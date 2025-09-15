Ρόδος: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η influencer για την κατοχή ροζ κοκαΐνης

Οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της μηνιαίας παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα επιβλήθηκαν στην influencer που απολογήθηκε για την κατοχή ροζ κοκαΐνης.

Με ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέως, η 28χρονη influencer από την Ρόδο στην κατοχή της οποία βρέθηκε ποσότητα ροζ κοκαΐνης, αφέθηκε ελεύθερη με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της μηνιαίας παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα.

Υπενθυμίζεται πως η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών, τις οποίες αρνήθηκε κατηγορηματικά στην απολογία της.

Η υπόθεση ξεκίνησε από μια μήνυση εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων, η οποία κατήγγειλε ότι η κατηγορούμενη δεν επέστρεψε το όχημα που είχε νοικιάσει, ούτε εξόφλησε το ποσό του μισθώματος. Στις 11 Σεπτεμβρίου το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σταθμευμένο στο κέντρο της Ρόδου. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του δύο σακουλάκια με ροζ κοκαΐνη, συνολικού βάρους 9,27 γραμμαρίων, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά.

Ρόδος: Τι υποστήριξε η 28χρονη influencer στην απολογία της

Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, ενώπιον του Ανακριτή, η κατηγορούμενη παρουσίασε ένα αναλυτικό απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών. Η ίδια περιέγραψε τη ζωή της, αναφέροντας ότι σπούδασε Θεατρολογία στην Αθήνα και εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση μόδας στη Ρόδο. Εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, με επεισόδια κατάθλιψης, και οδηγήθηκε στη χρήση κοκαΐνης ως υποκατάστατο των αντικαταθλιπτικών που δεν την βοηθούσαν.

Στην απολογία της τόνισε ότι η ποσότητα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο προοριζόταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση και θα της αρκούσε, όπως είπε, για διάστημα περίπου ενός μηνός. Υπογράμμισε ότι οι ζυγαριές που βρέθηκαν δεν χρησιμοποιούνταν για εμπορική διάθεση, αλλά της είχαν δοθεί μαζί με την τελευταία προμήθεια ναρκωτικού από άτομο με το παρατσούκλι «Τόμι».

Η ίδια κατέστησε σαφές ότι η απόκρυψη της ουσίας στο όχημα δεν είχε σχέση με διακίνηση, αλλά με την επιθυμία της να προστατέψει την οικογένειά της από το να ανακαλύψει την εξάρτησή της.