Βουτιά στις 5 πιο όμορφες “δίδυμες” παραλίες της Ελλάδας

Αν ψάχνετε για μια ταξιδιωτική εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, οι “δίδυμες” παραλίες της Ελλάδας είναι από μόνες τους ένας προορισμός.

Στην Ελλάδα, το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας συναντά τη στεριά με έναν μοναδικό τρόπο, δημιουργώντας παράξενα και εντυπωσιακά γεωλογικά φαινόμενα.

Ένα από αυτά είναι οι λεγόμενες «δίδυμες» παραλίες, ακτές που χωρίζονται από μια στενή λωρίδα γης, τη λεγόμενη αμμολωρίδα ή ισθμό.

Αυτοί οι ιδιαίτεροι σχηματισμοί αποτελούν πραγματικά έργα τέχνης της φύσης και προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στον επισκέπτη.

Είναι σαν η θάλασσα να προσπαθεί να αγκαλιάσει τη στεριά από δύο διαφορετικές πλευρές, δημιουργώντας ένα παιχνίδι αντιθέσεων και αρμονίας.

Από τη μία πλευρά, μπορεί να βλέπεις κύματα και έναν πιο άγριο ορίζοντα, ενώ από την άλλη, τα νερά είναι γαλήνια και ήρεμα.

Ας ταξιδέψουμε σε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές «δίδυμες» παραλίες της Ελλάδας:

Σίμος, Ελαφόνησος

Αναμφίβολα, μία από τις πιο διάσημες και φωτογραφημένες «δίδυμες» παραλίες της Ελλάδας. Ο Σίμος στην Ελαφόνησο δεν είναι απλώς μια παραλία, αλλά ένα εξωτικό τοπίο που θυμίζει Καραϊβική.

Η λεπτή, χρυσή άμμος και τα κρυστάλλινα, τιρκουάζ νερά σε παρασύρουν. Η μεγάλη παραλία του Σίμου χωρίζεται από μια αμμολωρίδα σε δύο μέρη: τον Μεγάλο Σίμο και τον Μικρό Σίμο. Η θέα από ψηλά είναι απλά μαγευτική, με τη λευκή άμμο να χάνεται μέσα στο γαλάζιο του Λακωνικού κόλπου.

Για να φτάσετε στην Ελαφόνησο, παίρνετε το φέρρυ από την Πούντα Λακωνίας και, μόλις φτάσετε στο νησί, ακολουθείτε τις πινακίδες για την παραλία του Σίμου, η οποία είναι εύκολα προσβάσιμη με αυτοκίνητο.

Σίμος, Ελαφόνησος ISTOCK

Πόρτο Τιμόνι, Κέρκυρα

Κρυμμένο στη βορειοδυτική πλευρά της Κέρκυρας, το Πόρτο Τιμόνι είναι ένα πραγματικό κρυφό διαμάντι. Θα αντικρίσετε δύο πανέμορφους όρμους, τον έναν με το όνομα Πόρτο Τιμόνι και τον άλλο, μικρότερο, το Λιμνί.

Τα νερά έχουν διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου, ενώ η άγρια φύση που τις περιβάλλει συνθέτει ένα μοναδικό σκηνικό. Για να φτάσετε σε αυτόν τον παράδεισο, πρέπει να περπατήσετε ένα μονοπάτι από το γραφικό χωριό Αφιώνας.

Η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί περίπου 20-30 λεπτά, προσφέροντας εκπληκτική θέα.

Πόρτο Τιμόνι, Κέρκυρα ISTOCK

Κολώνα, Κύθνος

Η Κολώνα στην Κύθνο είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση «δίδυμης» παραλίας, αφού η στενή λωρίδα άμμου που ενώνει τη στεριά με μια βραχονησίδα είναι τόσο λεπτή, που σχεδόν βυθίζεται στη θάλασσα.

Καθώς περπατάς πάνω στην άμμο, έχεις νερό και από τις δύο πλευρές σου, μια πραγματικά σουρεαλιστική εμπειρία. Η παραλία βρίσκεται σε έναν απάνεμο κόλπο και τα νερά της είναι πάντα ήρεμα και πεντακάθαρα, ιδανικά για κολύμπι.

Η πρόσβαση στην Κολώνα γίνεται είτε μέσω ενός χωματόδρομου από τη Δρυοπίδα, ο οποίος απαιτεί προσοχή, είτε με καραβάκι από τον Μέριχα.

Κολώνα, Κύθνος ISTOCK

Πρασονήσι, Ρόδος

Στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου, το Πρασονήσι είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, ειδικά του windsurfing και του kitesurfing. Μια στενή αμμολωρίδα ενώνει ένα μικρό νησάκι με το κύριο νησί της Ρόδου. Η μία πλευρά της παραλίας έχει μεγάλα κύματα και είναι ιδανική για τους σέρφερ, ενώ η άλλη είναι ήρεμη και προστατευμένη, προσφέροντας ένα γαλήνιο τοπίο για οικογένειες.

Αυτή η αντίθεση είναι που κάνει το Πρασονήσι τόσο ξεχωριστό. Για να φτάσετε στο Πρασονήσι, πρέπει να οδηγήσετε μέχρι το νοτιότερο άκρο της Ρόδου. Η διαδρομή είναι αρκετά μεγάλη, αλλά ο δρόμος είναι σε καλή κατάσταση, ενώ η περιοχή είναι καλά σηματοδοτημένη.

Πρασονήσι, Ρόδος ISTOCK

Κουνούπες, Αστυπάλαια

Απέναντι από τη Χώρα της Αστυπάλαιας, βρίσκεται το νησάκι Κουνούπες, όπου υπάρχει μια από τις πιο εξωτικές παραλίες της Ελλάδας. Θα βρεις δύο υπέροχους κολπίσκους, που χωρίζονται από μια λεπτή λωρίδα άμμου. Τα νερά είναι διαυγή, γαλαζοπράσινα και η ηρεμία του τοπίου σε μαγεύει από την πρώτη στιγμή.

Είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν την απόλυτη χαλάρωση. Η πρόσβαση στις Κουνούπες γίνεται μόνο με καραβάκι από το λιμάνι του Πέρα Γιαλού ή της Μαλτεζάνας. Η διαδρομή είναι μικρή και αποτελεί μια όμορφη θαλάσσια βόλτα.