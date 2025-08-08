Βίντεο έπος: Μικροσκοπικό σκυλί διώχνει αρκούδα από το σπίτι του

Ο Σκάουτ είναι ένα μικροσκοπικό πομεράνιαν αλλά δεν δίστασε να υπερασπιστεί το “έδαφός” του απέναντι σε μια μαύρη αρκούδα. Δείτε τα πλάνα που έγιναν παγκοσμίως viral.

Ο Σκάουτ μπορεί να είναι ένα μικρόσωμο πομεράνιαν αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι και “φύλακας”. Πριν τρεις μέρες δεν δίστασε να διώξει έναν μεγάλο εισβολέα από το σπίτι του στο Βανκούβερ. Συγκεκριμένα, μια μικρή μαύρη αρκούδα μπήκε στο σπίτι της οικογένειας ψάχνοντας τροφή, και άρχισε να καταναλώνει τροφή για σκύλους.

Ο Σκάουτ κατάλαβε την “εισβολή” και άρχισε να γαυγίζει για να τρομάξει τον “εχθρό”, ενώ εν συνεχεία τον πήρε και στο κυνήγι.

Η Kayla Kleine, εικαστικός και ιδιοκτήτρια του σπιτιού, δήλωσε στο Global News πως ο “Σκάουτ είναι ένα ζωηρό, τρυφερό σκυλί και πολύ προστατευτικό για εμένα και τον σύζυγό μου. Το περιστατικό έγινε στις 4 Αυγούστου, είχαμε ανοιχτές τις πόρτες για τη ζέστη. Η μικρή αρκούδα ήταν στην κουζίνα, όταν μας κατάλαβε πήγε να φύγει και ο Σκάουτ έτρεξε πίσω της. Ακολούθησα τον Σκάουτ φωνάζοντάς του να γυρίσει πίσω. Πήρα το σπρέι πιπεριού στα χέρια και όρμησα προς την αυλή αλλά εκείνος την είχε ήδη διώξει έξω από τον φράχτη μας και συνέχιζε να της γαυγίζει μέχρι να απομακρυνθεί εντελώς”.

Τα πλάνα καταγράφηκαν από το κύκλωμα ασφαλείας του σπιτιού, ενώ όπως αποδεικνύεται, και η μητέρα της μικρής αρκούδας είχε προσπαθήσει να μπει στον χώρο στο πρόσφατο παρελθόν. Η Kleine απάντησε πως όντως έχουν παρατηρηθεί αρκούδες στην ευρύτερη περιοχή που ψάχνουν για φαγητό, αλλά ως τώρα δεν είχαν καταλάβει πως κάποια είχε προσπαθήσει να μπει στον κήπο τους.

“Η αρκούδα μπήκε στην κουζίνα μας για λίγο και έτρωγε την τροφή για σκύλους” έγραψε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, Kayla Kleine, στο TikTok.

Δείτε το βίντεο που έγινε viral μέσα από το TikTok:

Όπως παρατήρησε χρήστης στο TikTok, οι μαύρες αρκούδες δεν είναι τόσο εχθρικές όσο οι γκρίζες, ενώ η εν λόγω αρκούδα αποδείχθηκε πράγματι πως ήταν μικρή σε ηλικία.

Κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα παρακάτω πλάνα από το κλειστό κύκλωμα της οικίας:

Και προφανώς το πομεράνιαν, έγινε παγκοσμίως διάσημο με τα σχόλια να το αποθεώνουν:

Σημειώνεται πως τα πομεράνιαν είναι πολύ ανθρωποκεντρικά σκυλιά, έχουν υψηλή αντίληψη, αποκτούν εξαιρετική σχέση με τα μικρά παιδιά καθώς είναι παιχνιδιάρικα, αλλά είναι και πολύ καλοί φύλακες (γαυγίζουν έντονα όταν αντιληφθούν απειλή). Θεωρούνται δε ιδανικά και για ηλικιωμένους, παιδιά, άλλα και για αναπήρους.

Είναι εύκολα στην εκπαίδευση και έχουν διάθεση για άσκηση ακόμη και εντός της οικίας. Παρόλη την ευγενική και στοργική τους φύση, πρέπει ο ιδιοκτήτης να μεριμνά, ιδιαίτερα αναφορικά με τα μικρότερα παιδιά, καθώς έχουν πολύ εύθραυστα πόδια και τα κατάγματα είναι συνηθέστατα στην ράτσα αυτή.

