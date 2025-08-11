Οργή για την δολοφονία των δημοσιογράφων στη Γάζα – Ο Νετανιάχου σκοτώνει (και) την αλήθεια

Διεθνείς καταδίκες κατά του Ισραήλ για τη δολοφονία των δημοσιογράφων. Γιατί ο Νετανιάχου τους στοχοποιεί πριν την πλήρη κατάληψη της Γάζας

Οργή στην κοινή γνώμη και διεθνείς καταδίκες έχει προκαλέσει η δολοφονία από το Ισραήλ έξι δημοσιογράφων, που βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας, το βράδυ της Κυριακής (11/08).

Ανάμεσά τους ήταν και ο 28χρονος Anas al-Sharif, ένας από τους πιο γνωστούς Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα – και ένας από τους δεκάδες δημοσιογράφους που έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Από την ισραηλινή επιδρομή, βρήκαν τραγικό θάνατο οι δημοσιογράφοι του Al Jazeera, Anas al-Sharif και Mohammed Qreiqeh, οι φωτορεπόρτερ Ibrahim Dahir και Moumin Alaywa, ο βοηθός φωτορεπόρτερ Mohammed Noufal και ο δημοσιογράφος ειδήσεων Mohammed Al-Khalidi, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του τη Δευτέρα (11/08).

Anas Al-Sharif Al Jazeera / AP

Η δολοφονία του al-Sharif, που εργαζόταν στο Al Jazeera, έχει προκαλέσει παγκόσμιες αντιδράσεις και εκκλήσεις για λογοδοσία.

Ο 28χρονος έγινε το «πρόσωπο» της ιστορίας της Γάζας για εκατομμύρια ανθρώπους, σε μια περίοδο που το Ισραήλ έχει εμποδίσει διεθνή μέσα να εισέλθουν στην περιοχή. Σχεδόν άγνωστος πριν τον πόλεμο, μετατράπηκε γρήγορα σε οικείο όνομα στον αραβικό κόσμο χάρη στην καθημερινή κάλυψη του πολέμου και των ανθρωπιστικών του συνεπειών.

Οι ανταποκρίσεις του παρείχαν άμεσες μαρτυρίες για κρίσιμες στιγμές της σύγκρουσης, όπως οι βραχύβιες εκεχειρίες στην περιοχή, η απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και οι συγκλονιστικές ιστορίες λιμού που συγκλόνισαν τη διεθνή κοινότητα.

Το Al Jazeera προσέλαβε τον al-Sharif τον Δεκέμβριο του 2023, μετά το viral βίντεό του στα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο είχε τραβήξει ο ίδιος από ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη του, την Τζαμπάλια. Τότε, ως επαγγελματίας εικονολήπτης, ήταν αρχικά διστακτικός να εμφανιστεί στον “αέρα”, αλλά πείστηκε από συναδέλφους του να παρουσιάσει ο ίδιος τις ανταποκρίσεις του –εμπειρία που είχε χαρακτηρίσει «ανεξίτηλη».

«Δεν είχα εμφανιστεί ποτέ ούτε σε τοπικό κανάλι, πόσο μάλλον σε διεθνές», είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο στο μέσο Sotour. «Αυτός που χάρηκε περισσότερο ήταν ο αείμνηστος πατέρας μου». Ο πατέρας του σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τζαμπάλια λίγο μετά την πρώτη του εμφάνιση στο Al Jazeera.

Πατέρας δύο παιδιών, εμφανιζόταν σχεδόν καθημερινά στο κανάλι από τότε που ξεκίνησε να εργάζεται εκεί.

«Εμείς (οι δημοσιογράφοι) κοιμηθήκαμε σε νοσοκομεία, σε δρόμους, σε οχήματα, σε ασθενοφόρα, σε καταφύγια εκτοπισμένων, σε αποθήκες, μαζί με εκτοπισμένους ανθρώπους. Εγώ κοιμήθηκα σε 30 με 40 διαφορετικά μέρη», είχε δηλώσει στο ίδιο μέσο.

Θρήνος στις κηδείες των δημοσιογράφων

Πλήθη συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα στις κηδείες των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα σώματα των δημοσιογράφων, τυλιγμένα με σημαίες και το διακριτικό «Press», μεταφέρθηκαν στους ώμους πενθούντων, καθώς πραγματοποιήθηκε πομπή που έφτασε στο νεκροταφείο Sheikh Radwan στην Πόλη της Γάζας.

Ο IDF κατηγορεί τον Anas al-Sharif ότι ήταν μέλος της Χαμάς

Το Ισραήλ είχε κατηγορήσει για πρώτη φορά τον al-Sharif ότι συνδέεται με τη Χαμάς πριν από 10 μήνες.

