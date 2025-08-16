Τα 5 μεγάλα κέρδη του Πούτιν από τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα

Γιατί ο μεγάλος νικητής της συνάντησης Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα ήταν ο Ρώσος πρόεδρος και τι κέρδισε τελικά από αυτή τη σύνοδο.

“Με πρόοδο αλλά χωρίς συμφωνία” έληξε η ιστορική σύνοδος των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ωστόσο, χαμένοι δεν υπήρξαν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ο μεγάλος κερδισμένος, όμως, ήταν φυσικά ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν πήρε αυτό που ήθελε: μια σύνοδο κορυφής με Αμερικανό πρόεδρο, κάτι για το οποίο συνήθως χρειάζεται να κάνεις σημαντικές παραχωρήσεις.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Όπως αναφέρει το TIME, ένας κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου, που δεν μπορεί να ταξιδέψει σε πάνω από 100 χώρες, είδε κυριολεκτικά να του στρώνεται κόκκινο χαλί σε αμερικανικό έδαφος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Και δεν χρειάστηκε να παραχωρήσει τίποτα – απλώς να εμφανιστεί.

Άρα, το μεγαλύτερο κέρδος του από τη σύνοδο αυτήν, και το πιο κύριο, ήταν το ότι απόλαυσε την αντιμετώπιση που αρμόζει σε μια υπερδύναμη, παρότι είναι κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου, χωρίς να χρειαστεί να κάνει καμία παραχώρηση, ούτε πριν ούτε μετά τη συνάντηση.

Στην ουσία, κατάφερε να εμφανιστεί ισότιμος με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Πούτιν μίλησε για το πόσο «κοντά» είναι η Ρωσία με την Αμερική και ισχυρίστηκε ότι το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών αυξήθηκε κατά 20%. Φρόντισε να επαινέσει τον Τραμπ με τον υπερβολικό τρόπο που συνηθίζεται στη διπλωματία με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ ήταν ασυνήθιστα συγκρατημένος και προσεκτικός.

Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ χρειαζόταν μια συμφωνία περισσότερο από τον Πούτιν. «Οι συμφωνίες είναι η δουλειά μου», είχε πει — και δεν έκανε καμία.

AP

Τι κέρδισε ο Πούτιν από τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα

Για τον Πούτιν υπήρξαν πέντε μεγάλα κέρδη.

Πρώτο και κυριότερο, αυτό που αναφέραμε παραπάνω. Η διπλωματική του αποκατάσταση και η ανάκτηση του κύρους του. Παρά το γεγονός ότι είναι καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο Πούτιν τιμήθηκε επίσημα στις ΗΠΑ, με κόκκινο χαλί, στρατιωτικές τιμές και εμφάνιση στον ίδιο χώρο με τον Αμερικανό πρόεδρο, γεγονός που ενίσχυσε τη «νομιμοποίησή» του σε διεθνές επίπεδο.

Το δεύτερο κέρδος είναι ο στρατηγικός χρόνος. Ο Πούτιν εξασφάλισε περισσότερο χρόνο για τις δυνάμεις του να προελάσουν στην πρώτη γραμμή αλλά και για να ενισχύσει τη στρατηγική του επίθεση. Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ είναι αρκετά ενοχλημένος ώστε να επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις τις επόμενες μέρες. Ο Πούτιν πάντως δεν φάνηκε να βιάζεται, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν νέες συναντήσεις και συνέχιση της διαδικασίας. Ο χρόνος μετράει, καθώς η θερινή επίθεση του Πούτιν βρίσκεται κοντά στο να μετατρέψει τις μικρές κατακτήσεις σε στρατηγικές νίκες.

Τρίτο, το γεγονός ότι δεν έκανε καμία ουσιαστική παραχώρηση, ούτε δέχτηκε κατάπαυση του πυρός. Δεν προέκυψε συμφωνία για ανακωχή ή τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Πούτιν διατήρησε απαράλλακτη την ατζέντα του, χωρίς να μετακινηθεί από τις κόκκινες γραμμές του, όπως η διατήρηση των κατακτημένων εδαφών και η αποτροπή της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Τέταρτο κέρδος για τον Πούτιν, το ότι πήρε το “ωραίο” δημοσιογραφικό engagement: μίλησε πρώτος στη συνέντευξη Τύπου, καθορίζοντας τον ρυθμό της – μια σαφής ένδειξη ότι ήλεγχε την ατζέντα περισσότερο από τον οικοδεσπότη, Τραμπ.

Πέμπτο, τελευταίο και πολύ σημαντικό: Η αποφυγή κυρώσεων. Παρά τις προηγούμενες απειλές του Τραμπ για νέες κυρώσεις αν δεν υπάρξει πρόοδος, αυτές δεν υλοποιήθηκαν. Έτσι, ο Πούτιν απέφυγε νέες πιέσεις ή οικονομικά μέτρα.

AP

Μπόλτον: “Ο Τραμπ δεν έχασε, αλλά ο Πούτιν κέρδισε ξεκάθαρα”

“Ο Τραμπ δεν έχασε, αλλά ο Πούτιν κέρδισε ξεκάθαρα”, δήλωσε στο CNN ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Τζον Μπόλτον.

Ειδικότερα, δήλωσε:

“Ο Τραμπ δεν αποκόμισε τίποτα πέρα από περισσότερες συναντήσεις. Ο Πούτιν, νομίζω, προχώρησε πολύ στην προσπάθεια να επαναφέρει τη σχέση με τις ΗΠΑ, κάτι που πάντα πίστευα ότι είναι ο βασικός του στόχος.

Γλίτωσε τις κυρώσεις, δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάπαυση του πυρός, η επόμενη συνάντηση δεν έχει οριστεί, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δεν είχε ενημερωθεί για τίποτα από αυτά πριν από τη συνέντευξη Τύπου.

Δεν έχει τελειώσει η υπόθεση, αλλά θα έλεγα ότι ο Πούτιν πέτυχε τα περισσότερα από όσα ήθελε, ενώ ο Τραμπ πέτυχε ελάχιστα“.

“Και θα πρόσθετα ακόμη κάτι. Ο Τραμπ έδειχνε πολύ κουρασμένος εκεί πάνω”, είπε ο Μπόλτον. “Όχι απογοητευμένος…”.