σπάρτης. Πόλεμος, ειρήνη και πολιτισμός – με φόντο έναν από τους ωραιότερους προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας: την Πελοπόννησο.

Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου: ίσως το ομορφότερο ανοιχτό θέατρο του κόσμου. Πλάι του στέκει το Ασκληπιείο -μνημείο παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Μια αποθέωση της μικροκλίμακας και των αντιθέσεων. Επιβλητικά βουνά κυκλωμένα από μία χρυσοποίκιλτη ακτογραμμή με πελώριες παραλίες και εξωτικούς κόλπους. Άγονα γυμνά τοπία και οργιώδης βλάστηση σε εύφορες κοιλάδες.

Όλα σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Σπουδαία μνημεία της αρχαιότητας, εντυπωσιακά αξιοθέατα και περίλαμπρα μεσαιωνικά κάστρα Ενετών και Βυζαντινών, παραδοσιακοί ξενώνες σε πετρόκτιστα ορεινά χωριά, αλλά και σύγχρονες πολυτελείς ξενοδοχειακές υποδομές πολλών αστέρων.

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου ISTOCK

Όλα στη διακριτική σας ευχέρεια, κάθε εποχή του χρόνου. Μια εξαιρετική επιλογή για κάθε είδους ταξιδιώτη (οικογένειες, ζευγάρια, παρέες) και ιδανικός προορισμός για αυτούς που αγαπούν τις διαδρομές με αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, τροχόσπιτο ή αυτοκινούμενο.

Αμμώδεις, εξωτικές παραλίες και γραφικοί κόλποι

Όλη η ακτογραμμή της Πελοποννήσου κρύβει υπέροχες αμμώδεις παραλίες με καθαρά, κρυσταλλένια νερά και μικρούς γραφικούς κολπίσκους- λιγότερο ή περισσότερο κοσμικές, οργανωμένες ή μη.

Το εξαιρετικό τους κάλλος αναμφισβήτητα θα σας γοητεύσει. Κορυφαίας ομορφιάς παραλίες είναι η εξωτική Ελαφόνησος και η Βοϊδοκοιλιά στη Μεσσηνία, που αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης για μεγάλο αριθμό επισκεπτών, κάθε χρόνο, από όλο τον κόσμο.

Ξεχωριστές είναι, επίσης, όλες σχεδόν οι παραλίες στην περιοχή του Καϊάφα και του Κυπαρισσιακού κόλπου, στην περιοχή της Καρδαμύλης, στην Παλιά Επίδαυρο, στο Πόρτο Χέλι. Ο λόγος είναι η υπέροχη φύση που αγκαλιάζει τα ζαφειρένια νερά τους.

Ταξίδι στην Ιστορία και τον αρχαίο πολιτισμό

Στην Πελοπόννησο θα έχετε τη δυνατότητα να θαυμάσετε το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας: ανακαλύψτε την Αρχαία Ολυμπία, τον τόπο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, περιηγηθείτε στις «πολύχρυσες Μυκήνες» του Ομήρου και των μυθικών Ατρειδών, επισκεφτείτε την Επίδαυρο με το περίφημο αρχαίο θέατρο, το ωραιότερο ανοιχτό θέατρο του κόσμου, και το Ασκληπιείο – Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Γνωρίστε τον ναό του Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες (επίσης Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO), τον οποίο φιλοτέχνησε ο αρχιτέκτονας του Παρθενώνα, Ικτίνος – αλλά και σπουδαία μνημεία μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, όπως την εντυπωσιακή και καλοδιατηρημένη καστροπολιτεία του Μυστρά στην περιοχή της Σπάρτης, αλλά και στην Πύλο και Μεθώνη.

Πελοπόννησος, παράδεισος δραστηριοτήτων στη φύση

Όσοι αγαπούν τη φύση και τη συγκίνηση που προσφέρουν οι δραστηριότητες σε αυτήν -εκτός δρόμου οδήγηση, περπάτημα, αναρρίχηση- θα βρουν τον παράδεισό τους στην Πελοπόννησο, στα επιβλητικά βουνά του Ταϋγέτου, στη Ζήρεια, στον Πάρνωνα, στον Χελμό. Τόποι ξεχωριστής ομορφιάς, που υπόσχονται να σας χαρίσουν πολύτιμες εικόνες και ακόμα πιο πολύτιμες εμπειρίες.

Ταΰγετος iStock

Την Πελοπόννησο διατρέχει το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, αλλά υπάρχουν δεκάδες άλλα μονοπάτια σε κάθε περιοχή, όπως και διαδρομές εκτός δρόμου -off road παράδεισοι- που σας προκαλούν να τους ανακαλύψετε, ενώ στην περιοχή της Λαγκάδας έχει δημιουργηθεί αναρριχητικό πάρκο.

Η ξακουστή «πατρίδα» της ελιάς και όχι μόνο

Φημισμένο σε όλον τον κόσμο είναι το λάδι και οι ελιές που θα βρείτε στην Πελοπόννησο, και ειδικότερα, της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας. Επίσης, τα κρασιά της Νεμέας και της Μαντινείας και η περίφημη Μαλβάζια, που άρχισε και πάλι να παράγεται στην Μονεμβασιά. Πεντανόστιμα είναι τα πορτοκάλια, που παράγονται στην περιοχή της Σπάρτης και στο Άργος.