Σε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωνε τη στοχευμένη δολοφονία του, ο IDF κατηγόρησε τον al-Sharif ότι ηγείτο πυρήνα της Χαμάς στη Γάζα που οργάνωνε «επιθέσεις με ρουκέτες κατά Ισραηλινών αμάχων και δυνάμεων του IDF».

Τον Οκτώβριο του 2024, ο ισραηλινός στρατός είχε δημοσιεύσει έγγραφα που ισχυριζόταν ότι παρείχαν «αναμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία» για τους δεσμούς του al-Sharif με τη Χαμάς και είχε κατονομάσει πέντε ακόμη δημοσιογράφους του Al Jazeera που, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν μέλη της οργάνωσης. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε δηλώσει σε βίντεο στο X ότι ο al-Sharif εντάχθηκε σε τάγμα της Χαμάς το 2013 και τραυματίστηκε σε εκπαίδευση το 2017, κατηγορία που ο ίδιος και η Irene Khan, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την ελευθερία της έκφρασης, είχαν απορρίψει.

«Επαναλαμβάνω: Εγώ, ο Anas al-Sharif, είμαι δημοσιογράφος χωρίς πολιτικές διασυνδέσεις. Η μόνη μου αποστολή είναι να μεταφέρω την αλήθεια από το πεδίο – όπως είναι, χωρίς προκατάληψη», είχε γράψει τον περασμένο μήνα. «Σε μια περίοδο που ένας φονικός λιμός καταστρέφει τη Γάζα, η αλήθεια θεωρείται, στα μάτια της κατοχής, απειλή».

Μετά τον θάνατό του, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες του al-Sharif με τον Yahya Sinwar, τον ηγέτη της Χαμάς που φέρεται να σχεδίασε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ και οδήγησε στην απαγωγή περίπου 250 ακόμη. Το Ισραήλ σκότωσε τον Sinwar τον Οκτώβριο του 2024.

Palestinians carry the bodies of journalists, including Al Jazeera correspondents Anas al-Sharif and Mohamed Qreiqeh, who were killed in an Israeli airstrike, during their funeral outside Gaza City's Shifa hospital complex, Monday, Aug. 11, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Ο Γκουτέρες καταδικάζει τον φόνο των δημοσιογράφων και ζητά έρευνα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει τον φόνο δημοσιογράφων του Al Jazeera σε ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Ο γενικός γραμματέας ζητεί ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα για αυτούς τους φόνους», τονίζει ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Τουλάχιστον 242 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου. Οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να χαίρουν σεβασμού, να προστατεύονται και να τους επιτρέπεται να εκτελούν το έργο τους χωρίς φόβο και παρενόχληση», συμπληρώνει.

Επίσης, η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε τη Δευτέρα ότι «καταδικάζει έντονα τη σκόπιμη δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ σε αεροπορική επιδρομή σε τέντα ΜΜΕ στην κατεχόμενη Πόλη της Γάζας», μετά τον θάνατο έξι δημοσιογράφων αργά το βράδυ της Κυριακής.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε «μια ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα για τις δολοφονίες Παλαιστινίων δημοσιογράφων, με απόδοση δικαιοσύνης και πλήρη αποκατάσταση για τις οικογένειές τους».

“Προσπάθεια εξάλειψης κάθε αυτόπτη μάρτυρα των θηριωδιών και της γενοκτονίας”

Ο διευθυντής ειδήσεων του Al Jazeera English διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι ο δημοσιογράφος Anas al-Sharif ηγείτο πυρήνα της Χαμάς, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιδιώκει να «εξαλείψει κάθε αυτόπτη μάρτυρα» των σχεδίων του στρατού για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

«Για την παρούσα ισραηλινή κυβέρνηση, οτιδήποτε δεν συμβαδίζει με τις επιθυμίες και τις αφηγήσεις της και με όσα σχεδιάζει για τη Γάζα ή άλλα μέρη είναι (ένα) “μέλος της Χαμάς”», δήλωσε ο Salah Negm τη Δευτέρα στην Christina Macfarlane του CNN.

«Αυτή είναι η πιο εύκολη κατηγορία που εκτοξεύεται. Πρόκειται για μια κυβέρνηση που λέει ψέματα ξανά και ξανά, και τα ψέματά της έχουν αποδειχθεί από τόσους οργανισμούς, αυτόπτες μάρτυρες και χώρες καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου», τόνισε.

Ο διευθυντής ειδήσεων του Al Jazeera English, Salah Negm, δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση που σκότωσε αρκετούς δημοσιογράφους του δικτύου ισοδυναμεί με «δολοφονία του αγγελιοφόρου και προσπάθεια εξάλειψης κάθε αυτόπτη μάρτυρα των θηριωδιών και της γενοκτονίας».