Ιστορικά προέρχονται από τους σκύλους Σπιτς της Αρκτικής. Η φυλή έχει πάρει το όνομα της από την Πομερανία, μια περιοχή βορειοανατολικά της Ευρώπης που αποτελεί σήμερα μέρος της Πολωνίας και της δυτικής Γερμανίας. Θεωρούνται “μικροί σκύλοι με συμπεριφορά σκύλου μεγάλου μεγέθους” παρότι δεν ζυγίζουν πάνω από 3 κιλά.

Η μαύρη αρκούδα

Οι καφέ αρκούδες (Ursus arctos) είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερες και πιο ογκώδεις. Φτάνουν σε όρθιο μέγεθος από 1,5 έως 3 μέτρα και μπορούν να ζυγίζουν από 100 έως 600 κιλά.

είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερες και πιο ογκώδεις. Φτάνουν σε όρθιο μέγεθος από 1,5 έως 3 μέτρα και μπορούν να ζυγίζουν από 100 έως 600 κιλά. Οι μαύρες αρκούδες (Ursus americanus) είναι μικρότερες και πιο αδύνατες, με μήκος σώματος περίπου 1,2 έως 2,4 μέτρα όταν στέκονται όρθιες και βάρος περίπου 45 έως 250 κιλά.

Σημειώνεται πως η μαύρη αρκούδα της Βόρειας Αμερικής είναι το πιο κοινό είδος αρκούδας στη Βόρεια Αμερική, και ζει από τη βόρεια Φλόριντα μέχρι τον Καναδά και βόρεια από την Αλάσκα. Συνήθως διαβιώνει στα δάση και οι πληθυσμοί της είναι άριστοι ορειβάτες δέντρων, αλλά εντοπίζονται και σε βάλτους. Σε περιοχές όπου η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι σχετικά χαμηλή, όπως τμήματα του Καναδά και της Αλάσκας, οι αμερικανικές μαύρες αρκούδες τείνουν να βρίσκονται πιο τακτικά σε πεδινές περιοχές.

Παρά το όνομά της, η μαύρη αρκούδα μπορεί να είναι και μπλε-γκρι ή μπλε-μαύρο ή ακόμα και πολύ σκούρο καφέ.

Η μαύρη αρκούδα είναι παμφάγο ζώο που τρέφεται κυρίως με φυτά, έντομα και ψάρια. Όταν οι σολομοί αναπλέουν πάνω από το νερό, η μαύρη αρκούδα τους περιμένει στην όχθη και με γρήγορα χτυπήματα του ποδιού της, τους βγάζει έξω. Οι αμερικανικές μαύρες αρκούδες αγαπούν επίσης το μέλι και ροκανίζουν τα δέντρα αν οι κυψέλες είναι πολύ βαθιά τοποθετημένες στους κορμούς για να μπορέσουν να το φτάσουν με τα πόδια τους. Σπανίως κυνηγούν μικρά θηλαστικά, όπως ελάφια.

Η συνήθεια διατροφής τους επηρεάζεται από τις εποχές, την πρόσβαση στα τρόφιμα, την αναπαραγωγική κατάσταση και τις ανθρώπινες δραστηριότητες κοντά στον οικοτόπό τους. Οι μαύρες αρκούδες δεν θεωρούνται γενικά επικίνδυνες για τον άνθρωπο, αλλά μπορεί να επιτεθούν σε περίπτωση που αισθανθούν απειλή ή αν προστατεύουν τα μικρά τους. Οι επιθέσεις είναι σπάνιες, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα άγριο ζώο.

Τα αρσενικά φτάνουν στο τελικό τους μέγεθος γύρω στα 8 τους χρόνια (περίπου 280 kg). Οι θηλυκές ζευγαρώνουν και γεννούν μικρά στα 5-7 έτη της ηλικίας τους. Τα μικρά αρκουδάκια ζουν με τη μητέρα τους μέχρι τα δύο τους χρόνια.

Οι μαύρες αρκούδες επιβιώνουν μέχρι 25 χρόνια στη φύση, παρόλα αυτά η πλειοψηφία πεθαίνει νωρίτερα λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας (λαθροθηρία). Γενικώς είναι μοναχικά ζώα και περιφέρονται σε μεγάλες εκτάσεις.