Πήλιο: Ο προορισμός για ταξίδι και τις 4 εποχές

Παραδοσιακά χωριά, χιονοδρομικό κέντρο, σπορ, παραδεισένιες παραλίες… Τέσσερις εποχές, ένας προορισμός.

Από τη μία ο Παγασητικός κόλπος, από την άλλη το Αιγαίο. Στη μέση ένα μαγικό βουνό να ανακαλύψετε: το Πήλιο. Νερό γάργαρο στις κρήνες. Ηλιαχτίδες μέσα από το φύλλωμα: πλατάνια, μηλιές, καστανιές, βελανιδιές, οξιές, γαρδένιες, ορτανσίες, καμέλιες…

Σε αυτό το εύφορο χώμα της Θεσσαλίας, η φύση οργιάζει. Το φθινόπωρο, πορτοκαλί και κόκκινα χρώματα μιας εξωπραγματικής παλέτας, απλώνονται γενναιόδωρα μπροστά σας. Μονοπάτια, παλιές εκκλησίες, παραλίες με καταπράσινα νερά. Από ψηλά, τα πηλιορείτικα χωριά σαν μπαλκόνια τις ατενίζουν.

Ένα Σαββατοκύριακο δεν είναι αρκετό για να το χορτάσετε, είναι όμως αρκετό, για να το αγαπήσετε για πάντα.

Καλωσόρισατε στο Πήλιο…

Ταξίδι στο “σπίτι” των Κενταύρων

Τόση ομορφιά δεν θα μπορούσε παρά να γεννήσει μύθους. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στο Πήλιο ζούσαν οι Κένταυροι και ο σοφός Χείρωνας, κοντά στον οποίο μαθήτευσαν ο Αχιλλέας και ο Ασκληπιός που διδάχθηκε την ιατρική καθιερώνοντας το φίδι ως σύμβολό της.

Ανακαλύψτε τις ομορφιές του Πηλίου iStock

Χωριά εκπληκτικής ομορφιάς

Ανεβαίνοντας από τον Βόλο προς το Πήλιο, θα συναντήσετε την Πορταριά και τη Μακρινίτσα, τα χωριά-πρωταγωνιστές της περιοχής. Γύρω σας, αρχοντικά, πέτρινες κρήνες και καλντερίμια, παραδοσιακοί πολυτελείς ξενώνες και πεντάστερα ξενοδοχεία, εκκλησίες, γεύσεις τοπικές με μυρωδιές που… σας τραβάνε από τη μύτη.

Κάτω, ο Βόλος και ο Παγασητικός κόλπος απλώνονται στα πόδια σας. Σε αυτά τα χωριά -κοσμήματα πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής θα νιώσετε την αγνότητα και την ποιότητα ζωής μιας περασμένης εποχής.

Πάμε για σκι;

Σκι με θέα στο Αιγαίο; Ακριβώς! Το χιονοδρομικό κέντρο στη θέση Αγριόλευκες, στα 1.470 μ., σας περιμένει. Τέσσερις πίστες για δεινούς σκιέρ και μία για αρχάριους, συνολικού μήκους 7 χλμ., ένα «ζεστό» καταφύγιο, καταστήματα, σχολή εκμάθησης σκι και, φυσικά, η θέα.

Τσαγκαράδα: ένα χωριό στη σκιά του πλάτανου

Στέκεστε στη σκιά του θεόρατου πλάτανου. Δροσιά, παρέα, μια ανάσα γεμάτη. Βρίσκεστε στην Αγία Παρασκευή, μία από τις τέσσερις συνοικίες της Τσαγκαράδας, ενός από τα πιο διάσημα χωριά του Πηλίου. Τις υπόλοιπες -Άγιο Στέφανο, Αγία Κυριακή, Ταξιάρχες- θα τις ανακαλύψετε από μονοπάτια, ανάμεσα σε καστανιές, πλατάνια, οπωροφόρα δέντρα, λουλούδια. Η Τσαγκαράδα, αγαπημένος προορισμός εδώ και χρόνια, σφύζει από ζωή και φύση.

Ανακαλύψτε τις ομορφιές του Πηλίου iStock

Ζαγορά: Το χωριό των μήλων

Μήλα Ζαγορίν, κάστανα, κεράσια. Όλα καρποφορούν στη Ζαγορά: το ιστορικό, πλούσιο και μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου. Από τις αρχές του 20ου αιώνα οι Ζαγοριανοί στράφηκαν στη γεωργία και κυρίως στα μήλα. Αγροτικό Συνεταιρισμό ίδρυσαν ήδη από το 1916.

Στα χωριά του Πηλίου

Πουρί, Κεραμίδι, Μούρεσι, Κισσός, Μηλιές, Βιζίτσα, Πινακάτες, Άγιος Γεώργιος Νηλείας, Άγιος Λαυρέντιος. Τα χωριά του Πηλίου, καθένα από αυτά μοναδικό, αξίζει να τα δείτε ένα ένα.

Εξαιρετική αρχιτεκτονική, παραδοσιακοί ξενώνες, σκιερές πλατείες με εκκλησίες, καφενεία και ταβέρνες. Εδώ, θα νιώσετε σαν ντόπιος.

Οι παλιές εκκλησίες

Στις παλιές εκκλησίες του Πηλίου κρύβονται… θαύματα. Ο ναός των Ταξιαρχών στις Μηλιές, ανακαινισμένος το 1764, φημίζεται για την καταπληκτική ακουστική του. Πού οφείλεται; Σε 48 αναποδογυρισμένα πιθάρια που κρύβονται στην οροφή και 5 υπόγεια πηγάδια που επικοινωνούν μεταξύ τους.

