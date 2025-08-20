Χανιά: Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί σε έφοδο για ναρκωτικά

Οι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά από τζάμια που έσπασαν όταν έκλεισε την πόρτα πίσω του ο δράστης στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Τον τραυματισμό δύο αστυνομικών είχε ως αποτέλεσμα έφοδος που πραγματοποίησε η Ασφάλεια Χανίων, σε κατ’ οίκον έρευνα, για υπόθεση ναρκωτικών στη πόλη των Χανίων, όπου συνελήφθη ένας διακινητής.

Οι δο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της περιοχής, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.