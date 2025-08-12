Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τις δολοφονίες δημοσιογράφων και εργαζομένων ΜΜΕ στη Γάζα

Η ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε ότι ενώνει τη φωνή της με τη διεθνή δημοσιογραφική οικογένεια και καταδικάζει την δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα.

Η ΕΣΗΕΑ ενώνει τη φωνή της με τη διεθνή δημοσιογραφική οικογένεια, η οποία εκφράζει τον αποτροπιασμό της για τη δολοφονία δημοσιογράφων και εργαζόμενων MME στη Γάζα.

Όπως αναφέρει σε ενημέρωσή της η ΕΣΗΕΑ, σε χθεσινή ανακοίνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ), ο Γενικός Γραμματέας Anthony Bellanger χαρακτηρίζει τη στοχοποίηση δημοσιογράφων έγκλημα πολέμου και ζητεί να λογοδοτήσουν οι Ισραηλινοί ηγέτες για τις αποτρόπαιες πράξεις τους. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ομοσπονδία, τη χρονιά που διανύουμε, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 50 δημοσιογράφοι σε όλον τον κόσμο.

Πενθούντες μεταφέρουν τη σορό του ανταποκριτή του Al Jazeera Anas-al-Sharif, στην κηδεία του στη Γάζα, στις 11 Αυγούστου. Ο δημοσιογράφος και άλλοι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής του Ισραήλ στη σκηνή τους, στην πόλη της Γάζας Πηγή: Omar Al-Qattaa / AFP

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΔΟΔ:

«Παλαιστίνη: Νεκροί πέντε εργαζόμενοι του Al Jazeera από επίθεση του Ισραήλ με στόχο σκηνή δημοσιογράφων στην πόλη της Γάζας

[ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11.08.2025] Στις 10 Αυγούστου, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν πέντε εργαζομένους του Al Jazeera, τον δημοσιογράφο Anas al-Sharif, τον ανταποκριτή Mohammed Qreiqeh και τους εικονολήπτες Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal και Moamen Aliwa, κατά τη διάρκεια στοχευμένης επίθεσης σε σκηνή που στέγαζε δημοσιογράφους, η οποία βρισκόταν έξω από το νοσοκομείο Al Shifa, στην πόλη της Γάζας. Στις 11 Αυγούστου, ο ανεξάρτητος φωτορεπόρτερ Mohammed Al-Khaldi υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επιδρομής, η οποία είχε ως στόχο το συνεργείο του Al Jazeera. Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) ενώνει τη φωνή της με την ένωση – μέλος της, το Συνδικάτο Παλαιστινίων Δημοσιογράφων (PJS), καταδικάζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων. Οι Ομοσπονδίες καλούν, επίσης, τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, να υιοθετήσουν μια δεσμευτική διεθνή σύμβαση για την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Ο Anas al-Sharif συνέχιζε να κάνει ρεπορτάζ για τον «σφοδρό και στοχευμένο ισραηλινό βομβαρδισμό» στις ανατολικές και νότιες περιοχές της πόλης της Γάζας, έως ότου η φωνή του σίγησε κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής. Μετά από αυτήν την επίθεση, ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε σε ανακοίνωσή του ότι στοχοποίησε και σκότωσε τον Anas al-Sharif, με τον ισχυρισμό ότι ήταν επικεφαλής ενός πυρήνα της Χαμάς και συμμετείχε σε επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Στις 24 Ιουλίου, ο Avichai Adraee, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην αραβική γλώσσα, κατηγόρησε τον δημοσιογράφο του Al Jazeera, Anas al-Sharif, ότι ήταν μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Τρεις εβδομάδες αργότερα, ο Al-Sharif και όλο το ειδησεογραφικό συνεργείο του Al Jazeera στη Γάζα ήταν νεκροί.

Η ΔΟΔ είχε πρόσφατα καταδικάσει την εκστρατεία σπίλωσης που είχε εξαπολύσει το Ισραήλ κατά των δημοσιογράφων της Γάζας, μια εκστρατεία που περιελάμβανε αναπόδεικτους ισχυρισμούς ότι είναι συνεργοί στην τρομοκρατία, προειδοποιώντας ότι αυτό έθετε σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ Anthony Bellanger δήλωσε: «;Έπειτα από την εκστρατεία σπίλωσης εναντίον των δημοσιογράφων της Γάζας, το Ισραήλ σκότωσε πέντε εργαζομένους του Al Jazeera σε μια σκηνή που στέγαζε δημοσιογράφους. Η στοχοποίηση δημοσιογράφων αποτελεί έγκλημα πολέμου και οι Ισραηλινοί ηγέτες πρέπει να λογοδοτήσουν για τις αποτρόπαιες πράξεις τους. Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη δολοφονία των συναδέλφων μας και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο σύνολο των εργαζομένων του Al Jazeera και στους συναδέλφους μας που εργάζονται στη Γάζα υπό τέτοιες απαράδεκτες συνθήκες».

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει την ζωτικής σημασίας ανάγκη για μια δεσμευτική διεθνή σύμβαση για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των Μέσων Ενημέρωσης και καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να την υιοθετήσουν. «Τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να υποστηρίξουν μια δεσμευτική σύμβαση σε επίπεδο ΟΗΕ. Αυτή η σύμβαση θα πρέπει να προστατεύει τους δημοσιογράφους και να διασφαλίζει την λογοδοσία όσων διαπράττουν εγκλήματα εναντίον τους», πρόσθεσε ο Bellanger.

Η ΔΟΔ συλλέγει στοιχεία για τη στοχοποίηση των Παλαιστινίων δημοσιογράφων από τις ισραηλινές δυνάμεις από τον Οκτώβριο του 2023, με σκοπό την υποβολή καταγγελίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ). Η ΔΟΔ και το Συνδικάτο PJS ήταν από τις πρώτες οργανώσεις που υπέβαλαν καταγγελίες στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο του 2022, προκειμένου να απαιτήσουν λογοδοσία και δικαιοσύνη για εγκλήματα που σχετίζονται με τη δολοφονία Παλαιστινίων δημοσιογράφων.

Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 180 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα Μέσα Ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11.08.2025 Στις 11 Αυγούστου, ο ανεξάρτητος φωτορεπόρτερ Mohammed Al-Khaldi υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά την αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο το συνεργείο του Al Jazeera. Η επίθεση του Ισραήλ σε σκηνή που στέγαζε δημοσιογράφους σκότωσε έξι εργαζόμενους στα ΜΜΕ, ανέφεραν γιατροί του Νοσοκομείου Al Shifa».