Στον Κισσό, θα επισκεφθείτε την Αγία Μαρίνα του 1650, για να θαυμάσετε εκπληκτικές τοιχογραφίες του λαϊκού ζωγράφου Κωνσταντή Παγώνη του Χιοναδίτη, εμπνευσμένες από την Αποκάλυψη, την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εκκλησίες-αξιοθέατα θα σας μαγέψουν.

Στου Αιγαίου τα νερά

Κατηφορίζοντας από τις πλαγιές, θα βρείτε μπροστά σας μικρές και μεγάλες παραλίες, με λευκό βότσαλο ή άμμο και πεντακάθαρα, κρυστάλλινα νερά. Χορευτό, Οβριός, Αϊ-Γιάννης, Παπά Νερό, Μυλοπόταμος, Φακίστρα, Νταμούχαρη.

Στις παραλίες του Πηλίου θα κολυμπήσετε θαυμάζοντας τα πηλιορείτικα σπίτια που κοιτούν από πάνω και θα δείτε πλατάνια που συχνά φτάνουν ως το νερό.

Ανακαλύψτε τις ομορφιές του Πηλίου iStock

Διαμονή: πολυτέλεια και αρχοντιά

Αρχοντική διαμονή… στην κυριολεξία. Δεκάδες πέτρινα αρχοντικά, με παραδοσιακή διακόσμηση, σαλόνια με τζάκια και πέτρινες λουλουδιασμένες αυλές, σας περιμένουν σε όλα τα χωριά του Πηλίου.

Αν αναζητάτε σύγχρονη πολυτέλεια, θα τη βρείτε σε μοντέρνα ξενοδοχεία 5 αστέρων, βίλες ή συγκροτήματα με σουίτες και πισίνα. Το μεγάλο προσόν όλων τους; Βρίσκονται μέσα στην πλούσια βλάστηση του Πηλίου, που χαρίζει δροσιά, ακόμη και στους αυγουστιάτικους καύσωνες.

Βόλτα με το τρενάκι

Σάββατο ή Κυριακή μεσημέρι. Ραντεβού στις Μηλιές, στο σταθμό, για να περιμένετε τον Μουντζούρη. Καταφθάνει φουριόζος, ξεφυσάει, σταματά στο τέρμα του. Τον χειροκροτείτε και εσείς, όπως όλοι.

Οι σιδηροδρομικοί γυρίζουν χειροκίνητα τη μηχανή και το γραφικό τρενάκι του Πηλίου ξαναπαίρνει το δρόμο για Άνω Λεχώνια. Μια διαδρομή μαγευτική, που περνά ανάμεσα από δέντρα, δάση και πάνω από 12 γέφυρες, όλα, σημεία που αξίζει να δείτε. Από τις καλύτερες εμπειρίες που θα σας χαρίσει το Πήλιο.

Νταμούχαρη: ένα σκηνικό, κινηματογραφικό

Η παραλία της Νταμούχαρης, ζωντανή καρτ ποστάλ. Ένας τόπος γλυκός, μελαγχολικός και άγριος ταυτόχρονα, χωρισμένος από μια γλώσσα γης στα δυο: την Παλιά και τη Νέα Νταμούχαρη. Στα ταβερνάκια, φαγητό με θέα… πολλών αστέρων. Στο λιμανάκι γυρίστηκε η σκηνή του Dancing Queen στο μιούζικαλ Mamma Mia.

Στα μονοπάτια του Πηλίου

Το Πήλιο ήταν, είναι και θα είναι, ένα «ζωντανό» βουνό. Ανακαλύψτε το μέσα από το πυκνό δίκτυο μονοπατιών και καλντεριμιών: Μηλιές-Τσαγκαράδα, Τσαγκαράδα-Νταμούχαρη-Αϊ-Γιάννης, Κισσός-Μούρεσι, Χάνια-Κισσός, Πορταριά-Χάνια, Νταμούχαρη-Φακίστρα. Ένας έμπειρος οδηγός βουνού θα σας αποκαλύψει όλα τα μυστικά για την ιστορία και την πλούσια βλάστηση του βουνού.

Ανακαλύψτε τις ομορφιές του Πηλίου iStock

Οι κρυμμένοι θησαυροί του Πηλίου

Γλυκά του κουταλιού και λουλούδια

Πάρτε μαζί σας τα χρώματα του Πηλίου, σε βαζάκια και γλάστρες. Σε όλο το Πήλιο οι γυναίκες φτιάχνουν γλυκά του κουταλιού σε δεκάδες, απίθανες γεύσεις: δοκιμάστε τα! Στα ορεινά χωριά θα αγοράσετε γλάστρες με ορτανσίες, καμέλιες, γαρδένιες. Πάρτε και επιπλέον πηλιορείτικο χώμα: αυτό είναι που κάνει τη διαφορά.

Canyoning

Δύο πανέμορφα στενά φαράγγια σάς περιμένουν στην περιοχή της Τσαγκαράδας: αυτά της Φακίστρας και του Μυλοποτάμου. Καταλήγουν στις δυο εξίσου όμορφες, ομώνυμες παραλίες.

Το Νότιο Πήλιο

Από τη Μηλίνα μέχρι το Τρίκερι: ένας προορισμός για τους ντόπιους και για «ψαγμένους», εναλλακτικούς τουρίστες. Φρεσκότατο ψάρι, πεντανόστιμη ψαρόσουπα και θαλασσινά στις ταβέρνες των οικισμών. Με σκάφος θα ανακαλύψετε τις κρυφές ομορφιές του Παγασητικού.