Στην Αρκαδία φτιάχνουν χειροποίητες χυλοπίτες και τραχανά, που πωλούνται σε καταστήματα με παραδοσιακά προϊόντα, ενώ ονομαστό είναι το μέλι της περιοχής, το κρασί, τα κάστανα και η περίφημη τσακώνικη μελιτζάνα.

Στην περιοχή του Γυθείου και της Μεσσηνίας θα δοκιμάσετε τα λαλάγγια, στη Νεάπολη το τυρόψωμο, στη Μάνη την ελιοτυρόπιτα (λιωτύρι) και σε διάφορες περιοχές λαδόπιτες και λαδομουστοκούλουρα.

Μάνη ISTOCK

Aξίζει να γευτείτε παστό και λουκάνικα Μάνης και τις συνταγές με αγκινάρα, που έχει πολύ μεγάλη παραγωγή στον τόπο αυτό, όπως και τα φασόλια και τα χόρτα. Χαρακτηριστικά γλυκά της Πελοποννήσου είναι οι δίπλες, τα παστέλια, αλλά και τα ραφιόλια (ημισέληνοι γεμιστές με καρύδια).

Στην Κορινθία θα δοκιμάσετε γλυκό κουταλιού τριαντάφυλλο και την περίφημη κορινθιακή σταφίδα.

Aξιοθέατα στην Πελοπόννησο: Ρομαντικά κάστρα, γραφικά χωριά και ιδιαίτερης ομορφιάς φύση

Μονεμβάσια και Ναύπλιο: Η καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς και το Ναύπλιο με την Ακροναυπλία και το Μπούρτζι είναι από τους πλέον διάσημους, ρομαντικούς προορισμούς της Ελλάδας, ιδανικοί για διήμερες εκδρομές.

Ορεινά χωριά: Ορεινά χωριά, όπως η Στεμνίτσα, η Δημητσάνα, η Καρύταινα, τα Λαγκάδια, η καταπράσινη Βυτίνα, καθώς και τα Τρίκαλα Κορινθίας, συνιστούν μοναδικής ομορφιάς προορισμούς για χειμωνιάτικες ή ανοιξιάτικες εξορμήσεις. Παντού λειτουργούν παραδοσιακοί πέτρινοι ξενώνες και ταβέρνες με ελληνική κουζίνα.

Καλάβρυτα: Τα Καλάβρυτα με το χιονοδρομικό κέντρο. Στην περιοχή των Καλαβρύτων θα απολαύσετε και τον περίφημο οδοντωτό, το φαράγγι του Βουραϊκού, αλλά και θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε δυο σημαντικά θρησκευτικά αξιοθέατα, το Μέγα Σπήλαιο και την Αγία Λαύρα.

Φυσικοί θησαυροί: Στους φυσικούς θησαυρούς της Πελοποννήσου που πρέπει να ανακαλύψετε, συμπεριλάβετε επίσης: το δάσος της Φολόης, τον βιότοπο της Γιάλοβας, τα περίφημα Σπήλαια του Διρού, το φαράγγι του Λούσιου, ιδανικό για πεζοπορία, αλλά και τη λίμνη Τσιβλού.

Πολυλίμνιο, Μεσσηνία Istock

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Μια σχεδόν υπερφυσική παρέμβαση στο φυσικό τοπίο και η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων παγκοσμίως. Το βράδυ, φωταγωγημένη, προσφέρει ένα μεγαλειώδες θέαμα.

Αρχαία Ολυμπία: Από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. O αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει το αρχαίο στάδιο, ναούς και διάφορα οικοδομήματα σχετικά με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Περιηγηθείτε στον περίοπτο ναό του Δία, που φιλοξενούσε το μεγαλοπρεπή Χρυσελεφάντινο άγαλμα του Ολυμπίου Διός, στον παλαιότερο ναό της Ήρας και επισκεφτείτε το εντυπωσιακό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Αρχαία Μεσσήνη: Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει ναούς, οικίες, τείχη και δημόσια κτήρια, που σώζονται σε καλή κατάσταση. Θα δείτε, μεταξύ άλλων, το τείχος που χρονολογείται στον 3ο αι. π.Χ. με κυρίαρχη την Αρκαδική Πύλη και τους οκτώ πύργους της, δημόσια κτήρια, την Αγορά, τον ναό της Αρτέμιδος Φωσφόρου ή Ορθίας, το Στάδιο, το Ηρώο, το θέατρο, την κρήνη και κατοικίες.

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της αρχαίας Ελλάδας, το περίφημο θέατρο στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Συνδυάζει την τέλεια ακουστική, την κομψότητα και τις συμμετρικές αναλογίες.

Ναός Επικούρειου Απόλλωνα: Ο επιβλητικός ναός, έργο του ξακουστού Ικτίνου, αρχιτέκτονα του Παρθενώνα, χτίστηκε μεταξύ 420-400 π.Χ. από τους κατοίκους της αρχαίας Φιγαλείας. Είναι το πρώτο αρχαίο μνημείο στην Ελλάδα που περιλήφθηκε στη λίστα με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1986.