Ο Ευτύχης Μπλέτσας έκανε την πιο viral ζημιά – Η δημόσια συγγνώμη

Εάν είστε χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες θα έχετε δει ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ευτύχη Μπλέτσα και την απίστευτη τούμπα που κατέγραψε κάμερα.

Ένα βίντεο κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου και έχει εξελιχθεί στο απόλυτο viral με τον Ευτύχη Μπλέτσα και την προσπάθειά του να κάνει γύρω γύρω από μία κολώνα φωτισμού σε ένα πάρκο.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Παρασκευή (08/08) σε μία πλατεία μπροστά από εκκλησία του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής “Happy Traveler” φαίνεται να στήνει την κάμερα του και να προετοιμάζεται για μία… ακροβατική κίνηση, όταν εντελώς αναπάντεχα η κολώνα “ξεκολλάει” και πέφτει στο έδαφος, παρασέρνοντάς τον και ρίχνοντάς τον κάτω, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί.

Ο παρουσιαστής σηκώνεται αμέσως και μην πιστεύοντας τι έχει μόλις συμβεί επιστρέφει στην κάμερα λέγοντας “τι έκανα; Έκανα βλακεία, έκανα βλακεία! Πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος“.

Το βίντεο διέρρευσε και κατέκλυσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αμέτρητα χιουμοριστικά σχόλια να γίνονται κάτω από αναρτήσεις στο διαδίκτυο. “Πού είσαι; Πού είσαι; Γκρέμισα τον κόσμο όλο να σε βρω!“, “Με τοσα Βιολαντα πρωτεΐνης εχει γίνει superman, απιστευτη δύναμη“, “Ευτύχης Μπλεξας“, ήταν μόνο μερικά από τα comments του βίντεο.

“Έκανα ζημιά ζητώ συγνώμη”

Το βράδυ της Παρασκευής ο Ευτύχης Μπλέτσας δημοσίευσε στον λογαριασμό του ένα βίντεο, στο οποίο ζητά συγγνώμη από τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου και τους κατοίκους για την καταστροφή που προκάλεσε άθελά του, ενώ αναφέρει πως το συμβάν θα μπορούσε να έχει χειρότερη κατάληξη αν για παράδειγμα το ίδιο αποφάσιζαν να το κάνουν παιδιά.

“Γεια, Ευτύχης εδώ! Γυρίσαμε σπίτι. Έκανα βλακεία, έκανα μια ζημιά σήμερα. Σε περίπτωση που δεν το είδατε, κάναμε ένα live στον Εύοσμο και με το που στήνω την κάμερα και επειδή είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα με τον ήχο και την εικόνα, όταν τελικά λύθηκαν όλα, σηκώθηκα με τον ενθουσιασμό μου να το πανηγυρίσω και έκανα ένα λάθος. Πήγα να στριφογυρίσω πηδώντας, πώς είναι αυτό που κάναμε μικροί, από έναν στύλο φωτισμού και η κολώνα έφυγε και έπεσε. Έπαθα ένα σοκ όταν κατάλαβα τι έγινε, ήταν πολύ έντονη στιγμή”, είπε αρχικά ο παρουσιαστής στην ανάρτησή του στο Χ.

“Αυτό το βίντεο το κάνω για να ζητήσω συγγνώμη. Έκανα ζημιά και θέλω να ζητήσω συγγνώμη στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου που χάλασα κάτι, γιατί κάτι που είναι του δήμου είναι όλων των δημοτών. Είναι σαν να χαλάς κάτι στο σπίτι του άλλου”, πρόσθεσε ο Ευτύχης Μπλέτσας, ο οποίος τόνισε πως σε λίγη ώρα το σημείο είχε αποκλειστεί, ενώ είχε σπεύσει και συνεργείο για να αποκαταστήσει τη βλάβη.