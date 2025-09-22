Καστοριά: Δυο τραυματίες από συμπλοκή με μαχαίρι

Από άγνωστη, μέχρι στιγμής, 25χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άτομα στην Καστοριά.

Στο νοσοκομείο Καστοριάς νοσηλεύονται ένας ημεδαπός 24 ετών κι ένας αλλοδαπός 39 ετών που φέρουν ελαφρά τραύματα από μαχαίρι από έναν 25χρονο σε περιοχή του ‘Αργους Ορεστικού Καστοριάς.

Σύμφωνα με έρευνα της αστυνομίας που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 25 χρονος αλλοδαπός βρισκόμενος στο χώρο της λαϊκής αγοράς της πόλης για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τραυμάτισε με μαχαίρι τα δύο άτομα.

Λίγο αργότερα συνελήφθη από άνδρες της Αστυνομίας που έσπευσαν στο σημείο.