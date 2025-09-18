Bόλος: Ισχυροί άνεμοι σάρωσαν την πόλη – Ζημιές σε οχήματα, πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος

Πολλά προβλήματα προκλήθηκαν στην πόλη του Βόλου από τους ισχυρούς ανέμους.

Ισχυροί άνεμοι σαρώνουν τον Βόλο από την Τετάρτη το βράδυ, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα από πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία της πόλης. Ο δυνατός αέρας εξακολουθεί να πλήττει την περιοχή του Βόλου και την Πέμπτη το πρωί.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πολλά σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν ζημιές από πτώσεις κλαδιών και δέντρων, ενώ απαιτείται προσοχή στην οδό Μητροπολίτου Ιωακείμ, στη διασταύρωση με τον περιφερειακό, όπου καλώδιο του φωτεινού σηματοδότη έχει απογυμνωθεί και υπάρχει κίνδυνος.

Σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν και στην Άλλη Μεριά, κοντά στην ταβέρνα «Ηλίας», όπου πτώση δέντρων καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα. Παράλληλα, σε άλλες περιοχές της πόλης καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, λόγω κατάρρευσης κολόνας του ΔΕΔΔΗΕ.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων από τους δρόμους, ενώ συνεργεία του Δήμου και του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν την παραμονή κοντά σε δέντρα ή ηλεκτροφόρα καλώδια.

Ο καιρός στον Βόλο παραμένει με αραιές συννεφιές και θερμοκρασία γύρω στους 17‑22 °C, με βόρειους ή βορειοβορειοδυτικούς ανέμους και ριπές έως 45 km/h.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους, από το λιμάνι του Βόλου τα δρομολόγια προς τις Σποράδες εκτελούνται κανονικά, καθώς δεν έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου.