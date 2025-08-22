Μπλε δράκος: Ποιο είναι το “μυθικό πλάσμα” που “έκλεισε” τις παραλίες της Ισπανίας

Μια νέα “απειλή” εμφανίστηκε στις ισπανικές ακτές. Όσα πρέπει να ξέρεις για τον μπλε δράκο, ένα πανέμορφο αλλά εξαιρετικά επικίνδυνο πλάσμα.

Οι παραλίες της Guardamar del Segura, στο Αλικάντε της Costa Blanca, στην Ισπανία, έκλεισαν προσωρινά μετά τον εντοπισμό των εντυπωσιακών αλλά επικίνδυνων “μπλε δράκων” (Glaucus atlanticus), προειδοποίησε η τοπική αστυνομία. Τουρίστες και κάτοικοι καλούνται να μην κολυμπήσουν και να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τα πλάσματα, καθώς το τσίμπημά τους μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Η απαγόρευση ίσχυσε από την Τετάρτη 20 Αυγούστου, αλλά το επόμενο πρωί, Πέμπτη 21 Αυγούστου, επιτράπηκε ξανά το μπάνιο, με την αστυνομία να προτρέπει τους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί. Μια κίτρινη σημαία, που υποδεικνύει μέτριο κίνδυνο, συνεχίζει να κυματίζει.

Ο δήμαρχος της Guardamar del Segura, Χοσέ Λουίς Σάεθ, δήλωσε ότι δύο μπλε δράκοι εντοπίστηκαν στην παραλία Vivers και προειδοποίησε: «Μην τους αγγίζετε, ούτε με γάντια. Ενημερώστε τους ναυαγοσώστες και τις αρχές και αν σας τσιμπήσουν, ξεπλυθείτε με θαλασσινό νερό και επισκεφθείτε αμέσως το εφημερεύον νοσοκομείο ή το κέντρο υγείας».

Η αστυνομία συνέστησε στους λουόμενους να σεβαστούν τις οδηγίες και να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τα πλάσματα που μπορεί να εμφανιστούν στην άμμο, ενώ σε συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζεται η επιτήρηση της κατάστασης.

Τι είναι ο μπλε δράκος

Ο μπλε δράκος (Glaucus atlanticus) είναι ένα μικροσκοπικό θαλάσσιο γαστερόποδο με μήκος μόλις 3-4 εκατοστά, αλλά εντυπωσιακή εμφάνιση. Το σώμα του έχει φωτεινές και σκούρες μπλε ρίγες, ενώ οι προεκτάσεις του μοιάζουν με φτερά που το κάνουν να θυμίζει μυθικό πλάσμα. Οι μπλε δράκοι παρασύρονται συχνά από τα θαλάσσια ρεύματα και τον άνεμο, επιπλέοντας χάρη σε φυσαλίδες αερίου που έχει στο στομάχι του.

ISTOCK

Παρά το χαριτωμένο παρουσιαστικό του, ο μπλε δράκος είναι δηλητηριώδης. Τρέφεται με την επικίνδυνη μέδουσα Portuguese man o’ war και αποθηκεύει τις τοξίνες της, καθιστώντας το τσίμπημά του ιδιαίτερα ισχυρό και επικίνδυνο. Μπορεί να προκαλέσει επώδυνα εγκαύματα στο δέρμα, ναυτία, πόνο, εμετό ενώ μπορεί να οδηγήσει και στον θάνατο.

Οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να μην αγγίζουν τον μπλε δράκο, ούτε με γυμνά χέρια ούτε με γάντια, και να ειδοποιούνται οι αρχές ή οι ναυαγοσώστες σε περίπτωση επαφής.

Τα ζώα αυτά έχουν συγκριθεί με χαρακτήρες από τα Pokémon λόγω της εμφάνισής τους, αλλά παρά την ομορφιά τους, μπορούν να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνα.