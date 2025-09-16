Χ. Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι απέναντι από τη συντηρητική πολιτική

Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι στο ΠΑΣΟΚ έκαναν πολύ μεγάλο κακό στο παρελθόν τακτικές εξουσιολαγνείας.

Μόλις μερικές ώρες μετά την επισημοποίηση της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, ο Χάρης Δούκας προχώρησε σε πολιτική δήλωση χωρίς πάντως να αναφέρει το όνομα του πρώην Υπουργού.

Ο Δήμαρχος της Αθήνας τόνισε ότι ο χώρος ταλαιπωρήθηκε χρόνια από τις λογικές της εξουσιολαγνείας και συμπλήρβσε ότι η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή κατεύθυνσης.

Αναλυτικά τόνισε:

Οι λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού, ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια τον χώρο μας.

Είναι οι λογικές της εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ.

Όμως το ΠΑΣΟΚ ως εκφραστής του προοδευτικού χώρου οφείλει να είναι απέναντι στη συντηρητική πολιτική.

Γι’ αυτό και πρέπει να σταθούμε ενεργά απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί «αστάθειας» που εκπορεύονται από το Μαξίμου και αποσκοπούν σε παράδοση της κεντροαριστεράς στον κ. Μητσοτάκη.

Η αυτονομία συμβαδίζει με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα.

Η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει στον ίδιο καταστροφικό δρόμο αλλά για ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή.

Αλλιώς τα φαινόμενα απαξίωσης, αποστροφής και αποχής από την πολιτική θα ενισχυθούν και θα ανοίξουν τον δρόμο για τον επικίνδυνο λαϊκισμό