«Εργάζονταν εδώ και δύο χρόνια υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ρισκάροντας τη ζωή τους για έναν και μόνο σκοπό: να μεταφέρουν την αλήθεια για ό,τι συμβαίνει στη Γάζα στον έξω κόσμο», δήλωσε ο Negm στην Christina Macfarlane του CNN στην εκπομπή Connect the World. «Οι ανταποκριτές μας πέθαναν κάνοντας ακριβώς αυτό».

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προηγουμένως «υποσχεθεί να τους διασφαλίσει».

«Υποσχέθηκε να τους προστατεύσει», είπε. «Και αυτός είναι ο τρόπος που προστάτεψε τους δημοσιογράφους: σκοτώνοντάς τους».

«Κάθε δημοσιογράφος στη Γάζα γράφει τη δική του νεκρολογία», πρόσθεσε. «Διότι αν βρίσκεσαι στη Γάζα, δεν είσαι ασφαλής πουθενά».

«Ο χρόνος αυτής της επίθεσης ήταν ξεκάθαρος από τις συνεντεύξεις Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού χθες. Ανακοίνωσε τα σχέδιά του για τη Γάζα. Θέλει να ισοπεδώσει την πόλη και να μεταφέρει περίπου ένα εκατομμύριο από τους κατοίκους της σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στον νότο… Τώρα, χρειάζονται αυτόπτες μάρτυρες; Χρειάζονται κάμερες για να το καταγράψουν;… Αυτό είναι δολοφονία του αγγελιοφόρου».

Το Ισραήλ υποστηρίζει σταθερά ότι ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ότι ο πόλεμός του στη Γάζα, μετά τις φονικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, αποτελεί πράξη αυτοάμυνας.

Γιατί ο Νετανιάχου σκοτώνει δημοσιογράφους λίγο πριν την πλήρη κατάληψη της Γάζας;

Από τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις τελευταίες δηλώσεις και ρεπορτάζ, υπάρχουν σαφείς αναφορές που συνδέουν τη στοχοποίηση δημοσιογράφων – όπως η δολοφονία του Anas al-Sharif και συναδέλφων του – με το χρονικό σημείο πριν την υλοποίηση του σχεδίου του Μπενιαμίν Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη παραδοχή από την πλευρά του Ισραήλ ότι οι δολοφονίες συνδέονται με την έναρξη του σχεδίου Νετανιάχου, οι καταγγελίες και τα συμφραζόμενα που έχουν δοθεί από διεθνή μέσα, το Al Jazeera και οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία και η CPJ, δείχνουν πως πολλοί το θεωρούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να περιοριστεί η ανεξάρτητη κάλυψη των επικείμενων επιχειρήσεων.

Οι δύο λόγοι που ίσως το Ισραήλ στοχοποίησε τώρα τον Anas al-Sharif

Ο Meron Rapoport, βετεράνος Ισραηλινός δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης του ειδησεογραφικού ιστότοπου Local Call, δήλωσε ότι η κατηγορία του ισραηλινού στρατού πως ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Anas al-Sharif, ήταν μέλος της Χαμάς «δεν βγάζει καθόλου νόημα».

«Οι ισραηλινές εξηγήσεις είναι, στην καλύτερη περίπτωση, πολύ ελλιπείς», είπε ο Rapoport στο Al Jazeera από το Τελ Αβίβ. Τόνισε ότι, αν οι ισχυρισμοί ήταν αληθινοί, θα αναμενόταν το Ισραήλ να είχε στοχοποιήσει ή συλλάβει τον al-Sharif εδώ και πολύ καιρό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ πιθανόν στοχοποίησε τώρα τον al-Sharif για δύο βασικούς λόγους – πρώτον, λόγω του σημαντικού ρόλου του στο «να δείξει στον κόσμο ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα», κάτι που «πλήγωσε πολύ τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ»· και δεύτερον, λόγω της προγραμματισμένης επικείμενης εισβολής στην Πόλη της Γάζας, την οποία το Ισραήλ θέλει να περιορίσει ως προς την κάλυψη.

«Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, αλλά ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι θα γίνει – και όσο λιγότερα μάτια, λιγότερες κάμερες και λιγότερες φωνές καταγράψουν αυτό που θα μπορούσε να είναι πραγματικά μια σφαγή… τόσο το καλύτερο για το Ισραήλ», είπε ο Rapoport.

“ Ξεκάθαρο έγκλημα πολέμου “

Αξιωματούχοι της Γάζας χαρακτήρισαν την επίθεση «ξεκάθαρο έγκλημα πολέμου» που στόχευε στην απόκρυψη των στοιχείων της γενοκτονίας και στην διευκόλυνση μελλοντικών φρικαλεοτήτων.

