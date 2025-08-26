Άδωνις Γεωργιάδης: “Κανένας κίνδυνος για τους ασθενείς στον Άγιο Σάββα”

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με την ανίχνευση Aσπέργιλλου στον «Άγιο Σάββα» και διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους ασθενείς.

Δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος στα χειρουργεία του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» από διασπορά του μύκητα Ασπέργιλλου, καθώς -όπως διευκρινίζει με δηλώσεις του στο NEWS 24/7 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης- «όντως υπήρχε διασπορά του συγκεκριμένου μύκητα, δόθηκαν οδηγίες και ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, ώστε να γίνει απολύμανση και τώρα γίνονται καινούργιες μετρήσεις για να είμαστε βέβαιοι».

Ως εκ τούτου, τονίζει ο υπουργός Υγείας, δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα για τους ασθενείς του νοσοκομείου.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας στις δηλώσεις του Πάνου Παπανικολάου της ΟΕΝΓΕ ότι γνώριζε ότι υπήρχε έγγραφο του ΕΟΔΥ για την επικινδυνότητα της κατάστασης στον «Άγιο Σάββα» και αντί να λάβει μέτρα προστασίας για τους ασθενείς, απειλούσε τους εργαζόμενους, αναφέρει ότι «δεν υφίσταται κανένα έγγραφο που να με διαψεύδει, διότι πολύ απλά το έγγραφο αυτό το είχα δημοσιοποιήσει ο ίδιος».

Αναφορικά με τον θάνατο του ασθενούς της αιματολογικής κλινικής από πνευμονική ασπεργίλλωση, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει ότι ο θάνατος δεν φέρεται να σχετίζεται με την ανακαίνιση των χειρουργείων.

Την ίδια στιγμή η διοίκηση του νοσοκομείου καταγγέλλει ως παραπλανητικά τα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του πορίσματος και δημιουργούν αδικαιολόγητο κλίμα ανησυχίας. «Δηλώνουμε ρητά ότι η διασπορά ανακριβών πληροφοριών δεν θα γίνει ανεκτή», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Υγείας.