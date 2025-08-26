“Άγιος Σάββας”: Έγγραφο του ΕΟΔΥ αποκαλύπτει διασπορά Aσπέργιλλου

Τη διασπορά του επικίνδυνου ακόμα και για τη ζωή ασθενών μύκητα Aσπέργιλλου στον «Άγιο Σάββα» αποκαλύπτει έγγραφο του ΕΟΔΥ που έδωσε στη δημοσιότητα ο Π. Παπανικολάου, διαψεύδοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Και όμως, παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τις αναίτιες επιθέσεις του στο Σωματείο Εργαζομένων του «Άγιος Σάββας», έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), επιβεβαιώνει ότι στο νοσοκομείο υπάρχει επικίνδυνος για τους ογκολογικούς ασθενείς μύκητας.

Μάλιστα, «η επικινδυνότητα των χώρων ταξινομείται στην ομάδα 4 (υψηλός κίνδυνος)», αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ που έδωσε στη δημοσιότητα το πρωί της Τρίτης ο Πάνος Παπανικολάου, νευροχειρουργός, μέλος του συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ).

Όπως εξηγεί ο κ. Παπανικολάου, το έγγραφο το είχε από την αρχή στα χέρια του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, γνώριζε το πρόβλημα και αντί να λάβει μέτρα προστασίας για τους ασθενείς, απειλούσε τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, οι οποίοι από την αρχή έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόβλημα.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου στις 2 Ιουλίου «και μετά από θάνατο ασθενούς με της αιματολογικής κλινικής από πνευμονική ασπεργίλλωση, η οποία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ενδέχεται να συνδέεται με τη σκόνη εργοταξίων από τα κατασκευαστικά έργα που γίνονταν εκεί, ενημέρωση τη διοίκηση του νοσοκομείου και την 1η Υγειονομική Περιφέρεια (ΑΠΕ) για το συμβάν, όμως ουδείς υπεύθυνος δεν έλαβε κανένα μέτρο», εξηγεί ο Πάνος Παπανικολάου μιλώντας στο News24/7.

Ακολούθως, στις 8 Ιουλίου οι εργαζόμενοι εξέδωσαν ανακοίνωση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην οποία υπογράμμιζαν ότι «συμπληρώνονται 3 μήνες λειτουργίας του εργοταξίου ανακατασκευής των χειρουργείων του Αγίου Σάββα και η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από πλευράς διοίκησης, ΥΠΕ και Υπουργείου, για την οποία ο Σύλλογος Εργαζομένων είχε εγκαίρως κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, δυστυχώς έχει τραγικές συνέπειες».

Μετά τις έρευνες που έκανε ο ΕΟΔΥ και σύμφωνα με τα έγγραφα, προέκυψε ότι όντως ο επικίνδυνος μύκητας Ασπέργιλλος υπήρχες σε αρκετούς χώρους του νοσοκομείου, όπου πραγματοποιούνται έργα ανακαίνισης.

«Υπήρχε και μία Ιστορία προχειρότητας με το συγκεκριμένο έργο. Τα έργα ξεκίνησα στο χειρουργείο χωρίς λειτουργική προετοιμασία. Στην αρχή η διοίκηση του νοσοκομείου και της ΥΠΕ είχαν πει να μην γίνονται εκεί χειρουργεία και οι ογκολογικοί ασθενείς να μεταφέρονται στο Σισμανόγλειο και ακολούθως να επιστρέφουν στον Άγιο Σάββα. Τελικά μετά από αντιδράσεις ακύρωσαν το σχέδιο και ενεργοποίησαν το ΕΛΠΙΣ, όμως κι εκεί δεν πήραν μέτρα προετοιμασίας σοβαρό, με αποτέλεσμα γιατροί και νοσηλευτές να κάνουν χειρουργεία με αναμμένη λάμπα αποστείρωσης UV χωρίς σήμανση και ασθενείς και γιατροί να υποστούν εγκαύματα», υπενθυμίζει ο κ. Παπανικολάου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πόρισμα στη δειγματοληψίας του ΕΟΔΥ που έγινε στις 21 Ιουλίου, παραδόθηκε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κάτι που σημαίνει ότι γνώριζε ότι υπάρχει αυξημένος πληθυσμός από τα επικίνδυνα μικρόβια και ότι εν δυνάμει συνδέεται με τη σκόνη από το εργοτάξιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Παπανικολάου, θα έπρεπε να γίνει αεροστεγής απομόνωση του εργοταξίου, να μην επικοινωνεί ο αέρας από τον χώρο αυτό με τον αέρα περνάει στους θαλάμους, αλλά «προφανώς και πάλι δεν έκαναν τίποτα».

Μία ημέρα μετά, ο κ. Γεωργιάδης απειλήσει εργαζόμενους του νοσοκομείου «με απολύσεις επειδή συκοφαντούν το ΕΣΥ, ενώ είχε στα χέρια του την έκθεση αυτοψίας και νόμιζε ότι θα μείνει κρυφή. Και επειδή χθες έγινε ερώτηση στο brief των πολιτικών συντακτών και ο κ. Μαρινάκης μασούσε τα λόγια του, αποφάσισα να δημοσιεύσω το έγγραφο του ΕΟΔΥ, από το οποίο προκύπτει και η αλήθεια», καταλήγει ο κ. Παπανικολάου.

Τι είναι η Ασπεργίλλωση

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πνευμονολογίας, η ασπεργίλλωση είναι μια ομάδα νοσημάτων που προκαλούνται από έναν τύπο μύκητα που ονομάζεται Aspergillus, ο οποίος απαντάται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναπνέουν τον Aspergillus χωρίς προβλήματα, αλλά σε ορισμένους, ειδικά σε όσους πάσχουν από πνευμονικές παθήσεις ή έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.

Η λοίμωξη εκδηλώνεται όταν ο μύκητας εισέρχεται στους πνεύμονες. Με την πάροδο του χρόνου, η ασπεργίλλωση μπορεί να βλάψει τους πνεύμονες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια, βήχα και μείωση της πνευμονικής λειτουργίας. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις ή μακροχρόνια βλάβη των πνευμόνων. Αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή.

Ο τρόπος με τον οποίο η ασπεργίλλωση επηρεάζει τους πνεύμονες και εξελίσσεται εξαρτάται από τον τύπο της πάθησης, το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου και τυχόν υπάρχοντα πνευμονικά προβλήματα. Αν και κυρίως προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος. Στα άτομα με νοσήματα όπως το άσθμα ή η φυματίωση, μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα ή να οδηγήσει σε πιο σοβαρές λοιμώξεις.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι σημαντικές για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών.