O Ζελένσκι οχυρώνεται: “Τα εδαφικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο με την Ουκρανία”

Όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία πρέπει να συζητηθούν με τη συμμετοχή της, τονίζει σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια πραγματική, μακροχρόνια ειρήνη και όχι «απλώς μια ακόμη παύση» μεταξύ ρωσικών εισβολών, την επομένη της συνάντησης κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

«Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες.

Παράλληλα τόνισε ότι τα εδαφικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο με την Ουκρανία: «Όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία πρέπει να συζητηθούν με τη συμμετοχή της, και κανένα ζήτημα –ιδίως τα εδαφικά– δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς αυτήν».

Σημειώνεται ότι λίγο πριν, με κοινό τους ανακοινωθέν οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την στήριξή τους στην Ουκρανία, δηλώνοντας, επίσης, πως «είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι προς μία τριμερή σύνοδο κορυφής με την υποστήριξη της Ευρώπης. Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ατσάλινες εγγυήσεις ασφαλείας για να μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

«Σήμερα, μετά από συνομιλία με τον Πρόεδρο Τραμπ, συντονίσαμε περαιτέρω τις θέσεις μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι θέσεις είναι ξεκάθαρες. Πρέπει να επιτευχθεί μια πραγματική ειρήνη, που θα είναι διαρκής και όχι απλώς μια ακόμη ανάπαυλα ανάμεσα σε ρωσικές εισβολές.

Οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατόν, η φωτιά πρέπει να σιγήσει τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στον αέρα, καθώς και εναντίον των λιμενικών μας υποδομών. Όλοι οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου και πολίτες πρέπει να απελευθερωθούν, και τα παιδιά που απήχθησαν από τη Ρωσία να επιστραφούν. Χιλιάδες συμπατριώτες μας παραμένουν σε αιχμαλωσία – όλοι πρέπει να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να διατηρηθεί όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα και η κατοχή.

Στη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Τραμπ, τόνισα ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να ενισχυθούν αν δεν υπάρξει τριμερής συνάντηση ή αν η Ρωσία επιχειρήσει να αποφύγει έναν ειλικρινή τερματισμό του πολέμου. Οι κυρώσεις είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλιστεί με αξιόπιστο και μακροπρόθεσμο τρόπο, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ. Όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία πρέπει να συζητηθούν με τη συμμετοχή της, και κανένα ζήτημα –ιδίως τα εδαφικά– δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς αυτήν.

Ευχαριστώ τους εταίρους μας που βοηθούν. Σήμερα υπάρχει μια σημαντική δήλωση από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ενισχύει τη θέση μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί – Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και όλοι στον κόσμο που θέλουν ειρήνη και σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις.»

Ουκρανός ΥΠΕΞ: Ο Πούτιν να καταλάβει τις συνέπειες της παράτασης του πολέμου

Η αυξημένη πίεση στη Ρωσία και η ενίσχυση της Ουκρανίας είναι κρίσιμα στοιχεία για την προώθηση της ειρήνης, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, στον απόηχο της συνόδου κορυφής Τραμπ-Πούτιν.

«Ο Πούτιν πρέπει να καταλάβει τις συνέπειες της παράτασης του πολέμου του. Έχει πει ψέματα τόσες πολλές φορές στο παρελθόν που έχει γίνει εντελώς αναξιόπιστος. Μόνο οι πράξεις του είναι πραγματικοί δείκτες για το αν είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει την τρομοκρατία και την επιθετικότητά του», δήλωσε ο Σιμπίχα με ανάρτηση στο X.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι μετά τη συνάντηση κορυφής που είχε στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στο Οβάλ Γραφείο στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα το απόγευμα.

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ μιας απευθείας επίτευξης συμφωνίας ειρήνης που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, και όχι μιας απλής συμφωνία εκεχειρίας.