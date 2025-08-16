Τραμπ – Ζελένσκι: Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν στη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο

Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Σημειώνεται ότι με κοινό τους ανακοινωθέν οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την στήριξή τους στην Ουκρανία, δηλώνοντας, επίσης, πως “είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι προς μία τριμερή σύνοδο κορυφής με την υποστήριξη της Ευρώπης. Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ατσάλινες εγγυήσεις ασφαλείας για να μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο θα γίνει στον απόηχο της συνόδου κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.