Είπαν ότι η επίθεση ήταν προοίμιο της έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ του σχεδίου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κυβερνήσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως.

«Η στοχοποίηση δημοσιογράφων και δημοσιογραφικών ιδρυμάτων , αποτελεί σκόπιμη προσπάθεια φίμωσης της αλήθειας», δήλωσε το γραφείο Τύπου της Γάζας.

“ Μοτίβο κατηγοριών κατά δημοσιογράφων “

Ο θάνατος του al-Sharif προκάλεσε καταδίκες από οργανώσεις δικαιωμάτων και αξιωματούχους. Η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ) δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένη», προσθέτοντας ότι το Ισραήλ έχει «μακροχρόνιο, τεκμηριωμένο μοτίβο κατηγοριών εναντίον δημοσιογράφων ως τρομοκρατών, χωρίς να παρέχει καμία αξιόπιστη απόδειξη».

Η CPJ ανέφερε ότι 192 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια, προσθέτοντας: «Οι 184 από αυτούς τους δημοσιογράφους είναι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ».

Από την έναρξη του πολέμου, το Ισραήλ δεν έχει επιτρέψει σε διεθνείς δημοσιογράφους να εισέλθουν στη Γάζα για ανεξάρτητη κάλυψη.

Al Jazeera journalist Wael Dahdouh holds the hand of his son Hamza, who also worked for Al Jazeera and who was killed in an Israeli airstrike in Rafah, Gaza Strip, Sunday, Jan. 7, 2024. Dahdouh lost his wife, two other children and a grandson earlier in the war and was nearly killed himself. (AP Photo/Hatem Ali)

Το Βερολίνο ζητά εξηγήσεις από το Ισραήλ για τον θάνατο των δημοσιογράφων

Διευκρινίσεις για τον θάνατο των δημοσιογράφων στην Λωρίδα της Γάζας ζητά από το Ισραήλ η γερμανική κυβέρνηση, καταδικάζοντας την επίθεση εναντίον τους.

«Με συντριβή λάβαμε γνώση των αναφορών για την δολοφονία δημοσιογράφων. Καταδικάζουμε επί της αρχής την δολοφονία δημοσιογράφων. Είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο, βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Εάν όμως συμβεί, όπως συνέβη τώρα, τότε εναπόκειται στην πλευρά που διαπράττει μια τέτοια δολοφονία να εξηγήσει με σαφήνεια γιατί ήταν απαραίτητη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γιόζεφ Χιντερζέχερ και, αναφερόμενος σε περισσότερους από 200 δημοσιογράφους που έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στην Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου, τόνισε ότι «ένας τόσο μεγάλος αριθμός θανάτων είναι απαράδεκτος».

Ο κ. Χιντερζέχερ επισήμανε ακόμη ότι εφόσον το Ισραήλ στόχευε στην επίθεσή του σε ένα συγκεκριμένο άτομο, «το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί σκοτώθηκαν πέντε συνάδελφοι» και πρόσθεσε ότι «οι δημοσιογράφοι διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη της πραγματικότητας του πολέμου και της σύγκρουσης και πρέπει να προστατεύονται», ενώ κάλεσε τις ισραηλινές αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι δημοσιογράφοι στην Λωρίδα της Γάζας μπορούν να εκτελούν το έργο τους «ελεύθερα και με ασφάλεια».

Για το ίδιο θέμα, η Γερμανική Ένωση Δημοσιογράφων (DJV) ζήτησε επίσης εξηγήσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση. Ακόμη και αν ο δημοσιογράφος Ανάς αλ-Σαρίφ ήταν τρομοκράτης, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, «αυτό δεν δικαιολογεί μια αεροπορική επιδρομή σε μια σκηνή δημοσιογράφων», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Μίκα Μπίστερ, τονίζοντας ότι «το στοχευμένο κυνήγι εργαζόμενων στα ΜΜΕ βάσει κατηγοριών οι οποίες δεν μπορούν να επαληθευτούν είναι απαράδεκτο».

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο του δημοσιογράφου Ανάς αλ-Σαρίφ σε αεροπορική επιδρομή, αλλά τον κατηγόρησε ότι ηγείτο ισλαμιστικού τρομοκρατικού πυρήνα της Χαμάς, ενώ ήταν μεταμφιεσμένος σε δημοσιογράφο του σταθμού Al Jazeera. Το Ισραήλ επικαλέστηκε ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες του και έγγραφα που βρέθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Ο αλ Σαρίφ ήταν υπεύθυνος για την πραγματοποίηση επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.