To τρένο που τρέχει με 200χλμ την ώρα επί 60 χρόνια και δεν είχε ποτέ δυστύχημα

Υπάρχει χώρα που απολαμβάνει τρένο, το οποίο επί 60 χρόνια τρέχει με +200 χιλιόμετρα την ώρα και δεν έχει συνδεθεί ποτέ με θάνατο.

Yπάρχει ένας τύπος τρένου στον πλανήτη, που είναι υψηλής ταχύτητας, λειτουργεί επί 60 χρόνια, έχει μεταφέρει πάνω από 10 δισεκατομμύρια επιβάτες και δεν είχε ποτέ θανατηφόρο συμβάν, από συγκρούσεις ή εκτροχιασμούς.

Είναι το Shinkansen, της Ιαπωνίας, γνωστό ως bullet train.

Σήμερα ταξιδεύει με 320 χιλιόμετρα την ώρα και έχει, κατά μέσο όρο, μόλις 1,6 λεπτά καθυστέρηση, παρά τις όποιες φυσικές καταστροφές.

Το πρώτο bullet train του κόσμου

Η δεκαετία του 1960 ήταν η εποχή των αεριωθούμενων αεροσκαφών και των αυτοκινήτων, με τις χώρες της Δύσης να επικεντρώνονται σε έργα υποδομής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την τεράστια ανάπτυξη και των δύο αυτών μορφών μεταφοράς, με τους σιδηρόδρομους να θεωρούνται πολύ αργοί και άβολοι.

Μάλιστα, οι προβλέψεις ήθελαν τα επιβατικά τρένα να εξαφανίζονται έως το τέλος του 20ου αιώνα.

Οι Ιάπωνες τράβηξαν το δικό τους δρόμο και έκαναν τους σιδηρόδρομους απαραίτητους έως σήμερα, σε όλον τον κόσμο.

Λανσάρισαν το Shinkansen (μεταφράζεται ως “νέα κύρια γραμμή”) που έγινε το πρώτο bullet train, την 1η Οκτωβρίου του 1964, λίγες ημέρες πριν την Τελετή Έναρξης των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων της Ιαπωνίας. Η πρώτη του διαδρομή ήταν από το Τόκιο στην Οσάκα.

Στο άρθρο της ιαπωνικής πρεσβείας στη Μεγάλη Βρετανία, αναφέρεται ότι σχεδιάστηκε, για να λύσει το πρόβλημα της έλλειψης χωρητικότητας που προκλήθηκε από την ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για σιδηροδρομικά ταξίδια, την εποχή της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Στις αρχές του ‘60, η ζήτηση είχε ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά και κάτι έπρεπε να γίνει.

Ήταν το Shinkansen, που εγκρίθηκε από τη Βουλή το Μάρτιο του 1959. Προέβλεπε την ολοκλήρωση του έργου σε μια πενταετία, ώστε να είναι έτοιμο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα εγκαίνια έγιναν 9 ημέρες νωρίτερα, ωστόσο δεν υπήρχε ψήγμα προχειρότητας. Ακολουθήθηκαν τα διεθνή πρότυπα, για τα τρένα υψηλής ταχύτητας.

Όσο αναπτυσσόταν η οικονομία της Ιαπωνίας, τόσο εξελισσόταν και το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας που από τα 515 χλμ. της εκκίνησης, έφτασε τα 2.388 χλμ. το 2015 και σήμερα είναι στα 2.951.

Στο μεσοδιάστημα, έγιναν βελτιώσεις στην ταχύτητα. Το πρώτο Τόκιο-Οσάκα γινόταν σε 6 ώρες. Σήμερα γίνεται σε 2 ώρες και 25 δευτερόλεπτα.

Και όλα αυτά συμβαίνουν, χωρίς δυστυχήματα.

Δεν έχει καταγραφεί ποτέ θάνατος επιβάτη από σύγκρουση ή εκτροχιασμό, παρά τους συνεχείς σεισμούς και τους τυφώνες που πλήττουν τη χώρα.

Στο σύστημα προειδοποίησης για τους σεισμούς, προβλέπεται μαζί με την ενημέρωση των πολιτών, δευτερόλεπτα πριν το συμβάν, να σταματούν και τα τρένα.

Έχουν υπάρξει μόλις δύο εκτροχιασμοί (2004 και 2013) που δεν είχαν θύματα. Η μόνη απώλεια επιβάτη, είχε να κάνει με την παγίδευση του στις πόρτες, το 1995.

Η επιτυχία του συστήματος σχετίζεται με τις ειδικά σχεδιασμένες γραμμές, τον αυτοματοποιημένο χειρισμό, τα προηγμένα συστήματα σεισμικής ανίχνευσης, την αυστηρή νυχτερινή συντήρηση και το εξαιρετικά πειθαρχημένο προσωπικό.