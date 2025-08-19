YouTuber υποβάλλεται σε ηλεκτροσόκ για να παίζει καλύτερα στο Counter-Strike

Σε μια προσπάθεια να γίνει ο καλύτερος παίκτης στο video game “Counter-Strike 2” ένας νεαρός Influencer αποφάσισε να υποβάλει τον εαυτό του σε ηλεκτροσόκ, ώστε να έχει καλύτερα αντανακλαστικά.

Ο YouTuber με το ψευδώνυμο “Basically Homeless” ξεκίνησε να υποβάλλει τον εαυτό του σε ηλεκτροσόκ καθώς διαπίστωσε όπως ισχυρίζεται ότι τον βοηθά να γίνει καλύτερος στο βιντεοπαιχνίδι «Counter-Strike 2».

Το «Counter-Strike 2» είναι ένα multiplayer παιχνίδι FPS (first-person shooter) που θέτει αντιμέτωπες δύο ομάδες (τρομοκράτες και κατασταλτική αντιτρομοκρατική ομάδα) σε διάφορα σενάρια. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές online, με μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κοινότητα παικτών σε όλο τον κόσμο.

Σε μια προσπάθεια να γίνει ο καλύτερος παίκτης – και να αντισταθμίσει τη μείωση των αντανακλαστικών που εμφανίζεται μετά τα 30 χρόνια – ο νεαρός influencer έφτιαξε μια εφαρμογή που ανιχνεύει τους ψηφιακούς “εχθρούς” του όταν αυτοί εμφανίζονται στην οθόνη του και προκαλεί εκείνη τη στιγμή ηλεκτροσόκ σε συγκεκριμένους μύες του χεριού του. Αυτό τον αναγκάζει να στοχεύει τους εχθρούς μέσα στο παιχνίδι και να πυροβολεί, χωρίς να σκέφτεται, αναφέρει το NME.

Η ανορθόξη μέθοδός του είναι αποτελεσματική, ισχυρίζεται ο “Basically Homeless”, ειδικά όταν καλείται να σκοτώσει εχθρούς από μακριά χρησιμοποιώντας σκόπευτρο. «Πραγματικά με έκανε να νιώσω καλύτερος από ό,τι είμαι στην πραγματικότητα», αναφέρει.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτός δεν είναι ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για να παίξει κανείς το «Counter-Strike 2». «Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να περνάω τις τρεις ώρες που παίζω κάθε εβδομάδα κάνοτας ηλεκτροσόκ στο χέρι μου», λέει. Υποστηρίζει επίσης ότι η μέθοδος που επινόησε δεν θεωρείται ζαβολιά σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς οι μύες του έκαναν όλη τη δουλειά και όχι κάποιο άλλο πρόγραμμα.

Το βίντεό του που δείχνει το… ηλεκτροφόρο gaming (στο οποίο έχει βάλει την ένδειξη “Μην το επιχειρήσετε“) έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,5 εκατ. προβολές σε λίγες ημέρες. «Ο τύπος μόλις άνοιξε το δρόμο για ένα δυστοπικό μέλλον και δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα», σχολίασε ένας από τους ακολούθους του YouTuber.