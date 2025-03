Ενοίκια: Εξωφρενικές αγγελίες, δικαιώματα ενοικιαστών, αισχροκέρδεια και «ανάποδα γκέτο»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 35,2% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα πηγαίνει στη στέγαση, την ώρα που στη χώρα μας ο μέσος μισθός είναι τρίτος από το τέλος στην κατάταξη της ΕΕ (17.013 ευρώ ετησίως). Πέρσι η κυβέρνηση εξήγγειλε κάποιες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλά εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι ήταν too little too late.

Σε αυτό το επεισόδιο τού «Δεν Περνάω Καλά», ο Βασίλης Δελής, ιδρυτικό μέλος της ομάδας «Ξεσπιτόγατος», συζητά με την Αθανασία Κουλέτα για τη στεγαστική κρίση, τα δικαιώματα των ενοικιαστών αλλά και πιθανές λύσεις, με βάση το παράδειγμα και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων που αντιμετωπίζουν το ζήτημα του υπερτουρισμού.

Δημοσιογραφική Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αθανασία Κουλέτα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπούτσης

Μοντάζ: Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου

Creative Direction: Βάσω Γκέτη

Art Direction: Δήμητρα Γεωργίου

Παραγωγή 24Media